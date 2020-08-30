Samsung 980 PRO SSD ailesini resmi olarak duyurdu!

Samsung, PCIe 4.0 sürümüyle desteklenen yeni nesil 980 PRO SSD’lerini resmi olarak duyurdu. Yeni SSD’ler, selefine göre çok daha fazla okuma / yazma hızları sunuyor.

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Samsung, CES 2020′de düzenlediği etkinlikte PCIe 4.0′ın vücut bulmuş hali olan yeni nesil 980 PRO SSD’lerini tanıtmıştı. Bu SSD’ler, sunduğu müthiş aktarım hızları dolayısıyla PC kullanıcıları tarafından uzun süredir heyecanla bekleniyor. Şu ana kadar Samsung kanadından yeni bir atılım gelmemişti; ancak şirket, Singapur web sayfasında 980 PRO SSD’lerini bugünden itibaren gün yüzüne çıkarmaya başladı.

Samsung’un PCIe 4.0 temelli 980 PRO SSD‘leri, açıklanan verilere göre selefi 970 PRO’ya nazaran iki kat daha hızlı çalışacak. Ayrıca SSD’lerin; 250 GB, 500 GB ve 1 TB olmak üzere toplam üç farklı versiyonu bulunduğunu da ekleyelim. Samsung 980 PRO, saniyede 7.000 MB ardışık veri okuyabiliyor ve saniyede 5.000 MB da ardışık veri yazabiliyor. Bu oran, PCIe 3.0 sürümüyle karşılaştırıldığında tamı tamına 2 kat daha fazla okuma / yazma hızına sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Samsung, 980 PRO SSD’leri kendi geliştirdiği özel Elips denetleyicinin yanı sıra 3-bit MTC (Multi Level Cell) ile donattığını da belirtti.

Samsung 980 PRO SSD teknik özellikleri

Saniye başına gerçekleşen girdi/çıktı verileri (IOPS – input/output operation per second)

Samsung 980 PRO SSD’nin 500 GB’lık versiyonunun rastgele okuma hızı 800.000 IOPS’a kadar, rastgele yazma hızı ise 1 milyon IOPS’a kadar ulaşabiliyor. Bu oran, 980 PRO’nun 256 GB’lık versiyonunda 500.000 – 600.000 IOPS; 1 TB’lık versiyonunda ise 1 milyon IOPS olarak karşımıza çıkıyor.

Ardışık okuma / yazma hızları

Samsung 980 PRO’nun nin 256 GB’lık versiyonu saniyede 6.400 MB ardışık okuma hızı, saniyede 2.700 MB ise ardışık yazma hızıyla kullanıcılara üst seviye bir deneyim yaşatacak. SSD’nin 500 GB’lık versiyonu 6.900 MB/s ardışık okuma hızına, 5.000 MB/s de veri yazma hızına sahip. Bu oran 1 TB’lık versiyonunda ise 7.000 MB/s – 5.000 MB/s olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung 980 PRO ortalama güç tüketimi

Güç tüketimi noktasında, 256 GB’lık versiyon 5 – 7 W arası; 500 GB’lık versiyon 5.9 – 7.4 W arası; 1 TB’lık versiyon ise 6.2 – 8.9 W arası ortalama bir güç tüketimi yapıyor.

Bu arada Samsung 980 PRO’nun nimetlerinden tam olarak faydalanabilmek için mutlaka uyumlu bir donanıma sahip olmanız gerektiğini de ekleyelim. Örneğin AMD X570 veya Intel Z490 gibi PCIe 4.0 destekli bir sistemle SSD’den tam anlamıyla faydalanabilirsiniz. Ancak böyle bir sisteminiz yoksa, bu SSD’nin sunduğu yüksek transfer hızlarından faydalanmanız mümkün olmayacaktır.