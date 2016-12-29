Samsun Galaxy S8 Modeli Kablosuz Kulaklıkla Gelebilir

Bir süre önce Samsung’un Galaxy S8 modelinde 3.5 mm kulaklık girişi olmayacağı konuşulmaya başlanmıştı ve bu iddialar giderek güçleniyor.

Bu sene çıkan yeni model Apple, Motorola ve LeEco marka telefonlarda 3.5 mm kulaklık girişi yoktu, bu trend 2017 yılında da devam edecek gibi gözüküyor. 3.5 mm kulaklığa Koreli teknoloji devi de elveda diyebilir.

Söylentilere göre Galaxy S8 modeliyle beraber yeni bir kablosuz kulaklık modeli de görebiliriz. Bu sene piyasaya çıkan Gear IconX şirketin ilk kablosuz kulaklık modeliydi ve oldukça başarılıydı. Galaxy S8 ile beraber yeni nesil Gear IconX modeli de çıkacak. Ancak bu kulaklıkların telefonla beraber mi verileceği yoksa tek başına mı satılacağı henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz aylarda ses elektroniği devi Harman Kardon’u bünyesine katmıştı. Apple’ın piyasaya çıkardığı AirPods’un karşısına Samsung cephesinden önemli bir cevap gelebilir. Zira IconX’in bu sene çıkan modeli oldukça iyi. Kulaklıklar özellikle gün içerisinde aktif olanlara ya da spor yapanlara hitap ediyor. Üzerindeki dokunmatik yüzey çeşitli parmak hareketleri ile kontrol edilebiliyor. Bu sayede telefon ile hiç uğraşmadan müziği başlatmak, durdurmak, başka şarkıya geçmek, gelen aramayı sonlandırmak, sesi açmak ve kısmak mümkün. Kulaklıklar ayrıca hız, mesafe ve kalp atışı gibi ölçümler yaparak S Health ile senkronize çalışabiliyor. Kulak içinden kalp ritmi ölçen cihaz bilekten ölçüm yapan akıllı cihazlara göre daha doğru sonuçlar veriyor.