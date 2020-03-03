Samsung, bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor

14 yıldır TV sektöründe lider üreticilerden olan Samsung; son dönemde QLED TV’leri ile adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl ise QLED TV’lerde 8 milyon satış yapmayı hedefleyen Samsung, LG ve Sony’i de alt etmek istiyor.

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Samsung, TV sektöründe ne durumda

Bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı hedefleyen Samsung, geçtiğimiz yıl yani 2019’da 5,3 milyon satabildi. Bu da demek oluyor ki geçen yılla kıyasladığımızda; Samsung bu yıl üst segment televizyon satışlarında %50’lik bir artış hedefliyor. Samsung her ne kadar Sony ve LG’yi ana rakipleri olarak belirlese de TV pazarında sektör çok büyük, Philips, Hisense, Xiaomi, Toshiba, Panasonic gibi birçok fazla marka sıkı rekabet halinde. Hatta bu markaların geçtiğimiz yıldaki satış rakamlarını incelediğimiz zaman ise Vizio 380.000, Huawei ve TCL 500.000 QLED TV satmış. Bunlar çok ciddi rakamlar olmakla beraber Samsung’un kendisine koyduğu bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğu ise merak konusu.

QLED TV satışları Samsung’un TV sektöründeki satış oranlarının sadece %12.1’ine denk gelmesine rağmen Samsung prestij konusu olarak da QLED TV satışlarını çok ciddiye alıyor. Samsung’un aksine LG ve Sony ise OLED TV’lere odaklanmış durumda. Samsung’un QLED TV satışları LG’nin OLED TV satışlarının iki katı kadar fazla olmakla beraber geçtiğimiz yıl Samsung, TV satışlarında Sony’i de ikiye katladı. Bu yıl TV sektöründe başta LG, Sony ve Samsung olmak üzere lider firmaları büyük bir rekabet bekliyor.