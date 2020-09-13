S20 FE yüksek kaliteli görüntülerle sızdırıldı!

Samsung’un önümüzdeki ay tanıtmasını beklediğimiz telefonu S20 FE, satışa sunulacak farklı renklerdeki halini gösteren görüntülerle sızdırıldı. Daha önceki haberlerimizde teknik özelliklerinin ve tasarımının ortaya çıktığını belirttiğimiz telefonu bu sefer yüksek kaliteli ve her açıdan görüyoruz.

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Karşınızda tüm renkleriyle S20 FE!

Samsung’un S20 ailesindeki telefonlar genelde kavisli ekranla gelirken S20 Fan Edition, düz bir ekran ve bu ekranın tam ortasında çentik yerine delik halinde bir kamera dizaynıyla ortaya çıkacak. Bu dizaynı son zamanlarda Galaxy telefonlarda sık sık gördük ve özellikle asimetrik çentikleri veya kamera deliklerini hoş bulmayan kullanıcılar için oldukça uygun bir tercih haline geldi.

Fotoğraflarda da görebileceğimiz üzere ekranı saran çerçeveler az da olsa göze batmakta. Ancak çoğu orta seviye telefona göre S20 FE hala iyi bir ekran/kasa oranına sahip. Bu ekranın 6.4 ile 6.5 inç arasında bir değere sahip olması bekleniyor. Cihazın Samsung’un süregelen birçok farklı renkte telefon sunma geleneğini sürdürerek 6 farklı renge sahip olması öngörülüyor.

Telefonun işlemci tarafında ise Samsung ikili oynamaya devam edeceğe benziyor. Kimi pazarlarda kendi ürettiği Exynos 990’ı kullanacak olan Güney Koreli dev, kimi pazarlarda ise modeli Snapdragon 865 ile satışa sunacak. 32 MP olması beklenen ön kameranın yanı sıra arka tarafta üçlü bir dizilimle beraber 12 MP‘lik ana kamera, 12 MP‘lik ultra geniş açılı lens ve 8 MP‘lik telefoto lens bulunacak.

Güç tuşu ve ses açma/kapama tuşları sağ tarafta bulunacak olan telefonun Type C girişi ise klasik olarak altta yer alacak. IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığı belgelenen S20 FE ayrıca 4500 mAh kapasitesinde bir bataryaya da sahip olacak. Bu batarya, 25W olması beklenen hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek. Telefonun ABD’de 750 dolardan satışa sunulması bekleniyor.