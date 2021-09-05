S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?

Samsung Galaxy S20 FE modelinin Snapdragon versiyonu ile Samsung Galaxy A72’yi birbirine kırdırdık! İşlemci üstünlüğü olan mı? Daha uygun fiyata olan mı? Cevabı videoda!

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Samsung Galaxy S20 FE neler sunuyor?

Arka tarafı yumuşak dokulu plastik, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan cihaz ön tarafta delik çentik tasarımlı bir ekranla geliyor. 6.5 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Bu ekranın 120 Hz tazeleme hızı sunuyor olması cihazın en büyük avantajlarından bir.

Snapdragon 865 işlemcisiyle gelen modelde 6 ve 8 GB RAM ve 128 ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 12 MP ana kamera ve yine OIS destekli 3x zoom yapabilen bir telephoto kamerası var. Üçüncü kamera ise ultra geniş açı olarak tercih edilmiş. Ön tarafta da delik çentiğin içerisinde 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Son olarak telefonda 4500 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği yer alırken, kablosuz şarj noktasında da 15W’lık bir destek bulunuyor. Ancak kutudan 25 Watt yerine 15 Watt değerinde bir şarj aleti çıktığını da belirtelim.

Samsung Galaxy A72 neler sunuyor?

Samsung Galaxy A72, Samsung kanadının A52 ile beraber en çok konuşulan telefonu olan A72, tasarımsal olarak da piyasadaki en farklı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Özellikle rengarenk tasarımlarıyla plastik kasa olsa da göz alıcı görünüyorlar.

8,4 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A72, plastik kasasına rağmen dokusu oldukça iyi bir hissiyat veriyor. Elbette IP67 sertifikası da olması büyük bir artı. Özellikle yağmur, suya düşürme gibi sorunlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Öndeki 6,7 inç Full HD+ ekranında elbette Samsung olunca Super AMOLED panel kullanıyor. 90 Hz tazeleme hızı ve 800 nite çıkan parlaklık sunan cihazda Gorilla Glass 3 koruma yer alıyor.

Gücünü 2020 ve 2021’in en popüler işlemcisi Snapdragon 720G’den alan Galaxy A72, Adreno 618 grafik birimi ve 8 GB RAM ile geliyor. Depolama kanadında piyasada 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca SD kart ile artırılabilir bir hafızası olması da avantaj.

İddialı olduğu kamera kanadına gelince 64 MP değerindeli ana kamerasına 8 MP telefoto, 12 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 5 MP makro kamerası da bulunuyor. A52’den farklı olarak yer alan telefoto lensi ile yakınlaştırmaları daha iyi ve daha rahat yapabileceksiniz. Öndeki 32 MP kamerası ise oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Ancak gece çekimlerinde daha iyi olmasını beklerdik.

Deneyim noktasında bulunan stereo hoparlörler geniş ekranda izleyeceğiniz içeriklerin keyfini artırabiliyor. Müzik dinlerken de bir bluetooth hoparlöre gerek kalmadan oldukça yeterli bir ses de alabiliyorsunuz.

Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve BT 5.0 desteği mevcut. Bunların daha güncel olması elbette bir avantaj olurdu ama bu da oldukça yeterli elbette. Güvenlik için ekran altı parmak izi ve yüz tanıma var. Yüz tanıma oldukça iyi çalışıyor ama maske kullanımı elbette dert. Ekran altı okuyucu ise biraz yavaş gibi. Kullanırken animasyondan kaynaklı mı emin olamayacağım bir şekilde sıkıntı çıkartabiliyor. Ancak okumada sorunu yok.

5.000 mAh bataryasında 25 Watt şarj desteği sunan cihaz, oldukça yeterli değerleri verebiliyor. 25 Watt’ın daha yüksek olmasını beklerdik, ama daha hiçbir cihazında daha yüksek şarja Samsung geçemedi. Bu nedenle kabul edilebilir.

Genel hatlarıyla baktığımızda Samsung Galaxy A72, fiyatına göre alınabilecek en güzel ve en şık telefonlardan biri konumunda.

Samsung Galaxy S20 FE (G780G) özellikleri

Boyut: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm

Ağırlık: 190 gram

Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 865

Bellek: 6/8 GB

Depolama: 128/256 GB + MicroSD

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 25 Watt (Kutudan 15W) + 15 Watt kablosuz + 5 Watt ters şarj

Samsung Galaxy A72 özellikleri

Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm

Ağırlık: 203 gram

Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz

İşlemci: Snapdragon 720G

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB + MicroSD

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 25 Watt