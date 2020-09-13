Akıllı Telefonlar
S20 FE yüksek kaliteli görüntülerle sızdırıldı!
Samsung’un önümüzdeki ay tanıtmasını beklediğimiz telefonu S20 FE, satışa sunulacak farklı renklerdeki halini gösteren görüntülerle sızdırıldı. Daha önceki haberlerimizde teknik özelliklerinin ve tasarımının ortaya çıktığını belirttiğimiz telefonu bu sefer yüksek kaliteli ve her açıdan görüyoruz.
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Karşınızda tüm renkleriyle S20 FE!
Samsung’un S20 ailesindeki telefonlar genelde kavisli ekranla gelirken S20 Fan Edition, düz bir ekran ve bu ekranın tam ortasında çentik yerine delik halinde bir kamera dizaynıyla ortaya çıkacak. Bu dizaynı son zamanlarda Galaxy telefonlarda sık sık gördük ve özellikle asimetrik çentikleri veya kamera deliklerini hoş bulmayan kullanıcılar için oldukça uygun bir tercih haline geldi.
Fotoğraflarda da görebileceğimiz üzere ekranı saran çerçeveler az da olsa göze batmakta. Ancak çoğu orta seviye telefona göre S20 FE hala iyi bir ekran/kasa oranına sahip. Bu ekranın 6.4 ile 6.5 inç arasında bir değere sahip olması bekleniyor. Cihazın Samsung’un süregelen birçok farklı renkte telefon sunma geleneğini sürdürerek 6 farklı renge sahip olması öngörülüyor.
Telefonun işlemci tarafında ise Samsung ikili oynamaya devam edeceğe benziyor. Kimi pazarlarda kendi ürettiği Exynos 990’ı kullanacak olan Güney Koreli dev, kimi pazarlarda ise modeli Snapdragon 865 ile satışa sunacak. 32 MP olması beklenen ön kameranın yanı sıra arka tarafta üçlü bir dizilimle beraber 12 MP‘lik ana kamera, 12 MP‘lik ultra geniş açılı lens ve 8 MP‘lik telefoto lens bulunacak.
Güç tuşu ve ses açma/kapama tuşları sağ tarafta bulunacak olan telefonun Type C girişi ise klasik olarak altta yer alacak. IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığı belgelenen S20 FE ayrıca 4500 mAh kapasitesinde bir bataryaya da sahip olacak. Bu batarya, 25W olması beklenen hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek. Telefonun ABD’de 750 dolardan satışa sunulması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro ve Pro Max’in en son görüntüleri ortaya çıktı!
Apple_idesgner takma adlı bir Twitter kullanıcısı, yakın zamanda tanıtılması beklenen iPhone 12 Pro ve Pro Max’in görsellerini yayınladı. Bu görseller, en son ortaya çıkan söylenti ve sızıntılarla uyumlu. Bu nedenle Ekim ayında yapılacak lansmanda telefonların karşımıza bu şekilde çıkma olasılığı yüksek gözüküyor.
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iPhone 12 Pro ve Pro Max nasıl bir tasarıma sahip olacak?
iPhone 12 Pro (ve aslında tüm iPhone 12 serisi) tasarım anlamında birinci nesil iPhone 4 veya iPhone SE ile kıyaslanabilir. Yeni nesil iPhone‘lar şirketin eski telefonlarına oldukça benzer bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aradaki bariz farklar, ekran kasa oranının daha yüksek olması ve home butonunun kalkmış olması. Bunun haricinde cihazların arka tarafında üçlü kamera kurulumu, LED flaş ve yeni eklenecek olan LiDAR sensör bulunuyor. Üç boyutlu taramada kullanılan LiDAR sensör hakkında en detaylı bilgileri lansman sırasında öğreneceğiz.
Apple, 15 Eylül tarihinde canlı bir etkinlikle yeni ürünlerini tanıtacak. Ancak şirket hangi ürünleri tanıtacağını henüz açıklamadı. Bazı kaynaklar şirketin bu etkinlikte pek çok ürün tanıtacağını belirtti. Fakat ünlü sızıntıcı Jon Prosser’e göre bu etkinlikte iPhone 12 serisi tanıtılmayacak. Etkinlikte sadece Apple Watch SE, iPad Air 4, iPad 8 ve Watch Series 6 tanıtılacak. iPhone 12 ve tam kablosuz kulaklıkların ekimde gerçekleşecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro’nun kasası görüntülendi!
Apple’ın yakın zamanda tanıtması beklenen iPhone 12 serisinin Pro varyantına ait bir video ortaya çıktı. Bahse konu edilen video, telefonun hem kasası hem de birkaç özelliği hakkında ipucu veriyor.
