Samsung DeX Kullanım Detayları ve İpuçları

Bu videomuzda Aydoğan ile beraber Samsung’un 2017 yılı üst seviye modellerinde kullanılabilen harici bir istasyon olan DeX’in detaylarına bakıyoruz.

Özellikle Galaxy Note8’in 6GB RAM avantajı ile sorunsuz bir kullanım vadeden Samsung DeX, işinize yarayabilecek hemen hemen her cihazı kullanabilmenize olanak tanırken, tek eksik yanı 3.5mm kulaklık girişine sahip olmaması.

Bakalım DeX, hangi kullanıcılara yönelik ve 400TL fiyatıyla satın aldığınızda sizlere neler vadediyor hep beraber görelim.

İyi seyirler dileriz..