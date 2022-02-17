Akıllı Telefonlar
Alıcılar Dikkatli Olsun: Samsung Galaxy S22 ve S22+ Ekranları Söylendiği Gibi Değil…
Geçtiğimiz günlerde Samsung, yeni Galaxy S22 ailesini duyurdu. İlk basın bülteninde Samsung, medyaya galaxy S22 ve S22+ modellerinin 10~120Hz Dinamik AMOLED 2X ekranlarla donatıldığını göndermişti. Ancak 3 gün sonra Samsung , basın açıklamasının ayrıntılarını sessizce değiştirdi. Ve şimdi Samsung, Galaxy S22 ve S22+’ın yalnızca 48~120Hz Dinamik AMOLED 2X ekranlarla donatıldığını belirtti.
Haber, Samsung’un lansmanından 2 gün sonra pazarlama materyallerinde Galaxy S22 ve S22+ ile ilgili ayrıntıların değişdiğini fark eden Twitter kullanıcısı Ross Young‘dan geldi.
Ross Young’un topladığı bilgilerde Samsung’un eski pazarlama materyallerinde, hem Samsung Galaxy S22 hem de S22+ ‘nın 10~120Hz değişken yenileme hızına sahip ekranlarla donatıldığından bahsettiğini, ancak Samsung’un yayınladığı yeni pazarlama materyallerinde bu modellerin ekran özelliklerinin değiştiğini fark etti. S22 ve S22+, geçen yılki S21 ve S21+ ile aynı şekilde yalnızca 48Hz~120Hz değişken yenileme hızı ekranlarıyla donatılmış durumda.
Samsung , ABD, Avrupa ve Güneydoğu Asya gibi çeşitli pazarlarda her iki telefon için de 10 Şubat’ta ön siparişleri açtıktan sonra Samsung Galaxy S22 ve S22+ ‘ın ayrıntılarını değiştirdi . Ekranın teknik özelliklerinin yanlış etiketlenmesi, birçok teknoloji kanalının uygulamalı ve gösterim videolarını yüklediği ve her iki cihazın da 10~120Hz yenileme hızına sahip ekranlara sahip olduğunu belirttiği için genel halka da ulaştı. Ancak gerçek şu ki, S22 ve S22+ modellerinin ekranları yalnızca 48~120Hz aralığını destekliyor.
Bildiğiniz üzere S21 ve S21+ modelleri sırasıyla 4000mAh ve 4800mAh pillerle donatılmıştı. Bu sene ise S22 ve S22+ modelleri, geçen yılkine nispeten daha küçük, 3700 ve 4500 mAh kapasiteli pillerle donatılacak. Kullanıcılar bunun günlük kullanımlara negativ yönden etki edeceğinden endişe duyuyordular.
Ama alıcılar, örneğin, e-kitap okurken ekranın 48 Hz’e kıyasla 10 Hz’de daha az pil gücüyle çalıştığından, 10-120 Hz ekranın güç açısından daha verimli olacağını düşündüler. Böylece 300mAh’lik azalmanın hissedilmeyeceği algısı yaratıldı. Ancak Samsung, 2 modelin de eski yenileme hızına sahip ekranlarla geleceğini açıklamasından sonra bu endişeler yeniden arttı. Umuyoruz ki, cihazlar tüketicilerin eline geçtiğinde, Samsung’un sunacağı yazılım optimizasyonları, Galaxy S22 ve S22+’ın tek bir şarjla tüm gün dayanmasını sağlamak için yeterli olacaktır.
Kaynak: Gizmochina
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