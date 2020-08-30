Samsung
Samsung 980 PRO SSD ailesini resmi olarak duyurdu!
Samsung, PCIe 4.0 sürümüyle desteklenen yeni nesil 980 PRO SSD’lerini resmi olarak duyurdu. Yeni SSD’ler, selefine göre çok daha fazla okuma / yazma hızları sunuyor.
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Samsung, CES 2020′de düzenlediği etkinlikte PCIe 4.0′ın vücut bulmuş hali olan yeni nesil 980 PRO SSD’lerini tanıtmıştı. Bu SSD’ler, sunduğu müthiş aktarım hızları dolayısıyla PC kullanıcıları tarafından uzun süredir heyecanla bekleniyor. Şu ana kadar Samsung kanadından yeni bir atılım gelmemişti; ancak şirket, Singapur web sayfasında 980 PRO SSD’lerini bugünden itibaren gün yüzüne çıkarmaya başladı.
Samsung’un PCIe 4.0 temelli 980 PRO SSD‘leri, açıklanan verilere göre selefi 970 PRO’ya nazaran iki kat daha hızlı çalışacak. Ayrıca SSD’lerin; 250 GB, 500 GB ve 1 TB olmak üzere toplam üç farklı versiyonu bulunduğunu da ekleyelim. Samsung 980 PRO, saniyede 7.000 MB ardışık veri okuyabiliyor ve saniyede 5.000 MB da ardışık veri yazabiliyor. Bu oran, PCIe 3.0 sürümüyle karşılaştırıldığında tamı tamına 2 kat daha fazla okuma / yazma hızına sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Samsung, 980 PRO SSD’leri kendi geliştirdiği özel Elips denetleyicinin yanı sıra 3-bit MTC (Multi Level Cell) ile donattığını da belirtti.
Samsung 980 PRO SSD teknik özellikleri
Saniye başına gerçekleşen girdi/çıktı verileri (IOPS – input/output operation per second)
Samsung 980 PRO SSD’nin 500 GB’lık versiyonunun rastgele okuma hızı 800.000 IOPS’a kadar, rastgele yazma hızı ise 1 milyon IOPS’a kadar ulaşabiliyor. Bu oran, 980 PRO’nun 256 GB’lık versiyonunda 500.000 – 600.000 IOPS; 1 TB’lık versiyonunda ise 1 milyon IOPS olarak karşımıza çıkıyor.
Ardışık okuma / yazma hızları
Samsung 980 PRO’nun nin 256 GB’lık versiyonu saniyede 6.400 MB ardışık okuma hızı, saniyede 2.700 MB ise ardışık yazma hızıyla kullanıcılara üst seviye bir deneyim yaşatacak. SSD’nin 500 GB’lık versiyonu 6.900 MB/s ardışık okuma hızına, 5.000 MB/s de veri yazma hızına sahip. Bu oran 1 TB’lık versiyonunda ise 7.000 MB/s – 5.000 MB/s olarak karşımıza çıkıyor.
Samsung 980 PRO ortalama güç tüketimi
Güç tüketimi noktasında, 256 GB’lık versiyon 5 – 7 W arası; 500 GB’lık versiyon 5.9 – 7.4 W arası; 1 TB’lık versiyon ise 6.2 – 8.9 W arası ortalama bir güç tüketimi yapıyor.
Bu arada Samsung 980 PRO’nun nimetlerinden tam olarak faydalanabilmek için mutlaka uyumlu bir donanıma sahip olmanız gerektiğini de ekleyelim. Örneğin AMD X570 veya Intel Z490 gibi PCIe 4.0 destekli bir sistemle SSD’den tam anlamıyla faydalanabilirsiniz. Ancak böyle bir sisteminiz yoksa, bu SSD’nin sunduğu yüksek transfer hızlarından faydalanmanız mümkün olmayacaktır.
