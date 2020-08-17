Samsung
Samsung, akıllı telefon üretiminin bir kısmını Hindistan’a kaydırabilir
Covid-19 süreci sonrası tedarik zincirini çeşitlendirmek isteyen akıllı telefon üreticileri, üretim hatlarını Hindistan gibi farklı ülkelere belirli oranlarda taşımak istiyorlar. Hatta bazı Çinli üreticiler bile, üretimlerinin bir kısmını çoktan Hindistan’da gerçekleştirmeye başlamış idi. Apple’ın, iPhone 11 modelini Hindistan’da üretmeye başlamasının ardından; şimdi de Samsung üretimin bir kısmını Hindistan’a kaydırma çabası içine girdi.
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Samsung, üretimi farklı ülkelere kaydırarak tedarik zincirini çeşitlendirmeyi amaçlıyor
Samsung, hali hazırda Vietnam dahil olmak üzere birkaç farklı ülkede akıllı telefon üretimini gerçekleştiriyor idi. Bu arada, Vietnam’ın, Çin’in ardından dünyanın en büyük 2. akıllı telefon üreticisi konumunda olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Fakat Hindistan’da, gerek iş gücünün ucuzluğu, gerek nüfusun ve pazarın büyüklüğü sayesinde Samsung’un, kendi akıllı telefon üretimine 40 milyar Dolar’lık bir katkı yapabilmesi bekleniyor. Şirketin, Hindistan hükümetinin yabancı üreticilere verdiği teşviklerden yararlanabilmek için, şimdiden gerekli hesaplamaları Hindistan’daki yetkili mercilere sunduğu ise kulislerde konuşuluyor. Ayrıca, Samsung tarafından Hindistan’da üretilen ve değeri 200 Dolar üzerinde olan akıllı telefonların 25 milyar Dolar’lık kısmı da ihraç edilecek.
2018 yılında, Çin’deki 2 adet akıllı telefon fabrikasını kapatan Samsung, geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle son fabrikasını da kapatarak; Çin’deki üretimini durdurmuş idi. Covid-19 nedeniyle Samsung’un Çin’de durdurulan akıllı telefon operasyonları ise yeniden başlamış durumda. Bu operasyonların, Samsung’un toplam akıllı telefon satışlarının da %10’unu oluşturduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Birkaç ay önce Samsung’un, dünyanın en büyük mobil cihaz üretim tesisi olacağını duyurduğu fabrikasını ise, Hindistan’ın Noida şehrinde faaliyete geçirecek. Bu tesiste, ayda 120 milyon adete kadar cihaz üretilebilmesi bekleniyor. Sizce firmalar, tedarik zincirlerini farklı ülkelere dağıtmakla doğru bir hamle mi yapıyor? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, resmi destek sayfasında görüntülendi!
Samsung yeni orta seviye telefonu Galaxy M51 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yakın bir zamanda çıkarmayı umduğu cihaz, resmi destek sayfasında görüntülendi.
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Samsung Galaxy M51, destek sayfasında yerini aldı!
Samsung orta seviye cihazlar arasına yeni alternatifler yerleştirmeye devam ediyor. Firmanın son zamanlarda üzerinde çalıştığı Galaxy M51, firmanın resmi sayfasında listelendi. SM-M515F koduyla listelenen cihazın Galaxy M51 olduğuna kesin gözüyle bakılırken, cihaz hakkında herhangi bir detay ise henüz paylaşılmadı. Söylentilere göre cihaz gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 730G işlemcisinden alacak. Öte yandan 8 GB RAM ile gelmesi beklenen cihazın 128 GB depolama alanı olacak gibi gözüküyor.
Henüz kesinleşen tasarım detayı ve teknik özelliği bulunmayan cihaz yine söylentilere göre, 6.7 inçlik FullHD+ ekrana sahip olacak. Cihazın Samsung akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız delikli ekran teknolojisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Daha önceden alınan bazı sertifikalara göre cihaz gerçekten büyük bir bataryaya sahip olacak. Güney Kore üzerinden alınan sertifikalarda cihazın 6800 mAh değerinde bir pil kapasitesi olacak. Ayrıca bu batarya 25 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ön tarafta bir adet kameranın yer almasına kesin gözüyle bakılırken, arka tarafta da dört adet kameranın bulunacağı iddia ediliyor ve ana kameranın 64 MP değerinde olacağı düşünülüyor. Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy M51, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Samsung
Samsung Galaxy Watch 3, EKG özelliği için ABD’den onay aldı
Samsung Galaxy Watch 3, ABD’deki kullanıcılara sunacağı EKG özelliği için resmî onay almayı başardı. Onay, Sağlık Bakanlığı‘na bağlı FDA tarafından verildi.
