Samsung
Samsung Galaxy S20 FE tasarımı sızdırıldı
Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) modelinin tasarımını gözler önüne soran bir fotoğraf ortaya çıktı. Telefon, S20 serisinin daha uygun fiyatlı modeli olarak piyasaya sürülecek.
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Samsung Galaxy S20 FE görseli ortaya çıktı
Samsung Galaxy S20 FE‘nin, mevcut S20 serisinden pek farklı bir tasarımının olmadığını görüyoruz. İnce çerçeveli Infinity-O ekrana ve orta kısma konumlandırılmış küçük kamera deliğine sahip olan modelin, tıpkı diğer S20 serisi telefonlar gibi sağ tarafında güç düğmesi ve ses düğmelerinin yer aldığı görülüyor. Ayrıca Samsung Galaxy S20 FE‘de yine diğer modellerde olduğu gibi fiziksel bir ana ekran tuşunun da bulunmaması dikkat çekiyor.
Görselde yalnızca telefonun ön kısmı belli olsa da, büyük ihtimalle arka tarafı S20 serisinin diğer üyeleriyle aynı tasarıma sahip olacak. Yazılımsal olarak Android 10 ve One UI arayüzüyle desteklenen Samsung Galaxy S20 FE; söylentilere göre arkasında 12 MP birincil sensör olmak suretiyle üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızanın yanı sıra, ABD versiyonunda Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak.
Samsung Galaxy S20 FE‘nin hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği ise belli değil. Şirket eğer telefonu Türkiye pazarında da resmî olarak satışa sunarsa, işlemci olarak Qualcomm Snapdragon yerine her zaman olduğu gibi kendi Exynos işlemcisini tercih edecektir.
Telefonun Ekim ayında 5G ve 4G olmak üzere iki versiyonunun piyasaya sürülmesi, fiyatının da 750 dolar civarında olması bekleniyor.
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 2, fiyatı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Samsung firmasının yeni katlanabilir tableti Galaxy Z Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın fiyatının bir önceki nesil ile aynı olması bekleniyor.
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Samsung Galaxy Z Fold 2, 1980 dolar fiyat etiketine sahip olacak!
Katlanabilir telefonlar gelişmeye devam ediyor. Özellikle Samsung ve Huawei gibi firmaların önemli yatırımlar yaptığı bu sektöre yeni bir cihaz daha ekleniyor. Samsung Galaxy Z Fold 2, artık kullanıcıları ile buluşmayı beklerken, cihazın fiyatı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Güney Kore basınında ortaya çıkan habere göre firma, katlanabilir yeni tabletini geçen seneki model ile aynı fiyattan satışa çıkaracak. Geçen sene piyasaya çıkan Galaxy Z Fold, 1980 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olurken, haberde firmanın fiyatta indirim bekleyen hayranlarını üzeceği de belirtiliyor.
Tasarım detayları ve canlı görüntüleri de yakın bir zamanda internete düşen yeni nesil tabletin, geçen sene yaşanan sorunları unutturması bekleniyor. Delikli ekran tasarımı ile bizleri karşılayacak tabletin ekranında 120 Hz değerinde yenileme hızı olduğu öğrenildi. Gücünü Snapdragon 865+ işlemcisinden alacağı düşünülen Galaxy Z Fold 2, 8 GB RAM ve 512 GB dahili hafızaya sahip olacak gibi gözüküyor. Arka tarafında üç adet kamera bulunan tabletin kameraları sırasıyla, 64 MP ve iki adet 12 MP değerinde lenslerden oluşuyor. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği ile bizlerin karşısına çıkacak tablet bakalım Samsung‘un geçen seneki kötü deneyimini temizleyebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Google, Samsung ile asistan konusunda görüşmelere başladı!
Google, kendi asistan uygulamasını Samsung cihazlara yerleştirebilmek için görüşmelere başladı. İki firmanın, ortak yolda buluşması bekleniyor.
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Google, kendi asistanını daha çok ön planda görmek istiyor!
Akıllı telefonlar geliştikçe içerisinde yer alan özellikler de büyümeye devam ediyor. Özellikle asistan ve yapay zeka uygulamalarının oldukça yaygınlaştığı şu dönemde, firmalar hep göz önünde yer almak istiyorlar. Hali hazırda Apple ile birlikte en önemli asistan uygulaması sahibi Google da, daha fazla cihaza ulaşabilmek adına geliştirmeler yapma kararı aldı. Firma, Samsung ile kendi asistanının daha fazla ön planda olduğu bir sistem kurmak için görüşmelere başladı. Bilindiği üzere kendi geliştirdiği Bixby yazılımını kullanan Samsung cephesi ise, Android ekosistemine bağlı olduklarını yenilerken, bu konuda bir açı kapı bıraktı.
Özellikle Samsung firmasının, kendi hizmetlerini devam ettirmesi, Google‘ın gözünden kaçmamış. Firma, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek adına, Samsung‘dan kendi reklamını yapmasını teklif etmiş. Reuters isimli ünlü haber sitesinde ortaya çıkan gelişme, gündemi bir süre daha meşgul edecek gibi gözüküyor. Hali hazırda Bixby dışında kendi uygulama mağazası da bulunan Samsung, bakalım başka firmadan çıkma asistan uygulamasını, kendi hizmetleri içerisine alacak mı ya da tanıtımını yapacak mı bekleyip göreceğiz. Öte yandan Google, bakalım amaçladığı gibi daha fazla kullanıcıya ulaşma fikrini gerçekleştirebilecek mi merakla takip ediyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, BOE yapımı ekranlara sahip olmayacak!
Samsung Galaxy S21 yapım sürecinde yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın cihazlarında BOE yapımı ekran yer almayacak.
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Samsung Galaxy S21 serisinde BOE ekranlar yer almayacak!
Samsung amiral gemisi olarak konumlandırdığı Galaxy S serisini geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yeni serisi Galaxy S21, geliştirilme aşamasında yeni bilgiler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Samsung’un maliyeti düşürmek için ekran panellerini dışarıdan alma fikri, tam olarak gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. BOE firmasından gelmesi beklenen OLED ekran panellerinin, firmanın kalite testlerinden geçemediği öğrenildi. Güney Kore basınında ortaya çıkan habere göre, BOE yapımı OLED paneller, Samsung tarafından beğenilmedi ve firmanın amiral gemisi seri için ekran üretimini tekrardan kendisinin yapacağı iddia edildi.
Hali hazırda Huawei Mate 40 serisi için ekran üretimini devam ettiren BOE ise konu ile alakalı henüz bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde Samsung tarafından da resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Güney Kore basınında uzun zamandır konuşulan meselenin kesin olarak nitelendirilmesi, olayın ciddiyetini gözler önüne sermekte. Öte yandan Samsung cephesi de özellikle 5G‘nin telefonlara girmesi ile birlikte artan maliyet sorununu çözememesi Galaxy S21 serisi için kullanıcılar açısından can sıkıcı bir gelişme olarak kayda geçebilir. Zira yeni nesil amiral gemilerinin bir önceki serilere nazaran oldukça yüksek fiyatla çıkması bekleniyor.