Samsung
Samsung, Galeri Eşitleme ve Drive servisine desteğini sonlandırıyor
Samsung, akıllı telefonlarında kullanıcılara sunduğu Galeri Eşitleme ve Google Drive ile senkronize edebilme desteğini sonlandırma kararı aldı. Bu özellikler, artık yerini Microsoft’un OneDrive servisine bırakacak.
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Eğer Samsung akıllı telefon kullanıyorsanız, galerinizi veya Drive’daki verilerinizi Samsung’un Cloud servisiyle otomatik olarak eşitleyebiliyorsunuz. Şimdi ise şirket, telefonlarda sunduğu bu iki özelliği kademeli olarak kullanımdan kaldıracağını ve bu özelliklerin artık OneDrive ile sunulacağını açıkladı.
Samsung, Galeri Eşitleme ve Drive desteğini sonlandırıyor
Samsung, ülkelere göre bu özellikleri 2 grup halinde kullanımdan kaldıracak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 2. grup için 31 Ağustos 2021 tarihinde başlayarak, Galeri Eşitleme ve Dosyalarım için Drive depolama özelliği artık Samsung Cloud tarafından desteklenmeyecek ve kullanıcı verileri de silinecek. Ayrıca Samsung, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren premium depolama üyeliklerini de tamamen iptal edeceğini ve kullanıcılara para iadesi yapabileceğini söyledi.
Aynı zamanda Galeri Eşitleme, Drive ve Premium depolama özelliklerinin aniden değil, kademeli olarak kullanımdan kaldırılacağını ekleyelim. Samsung konuyla ilgili üç aşamadan oluşan detaylı bir zaman çizelgesi de paylaştı. Bu üç aşama, şu şekilde sıralanıyor:
1. Aşama: Yeni kaydın durdurulması
1 Aralık 2020 tarihinden itibaren söz konusu Samsung Cloud özellikleri için yeni kayıt yapılamayacak. Ancak mevcut kullanıcılar, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar ilgili özellikleri kullanmaya devam edebilecek. Ayrıca bu tarihler arasında, Cloud ile eşitlediğinizi verileri OneDrive’a aktarabilir veya telefonunuzun kendi hafızasına indirebilirsiniz.
Eğer verilerinizi OneDrive’a aktarmayı seçerseniz, bu veriler aktarımın tamamlanmasının ardından Cloud’dan silinecek.
2. Aşama: Hizmetlerin durdurulması
1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Galeri Eşitleme ve Drive gibi Samsung Cloud özellikleri durdurulacak, ayrıca premium depolama üyelikleri de otomatik olarak iptal edilecek. Yalnız bu tarihten itibaren verileri OneDrive’a aktarma imkanı da ortadan kalkıyor, dolayısıyla Cloud ile eşitlediğiniz tüm verileri cihazınıza indirmeniz gerekecek.
3. Aşama: Samsung Cloud’daki verilerin silinmesi
31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ise söz konusu özellikler tamamen sonlandırılacak ve Cloud’da depolanan fotoğraf ve videolarınız da silinecek. Ayrıca bu tarihten itibaren Cloud ile eşitlediğiniz hiçbir veriyi indiremeyecek veya OneDrive’a aktaramayacaksınız.
Bu noktada, verilerinizi kaybetmemek için OneDrive’a aktarmak ve cihazınıza indirmek arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Aksi halde verileriniz bu tarihten itibaren geri dönüşü olmayacak şekilde silinecek.
Samsung
Samsung Galaxy Tab A7 10.4, Hollanda’da listelendi!
Samsung yeni akıllı tableti GalaxyTab A7 10.4 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni nesil akıllı tableti Hollandalı bir teknoloji mağazasında listelendi.
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Samsung Galaxy Tab A7 10.4 listelendi!