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Samsung Galaxy Watch 3, ABD’den onay almayı başardı
Tanıtımda da açıklandığı üzere Samsung’un yeni akıllı saati, elektrokardiyogram (EKG) gibi sağlık ile ilgili özellikler barındırıyor. Ancak bu tarz özellikleri sunabilmek için her üreticinin, ülkedeki ilgili kurumlardan izin almaları gerekiyor. İşte Samsung Galaxy Watch 3 modeli için ABD‘de bu izni Sağlık Bakanlığı‘na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi‘nden almayı başardı.
Konuyla alakalı Samsung yetkilisi Federico Casalegno; “EKG izleme uygulaması için uygulaması için FDA’dan gerekli izni aldığımızı duyurmaktan heyecan duyuyorum.” açıklamasını yaptı.
EKG‘nin yanı sıra Galaxy Watch 3, Kan Oksijen Doygunluğu (SpO2) izleme özelliği de sunuyor. Bu sayede, anlık olarak kullanıcılar kanındaki oksijenin değerini ölçebilecek. Ancak bu özellik, yasal kısıtlamalardan dolayı Japonya, Angola, Güney Afrika, Tayland, İran, Libya, Fransa, Cezayir ve Kanada’da kullanılamayacak.
Bununla birlikte Samsung, yeni akıllı saati için yayınladığı ilk yazılım güncellemesinde kullanıcılara Kişiselleştirilmiş Uyku Puanı ve VO2max değeri ölçme desteğini vermeye başladı.
Güncellemeden bazı notlar şu şekilde:
* Galaxy Watch 3 ile çalışırken, artık VO2max değerinizi ve diğer gelişmiş ölçümlerinizi izleyebilirsiniz.
* Galaxy Watch 3‘ü kullanarak uykunuzu takip edin ve uyku kalitenizi artırmaya yönelik önerilerle birlikte Kişiselleştirilmiş Uyku Puanı alın.
* Çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler uygulandı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 2 için ön gösterim yapıldı!
Bugün Samsung’un düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Note 20 serisinin yanı sıra katlanabilir Galaxy Z Fold 2 modelinin de duyurulması planlanıyordu. Ancak Koreli üretici sürpriz yaparak Samsung Galaxy Z Fold 2 için bir “ön izleme” tanıtımı gerçekleştirdi!
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Samsung Galaxy Z Fold 2, resmi detayları ile karşımızda!
Samsung, bugünkü etkinlikte beklentilerin aksine Galaxy Z Fold 2’yi tam olarak duyurmadı. Bunun yerine katlanabilir telefonun tasarımı ve ekran özellikleri ile ilgili küçük bir ön gösterim yapıldı. İç kısmında 7.6 inçlik bir ekran bulunan Galaxy Z Fold 2, kapağı kapatıldığında ise 6.2 inçlik ikinci ekranıyla kullanılabiliyor. Telefonun ikinci ekranının ekran/gövde oranının iyileştirilmesi, kullanım deneyimini artırmak adına önemli bir gelişme olarak görülüyor. Ayrıca iç ekranda ilk modeldeki gibi çentik değil, delikli bir konsept tercih edilmiş.
Tasarım ve ekran bilgileri dışındaki detaylar ise 1 Eylül’de yapılması planlanan farklı bir lansmanda netlik kazanacak. Markanın sürpriz hamlesinin nedeni olarak Galaxy Note 20 serisinin pazarda daha güçlü biçimde yer almak istemesi olarak gösteriliyor. Ancak XDA’nın lansman ile eş zamanlı olarak paylaştığı bazı bilgiler, telefonun teknik özelliklerini neredeyse tamamen ortaya çıkarıyor.
Paylaşılan verilere göre iç kısımdaki 5:4 oranlı ekran, Dynamic AMOLED 2X panelle donatılacak. 1.768 x 2.208 piksel çözünürlüğün yanı sıra 120Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızı önemli bir yenilik olarak görülüyor. Samsung Galaxy Z Fold 2 için iddia edilen S Pen desteği ise telefonun Ultra İnce Cam (UTG) yapısına uygun olmadığı için sunulmayacak. Bunun dışında kapak kısmındaki 25:9 oranlı Super AMOLED ekran da 816 x 2.260 piksel çözünürlüğe sahip olacak.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciden alacak olan Samsung Galaxy Z Fold 2, 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla gelecek. Arkadaki üçlü kamera ise ilk versiyon gibi her biri 12 megapiksel çözünürlüğe sahip 3 sensör ile donatılıyor. Galaxy S20’den alındığı belirtilen kamera paketinde OIS desteği de bulunuyor. Ön kısımdaki çift kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.
4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olduğu belirtilen telefon; 25W kablolu hızlı şarj, 11W kablosuz şarj ve ters şarj özelliklerini barındıracak. Siyah ve bronz renk seçeneklerinin olacağı Galaxy Z Fold 2’nin fiyatı da 1 Eylül’de düzenlenecek lansmanda netlik kazanacak.