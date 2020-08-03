Samsung Galaxy S20 FE tasarımı sızdırıldı

Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) modelinin tasarımını gözler önüne soran bir fotoğraf ortaya çıktı. Telefon, S20 serisinin daha uygun fiyatlı modeli olarak piyasaya sürülecek.

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Samsung Galaxy S20 FE görseli ortaya çıktı

Samsung Galaxy S20 FE‘nin, mevcut S20 serisinden pek farklı bir tasarımının olmadığını görüyoruz. İnce çerçeveli Infinity-O ekrana ve orta kısma konumlandırılmış küçük kamera deliğine sahip olan modelin, tıpkı diğer S20 serisi telefonlar gibi sağ tarafında güç düğmesi ve ses düğmelerinin yer aldığı görülüyor. Ayrıca Samsung Galaxy S20 FE‘de yine diğer modellerde olduğu gibi fiziksel bir ana ekran tuşunun da bulunmaması dikkat çekiyor.

Görselde yalnızca telefonun ön kısmı belli olsa da, büyük ihtimalle arka tarafı S20 serisinin diğer üyeleriyle aynı tasarıma sahip olacak. Yazılımsal olarak Android 10 ve One UI arayüzüyle desteklenen Samsung Galaxy S20 FE; söylentilere göre arkasında 12 MP birincil sensör olmak suretiyle üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızanın yanı sıra, ABD versiyonunda Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak.

Samsung Galaxy S20 FE‘nin hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği ise belli değil. Şirket eğer telefonu Türkiye pazarında da resmî olarak satışa sunarsa, işlemci olarak Qualcomm Snapdragon yerine her zaman olduğu gibi kendi Exynos işlemcisini tercih edecektir.

Telefonun Ekim ayında 5G ve 4G olmak üzere iki versiyonunun piyasaya sürülmesi, fiyatının da 750 dolar civarında olması bekleniyor.