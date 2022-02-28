Galaxy S22 Ultra ve iPhone 13 Pro Max!

Samsung, Şubat ayında yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S22 ailesini tanıttı. En büyük sürpriz, tabii ki de Galaxy Note serisi fanları için yapıldı. Galaxy S22 Ultra neredeyse tüm özellikleriyle Note serisini hiç aratmadı. Bundan başka serinin tüm modellerinde birçok farklı konularda önemli yenilikler de kullanıcılara sunuldu. Ama en önemli mesele en tepe model olan Galaxy S22 Ultra’nın rakiplerine kıyasla nasıl sonuçlar elde ettiğidir. Bu sefer Galaxy S22 Ultra ile Apple’ın tepe modeli olan iPhone 13 Pro Max’in özelliklerini karşılaştıracağız.

Tasarım

iPhone 13 Pro Max’in kenarlar;, paslanmaz çelik bir çerçeveden ve arka kısımda seramik kalkan ile korunan bir cam yer alıyor. Samsung Galaxy S22 Ultra’nın kenarları alüminyum çerçeveden ve arka tarafı Gorilla Glass Victus’la korunan camdan oluşuyor. Bu kısımda iPhone daha kaliteli gibi görünüyor. Ayrıca, iPhone daha güçlü bir suya dayanıklılığa sahiptir. Evet, Samsung da rakibi gibi IP68 sertifikası ile birlikte geliyor, ancak diğer su geçirmez Android telefonlar gibi sadece 1,5 metre derinlikte maksimum 30 dakika boyunca suya dayanıyor. iPhone’da ise bu dayanılılık 6 metreye kadar geçerlidir. Genel anlamda malzeme kalitesi bakımından iPhone 13 Pro Max daha güvenilir gibi düşünülebilir. Ancak çentikten hoşlanmıyorsanız, Gorilla Glass Victus Plus ile korunan delikli ve kavisli ekrana sahip Galaxy S22 Ultra’yı tercih edebilirsiniz.

Ekran

Kağıt üzerinde, Samsung Galaxy S22 Ultra çarpıcı ekran özellikleriyle geliyor. 1 ila 120 Hz arasında adaptiv yenileme hızına sahip bir LTPO AMOLED panele, 1440 x 3088 piksel Quad HD+ çözünürlüğe, HDR10+ sertifikasına, 6,8 inç büyüklüğünde olan ekran, aynı zamanda el yazısı ve çizimler için S Pen’i de destekliyor. Bu S Pen önceki Note serilerindeki gibi telefonun içinde yer alıyor. iPhone 13 Pro Max, kağıt üzerinde daha düşük özelliklerle gelmesine rağmen, görüntü kalitesi, özellikle mükemmele yakın renk üretimi için gayet yeterli kalitede olduğunu belirtmeliyiz. Cihaz, 120 Hz yenileme hızına ve HDR10+ sertifikasına sahip OLED bir ekrana sahip. Samsung Galaxy S22 Ultra, kimlik doğrulama için ekran içi parmak izi okuyucusuna güvenirken, iPhone 13 Pro Max, selfie kamerasının yanındaki özel sensör sayesinde 3D yüz tanımadan oluşan Face ID teknolojisinden yararlanıyor.

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Özellikler ve Yazılım

Bu telefonların ikisi de piyasadaki en iyi yonga setleriyle donatılmış amiral gemileridir. Samsung Galaxy S22 Ultra, ülkeye bağlı olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 veya Samsung Exynos 2200 yonga setiyle satışa sunulacak. 12 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama seçenekleri de S22 Ultra’da bulunacak. iPhone 13 Pro Max, 6 GB RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolamaya ve A15 Bionic yonga setine sahiptir. Yarı RAM ile gelmesine rağmen, iOS işletim sistemi Android’den daha iyi optimize edilmiş olduğundan iPhone’ların çok yüksek RAM kapasitelerine ihtiyacı olmadığını söyleyebilirz.

Kameralar

Samsung Galaxy S22 Ultra, OIS destekli 108 MP ana kamera, 10x Optik Zoomlu 10 MP periskopik sensör, 10 MP telefoto sensör ve 12 MP ultra geniş kameradan oluşan etkileyici bir kamera dizilimine sahip. S22 Ultra zoom konusunda tartışmasız çok daha iyi. Ancak normal fotoğraf ve video çekimlerinde iPhone 13 Pro Max, Lidar tarayıcıyla eşleştirilmiş 12 MP çözünürlüklü üçlü kamerası ile biraz daha iyi gibi sayılabilir. Ama S22 Ultra’nın daha yeni çıktığını ve gelecek güncellemeler ile kamera konusunda birçok iyileştirme yapalabileceğini belirtmekte fayda var.

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