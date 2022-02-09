Samsung Galaxy S22 Serisi Duyuruldu; İşte Teknik Detaylar!

Samsung, bu yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde beklenilen Galaxy S22 serisini nihayet piyasaya sürdü. 2022 amiral gemisi serisi, geçen yılki Galaxy S21 akıllı telefonların başarılı olması için Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra‘yı içeriyor. İşte bilmeniz gereken tüm ayrıntılara bir göz atın.

Samsung Galaxy S22 Serisi Tanıtıldı; İşte Teknik Özellikleri

Galaxy S22 Ultra

Hepsinin en büyüğü ile başlayalım: Galaxy S22 Ultra. Akıllı telefon, her iki serinin özelliklerini de alarak Galaxy S ve Galaxy Note serisinin bir birleşimidir. Akıllı telefon, kameralara ve performansa odaklanırken Galaxy Note‘un bu sefer özel bir yuvası olan S Pen‘ine sahip. Hatırlamak gerekirse, ekran kalemi alan ilk Galaxy S telefonu olan Galaxy S21 Ultra‘da yoktu. S Pen, geçen yılki S21 Ultra ile bulunana kıyasla yaklaşık %70 daha düşük gecikme sağlıyor.

Bu da tasarıma yansıyor. Telefon, Note benzeri bir kutu tasarımına sahip ancak Galaxy S21 telefonlarına benzer bir arka kamera tümseğine sahip. Metal bir çerçeveye sahiptir ve cam ve puslu bir kaplamaya sahiptir ve dört çekici renkte mevcuttur: Hayalet Siyah, Hayali Beyaz, Yeşil ve Bordo.

S22 Ultra, 120Hz yenileme hızını, 240Hz dokunmatik örnekleme hızını ve 1.750 nit maksimum parlaklığı destekleyen 6.8 inçlik büyük bir Edge QHD+ Dinamik AMOLED 2X ekrana sahiptir. Her ikisi de farklı bölgelerde mevcut olacak olan Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti varyantlarında gelir. Birkaç yıl sonra giriş yapan 12 GB‘a kadar RAM ve 1 TB depolama ile eşleştirilmiştir.

Kamera bölümü, önceki Ultra modelleri gibi, bazı etkileyici özelliklere sahip. OIS’li 108MP ana kamera, 120 derecelik FOV‘a sahip 12MP ultra geniş kamera ve 10x‘e kadar optik yakınlaştırmaya sahip iki adet 10MP telefoto lens dahil olmak üzere dörtlü arka kameralar vardır. Ön kamera, önceki modelde olduğu gibi 40 MP olarak derecelendirilmiştir. Gelişmiş bir gece modu, parlamasız çekimler için gelişmiş Süper Şeffaf Cam lens, 100x yakınlaştırma, kamera içi düzenleme araçları için Expert Raw uygulamasına erişim ve daha fazlasını içeren çeşitli çekici kamera özellikleri de mevcut.

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Cihaz, devasa ekran alanı gibi, S21 Ultra‘da da görülen büyük bir 5.000 mAh pile sahip. Ancak bu sefer 45W hızlı şarjı destekliyor. Android 12 tabanlı Samsung One UI 4.1‘i çalıştıracak

Galaxy S ailesinin yeni üyesi, Wi-Fi 6E, 5G desteği, IP68 su ve toza dayanıklılık, ultrasonik parmak izi tarayıcı ve daha fazlasını alıyor.

Galaxy S22+

Galaxy S22+, serinin ortanca çocuğu ve birkaç değişiklikle geliyor. Yeni başlayanlar için, tıpkı Galaxy S21+ gibi görünüyor ve Contour-Cut tasarımına sahip. Biraz daha küçük 6,6 inç Full HD+ Dinamik AMOLED 2x ekrana sahip. 120Hz yenileme hızını, 240Hz dokunmatik örnekleme hızını ve 1.750 nit‘lik bir tepe parlaklığını destekliyor. İşlemci varyantları bunun için aynı kalır. 8 GB‘a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

Kameraya gelince, burada da bazı ince ayarlar var. S22+, OIS özellikli 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 10MP telefoto lens ile birlikte 10MP ön kamera dahil olmak üzere arkada üç kameraya sahiptir. Ultra modeline benzer kamera özelliklerine sahip olan S22+, daha iyi ayrıntılar için yeni yapay zeka Stereo Derinlik Haritası ile Portre modu fotoğraflarını destekliyor.

45W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği ile daha küçük 4.500mAh pil ile destekleniyor. Ayrıca Android 12 tabanlı One UI 4.1‘i çalıştırıyor, 5G desteği vardır, Ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı, IP68 derecesi ve daha fazlasını içerir. Phantom Black, Phantom White, Green ve Pink Gold olmak üzere dört renk varyasyonu mevcut.

Galaxy S22

Galaxy S22, serideki en genç ve en fazla değişikliği alan model. Telefon, diğer modellere kıyasla en küçük olan Full HD+ ekran çözünürlüğüne sahip 6.1 inç Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip. Telefon ayrıca 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1.300 nit maksimum parlaklık ile geliyor. S22+ ve S22 Ultra‘dan farklı olarak 25W hızlı şarjı destekleyen daha küçük 3.700mAh pil içeriyor. Ayrıca 8 GB‘a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı ile birlikte gelir.

Kamera bölümü Galaxy S22+ varyantına benzer ve arkada üç kamera bulacaksınız. Tasarım ve renk çeşitleri de Galaxy S22+ ile benzerlik gösteriyor.

Galaxy S22 serisi, okyanus kirliliği sorununu çözmek ve sürdürülebilir bir çevreye yardımcı olmak için geri dönüştürülmüş balık ağlarını kullanan özel bir malzemeden yapılmıştır. Tüm telefonlar, daha önce söylendiği gibi, dört yıllık Android işletim sistemi güncellemesi, bir Corning Gorilla Glass Victus katmanı ve gelişmiş güvenlik için Knox Vault desteği vaadiyle geliyor.

Galaxy S22 799 dolardan, Galaxy S22+ 999 dolardan ve Galaxy S22 Ultra 1.199 dolardan başlıyor. Galaxy S22 serisi ön siparişe açıldı ve 25 Şubat‘tan itibaren ABD‘de satışa sunulacak.