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Apple’ın kesin olmamakla birlikte 15 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 12 serisini tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikte olmasa bile en geç ekim ayında yeni iPhone’ları göreceğiz. Yeni telefonlar tanıtılmadan evvel, uzun süredir teknoloji haberlerine konu olan sızıntılar silsilesi ise hala devam ediyor. Bu bağlamda dün ortaya çıkan yeni bir video, iPhone 12 Pro’nun kasasını gözler önüne serdi.
iPhone 12 Pro’nun kasası işte böyle görünüyor
EverythingApplePro tarafından paylaşılan video, 6.1 inç ekran boyutunda olması beklenen iPhone 12 Pro’nun kasasını detaylı bir şekilde göstermenin yanı sıra, aslında temmuz ayından beri internette dolaşan söylentileri de bir nebze doğruluyor. Fakat bazı sürprizler de olduğunu belirtelim.
Örneğin normalde Apple’ın yalnızca iPhone 12′nin Pro Max varyantında kullanacağı LiDAR tarayıcının, ilgili videodaki kasada da yer aldığını görüyoruz. LiDAR tarayıcı, telefonların kamerasına, lazer darbeleri kullanarak cisimlerin uzaklık ve yakınlığını daha net belirleyebilme yeteneği kazandırıyor. Bu bağlamda sızıntının doğru çıkması durumunda iPhone 12 Pro, bünyesindeki LiDAR sayesinde gelişmiş bir kameraya sahip olacak.
Ayrıca EverythingApplePro’nun paylaştığı videoya baktığımızda kasanın sol tarafında bir adet SIM tepsisi, sağ tarafında ise 5G modemin yerleştirilmesi için bir adet anten kısmı yer aldığını görüyoruz. Bunun dışında telefonun, iPad Pro’ya benzer şekilde oldukça keskin hatlara sahip olacağı da videoda belli oluyor.
Yalnız videoda iPhone12 Pro’nun ekranıyla alakalı herhangi bir ipucu olmasa da, bu telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı da uzun süredir konuşuluyor. Aynı zamanda daha önce yayınlanan bir rapor, iPhone 12′lerin kademeli olarak ilk önce 6.1 inçlik varyantı, sonrasında ise diğer modellerinin satışa sunulacağını da ortaya koymuştu. Apple’ın 15 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone’ları tanıtıp tanıtmayacağını göreceğiz ancak her halükarda ufak aksaklıklar yaşanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Apple One, bütün Apple servislerini birleştirecek
Apple kullanıcılara yeni abonelik sistemleri sunmaya devam ediyor. Abonelik servisleri her geçen gün sayılarını arttırırken Apple da rekabette geri kalmıyor. Apple, şimdi de bütün servislerini tek abonelik altında toplayacak bir servis üzerinde çalışıyor. Bu yeni abonelik servisinin adı Apple One olacak.
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Apple One, Apple Music kodlarında ortaya çıktı
Apple Music ve iCloud başta olmak üzere abonelik servislerini yıllardır sunan Apple, yeni servisler de eklemekten geri kalmıyor. Netflix’e, rakip olmak için Apple TV+’ı çıkarıp ünlü yönetmen ve oyuncularla önemli iş birlikleri yapmışlardı. Oyun tarafında ise Arcade isimli servisi sunmuş ve mobil oyunlara farklı bir soluk getirmişlerdi. Ancak bir süredir kullanıcılar servis çokluğundan şikayet etmeye başladılar. Bütün servislere ayrı ayrı abone olmak bir külfet haline geldi. Şikayetlere kulak veren Apple, bütün abonelikleri birleştirecek olan yeni bir servis üzerinde çalışmaya başladı. Yeni servis, Apple Music’in Android uygulamasının 3.4.0 versiyonlu APK’sının kodlarında ortaya çıktı.
”string name=”applemusic_with_aristotle_subtext”>Included in Apple One %s</string>” ve “<string name=”aristotle_main_subtext”>Subscription Bundle %s</string>”
“<string name=”aristotle_main_more_info”>Your Apple Music subscription will be included in Apple One starting %s. You will not be charged for both subscriptions.</string>”
Kodlarda ortaya çıkan ”You will not be charged for both subscriptions” ibaresinden aboneliklere ayrı bir ödeme daha yapılmayacağını anlıyoruz. Ortaya çıkan diğer kodlara göre aboneliklerin yalnızca Apple cihazlar üzerinden gerçekleştirilebileceği dikkat çekiyor.