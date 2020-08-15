Samsung, 7nm sürecinde güç tasarrufunu arttırdı!

2020 yılının en önemli gelişmelerinden biri 7 nm üretim süreci oldu. Gelecek sene için ise şirketler 5 nm üretime hazırlanmaya başladılar. Apple ve Huawei ilk 5 nm yongalarını önümüzdeki günlerde duyuracak. Samsung ise yeni nesil 5 nm yonga setlerinin seri üretimine başladı. Gelecek S21 veya S30 serisinde bu yonga setlerini görebiliriz.

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Samsung 7 nm sürecini geliştirmeye devam mı ediyor?

Samsung, odak noktasını yeni nesil yonga setlerine çevirmiş olsa da mevcut 7 nm sürecini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, orta segmentte kullanacağı 7 nm yongalarını daha kullanışlı bir hale getirmeye çalışıyor. Bugün, Koreli Behemoth şirketi aşırı ultraviyole (EUV) tabanlı 7 nm yongalara 3D biriktirme teknolojisini uyguladığını açıkladı. Samsung bu teknolojiye eXtended-Cube veya X-Cube adını veriyor. Teknolojinin çalışma prensibi SRAM’ı biriktirme ve çiplerdeki katmanları birbirine TSV yoluyla bağlama ile gerçekleşiyor.

İşlem, CPU ve GPU gibi bazı kalıplara sahip geleneksel yarı iletken sistemlerinden farklı olarak çalışıyor. Bu teknolojinin temel hedefi yonga setinin daha az yer kaplaması ve daha verimli bir güç tasarrufu sağlamak. Samsung‘a göre bu yeni teknoloji veri aktarım hızını da önemli ölçüde arttıracak. Şirket bir yandan 5 nm sürecinden geçen Exynos 1000 üzerinde çalışırken diğer yandan 7 nm sürecini daha da ileri taşıyor. Şu an kullanılan Exynos tabanlı çiplerin güç tasarrufu konusunda yaşadığı sıkıntıları göz önüne alırsak bu gelişme kullanıcıları memnun edecektir.