Tablet piyasasında adından söz ettirmek isteyen ve farklı alternatifler ile kullanıcılarını karşılayan Samsung, yeni bir cihaz ile geliyor. Firma Galaxy Tab A7 10.4 cihazını geliştirirken, tablet Hollandalı teknoloji mağazası olan CentralPoint üzerinde listelendi. Herhangi bir detaya sahip olmadan listelenen cihaz hakkında olası bilgiler de konuşulmaya başlandı. 32 GB hafızalı Wi-Fi özellikli versiyonun listelendiği cihaz, genel olarak uygun fiyatı ile dikkat çeken A serisinin yeni bir üyesi olmaya hazırlanıyor. 64 GB depolama alanına sahip seçeneği de bulunan tablet özellikleri arttıkça daha yüksek fiyatlar ile kullanıcılarını karşılıyor.
LTE özellikli versiyonunun da aynı şekilde daha pahalı olduğu Samsung Galaxy Tab A7 10.4, herhangi bir S-Pen desteğine sahip değil. Snapdragon 662 işlemcisi ile piyasaya çıkması beklenen yeni nesil tabletin, 7040 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Daha önce Google Play Console üzerinde ortaya çıkan tablet, kamera konusunda kafaları karıştırabilir. Zira Google Play Console‘da çift arka kamera olacağı belirtilirken, mağaza cihazı tek arka kameralı olarak lanse ediyor. 11 Eylül tarihinde Belçika ve Hollanda ile başlayarak piyasaya çıkartılacak ürün, baz modelde 235 Euro fiyat etiketine sahip. Her özelliğin dahil olduğu cihaz ise 323 Euro olarak bizleri karşılıyor.
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold2 için özel Unpacked etkinliği düzenleyecek
Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold2 için özel bir Unpacked etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Bununla beraber şirket, etkinliğin tarihinin ise 1 Eylül olduğunu söyledi.
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Samsung geçtiğimiz haftalarda düzenlediği UNPACKED etkinliğinde Galaxy Note 20 serisini, Galaxy Watch 3 akıllı saatini ve Galaxy Buds Live tam kablosuz kulaklığını tanıtmıştı; bir de Galaxy Z Fold2′yi bekliyorduk ancak şirket bu etkinlikte Samsung Galaxy Z Fold2 modelini sadece ufak bir ön gösterimle sunmuştu.
Bugün ise Samsung, Galaxy Z Fold 2′nin tanıtım tarihini Twitter hesabından açıkladı. Samsung’un açıklamasına göre yeni katlanabilir akıllı telefon, 1 Eylül’de yapılacak olan Unpacked Part 2 etkinliğinde görücüye çıkacak. Bu etkinlikte Samsung’un Galaxy Z Fold 2 ile beraber başka cihazlar tanıtıp tanıtmayacağı ise belli değil. Ama “Geleceğin şeklini değiştirecek bir akıllı telefon ile tanışmak için 1 Eylül’ü bekleyin!” ifadesine bakılırsa Samsung’un tanıtacağı model, her açıdan akıllı telefon sektöründe büyük ses getireceğe benziyor.
Geleceğin şeklini değiştirecek bir akıllı telefon ile tanışmak için 1 Eylül'ü bekleyin! #SamsungEvent
Canlı yayın: https://t.co/0irkYTSLOT pic.twitter.com/rcHtXEG90P
— Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 27, 2020
Samsung Galaxy Z Fold2 hangi özelliklere sahip olacak?
Şu ana kadarki sızıntılara göre Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, Qualcomm Snapdragon 865+ yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip bu cihazın arkasında ise, her biri 12 MP olmak suretiyle üçlü kamera dizilimi yer alıyor. Aynı zamanda iç tarafında 7.6 inç ekrana sahip olan Galaxy Z Fold 2, katlandığında ise 6.2 inç ikinci bir ekranla kullanılabiliyor.
Cihazla alakalı diğer tüm detaylar, 1 Eylül’de Türkiye saati ile 17:00′da yapılacak Samsung Unpacked Part 2 etkinliğinde belli olacak. Eğer isterseniz bu etkinliği Samsung’un kendi sitesinden izleyebilirsiniz.