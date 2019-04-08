Samsung Galaxy Note 10 dört farklı model ile geliyor!

Samsung Galaxy Note 10 modeli hakkında pek çok söylentinin ardından Samsung’un, dört farklı modelin ortaya çıkacağı bir raporda belirtildi. Samsung Galaxy S10‘un bu yıl birden fazla sürümle kullanıcı deneyimine sunulmasının ardından, 2019 sonbaharında amiral gemisi olması planlanan Note10 için de aynı stratejinin kullanılacağı söyleniyor. Aynı anda Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G olarak karşımıza çıkan cihazlar gibi, rapordaki isimlendirilmemiş kaynaklara göre dört farklı modelin piyasaya sürüleceğinin altı çiziliyor.

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Galaxy Note 10 için beklenen özellikler

Bu yılın sonbaharında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın, farklı ekran boyutlarına ve kamera kurulumlarına göre ayrılacak. 6.28 ve 6.75 inç ekran boyutlarına sahip iki tane LTE modeli ve aynı ekran boyutlarına sahip iki tane 5G modelinin olacağı söyleniyor. 6.28 ekrana sahip modelin üç boyutlu, 6.75 ekrana sahip modelin ise dört boyutlu kamera kurulumuna sahip olacağı da eklenmiş.

Yeni amiral gemisi Galaxy Note10 modelinin iki farklı ekran boyutuna ve her biri için LTE veya 5G modeline sahip olacağını gösteren raporda,Samsung’un bu stratejisinin; akıllı telefon satışlarını ve kullanıcı nüfusunu en üst düzeye çıkarmak olduğu belirtildi.