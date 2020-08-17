Samsung, akıllı telefon üretiminin bir kısmını Hindistan’a kaydırabilir

Covid-19 süreci sonrası tedarik zincirini çeşitlendirmek isteyen akıllı telefon üreticileri, üretim hatlarını Hindistan gibi farklı ülkelere belirli oranlarda taşımak istiyorlar. Hatta bazı Çinli üreticiler bile, üretimlerinin bir kısmını çoktan Hindistan’da gerçekleştirmeye başlamış idi. Apple’ın, iPhone 11 modelini Hindistan’da üretmeye başlamasının ardından; şimdi de Samsung üretimin bir kısmını Hindistan’a kaydırma çabası içine girdi.

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Samsung, üretimi farklı ülkelere kaydırarak tedarik zincirini çeşitlendirmeyi amaçlıyor

Samsung, hali hazırda Vietnam dahil olmak üzere birkaç farklı ülkede akıllı telefon üretimini gerçekleştiriyor idi. Bu arada, Vietnam’ın, Çin’in ardından dünyanın en büyük 2. akıllı telefon üreticisi konumunda olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Fakat Hindistan’da, gerek iş gücünün ucuzluğu, gerek nüfusun ve pazarın büyüklüğü sayesinde Samsung’un, kendi akıllı telefon üretimine 40 milyar Dolar’lık bir katkı yapabilmesi bekleniyor. Şirketin, Hindistan hükümetinin yabancı üreticilere verdiği teşviklerden yararlanabilmek için, şimdiden gerekli hesaplamaları Hindistan’daki yetkili mercilere sunduğu ise kulislerde konuşuluyor. Ayrıca, Samsung tarafından Hindistan’da üretilen ve değeri 200 Dolar üzerinde olan akıllı telefonların 25 milyar Dolar’lık kısmı da ihraç edilecek.

2018 yılında, Çin’deki 2 adet akıllı telefon fabrikasını kapatan Samsung, geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle son fabrikasını da kapatarak; Çin’deki üretimini durdurmuş idi. Covid-19 nedeniyle Samsung’un Çin’de durdurulan akıllı telefon operasyonları ise yeniden başlamış durumda. Bu operasyonların, Samsung’un toplam akıllı telefon satışlarının da %10’unu oluşturduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Birkaç ay önce Samsung’un, dünyanın en büyük mobil cihaz üretim tesisi olacağını duyurduğu fabrikasını ise, Hindistan’ın Noida şehrinde faaliyete geçirecek. Bu tesiste, ayda 120 milyon adete kadar cihaz üretilebilmesi bekleniyor. Sizce firmalar, tedarik zincirlerini farklı ülkelere dağıtmakla doğru bir hamle mi yapıyor? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!