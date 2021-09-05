İnceleme
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Samsung Galaxy S20 FE modelinin Snapdragon versiyonu ile Samsung Galaxy A72’yi birbirine kırdırdık! İşlemci üstünlüğü olan mı? Daha uygun fiyata olan mı? Cevabı videoda!
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S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Samsung Galaxy S20 FE neler sunuyor?
Arka tarafı yumuşak dokulu plastik, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan cihaz ön tarafta delik çentik tasarımlı bir ekranla geliyor. 6.5 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Bu ekranın 120 Hz tazeleme hızı sunuyor olması cihazın en büyük avantajlarından bir.
Snapdragon 865 işlemcisiyle gelen modelde 6 ve 8 GB RAM ve 128 ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 12 MP ana kamera ve yine OIS destekli 3x zoom yapabilen bir telephoto kamerası var. Üçüncü kamera ise ultra geniş açı olarak tercih edilmiş. Ön tarafta da delik çentiğin içerisinde 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak telefonda 4500 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği yer alırken, kablosuz şarj noktasında da 15W’lık bir destek bulunuyor. Ancak kutudan 25 Watt yerine 15 Watt değerinde bir şarj aleti çıktığını da belirtelim.
Samsung Galaxy A72 neler sunuyor?
Samsung Galaxy A72, Samsung kanadının A52 ile beraber en çok konuşulan telefonu olan A72, tasarımsal olarak da piyasadaki en farklı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Özellikle rengarenk tasarımlarıyla plastik kasa olsa da göz alıcı görünüyorlar.
8,4 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A72, plastik kasasına rağmen dokusu oldukça iyi bir hissiyat veriyor. Elbette IP67 sertifikası da olması büyük bir artı. Özellikle yağmur, suya düşürme gibi sorunlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Öndeki 6,7 inç Full HD+ ekranında elbette Samsung olunca Super AMOLED panel kullanıyor. 90 Hz tazeleme hızı ve 800 nite çıkan parlaklık sunan cihazda Gorilla Glass 3 koruma yer alıyor.
Gücünü 2020 ve 2021’in en popüler işlemcisi Snapdragon 720G’den alan Galaxy A72, Adreno 618 grafik birimi ve 8 GB RAM ile geliyor. Depolama kanadında piyasada 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca SD kart ile artırılabilir bir hafızası olması da avantaj.
İddialı olduğu kamera kanadına gelince 64 MP değerindeli ana kamerasına 8 MP telefoto, 12 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 5 MP makro kamerası da bulunuyor. A52’den farklı olarak yer alan telefoto lensi ile yakınlaştırmaları daha iyi ve daha rahat yapabileceksiniz. Öndeki 32 MP kamerası ise oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Ancak gece çekimlerinde daha iyi olmasını beklerdik.
Deneyim noktasında bulunan stereo hoparlörler geniş ekranda izleyeceğiniz içeriklerin keyfini artırabiliyor. Müzik dinlerken de bir bluetooth hoparlöre gerek kalmadan oldukça yeterli bir ses de alabiliyorsunuz.
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve BT 5.0 desteği mevcut. Bunların daha güncel olması elbette bir avantaj olurdu ama bu da oldukça yeterli elbette. Güvenlik için ekran altı parmak izi ve yüz tanıma var. Yüz tanıma oldukça iyi çalışıyor ama maske kullanımı elbette dert. Ekran altı okuyucu ise biraz yavaş gibi. Kullanırken animasyondan kaynaklı mı emin olamayacağım bir şekilde sıkıntı çıkartabiliyor. Ancak okumada sorunu yok.
5.000 mAh bataryasında 25 Watt şarj desteği sunan cihaz, oldukça yeterli değerleri verebiliyor. 25 Watt’ın daha yüksek olmasını beklerdik, ama daha hiçbir cihazında daha yüksek şarja Samsung geçemedi. Bu nedenle kabul edilebilir.
Genel hatlarıyla baktığımızda Samsung Galaxy A72, fiyatına göre alınabilecek en güzel ve en şık telefonlardan biri konumunda.
Samsung Galaxy S20 FE (G780G) özellikleri
Boyut: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm
Ağırlık: 190 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6/8 GB
Depolama: 128/256 GB + MicroSD
Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 25 Watt (Kutudan 15W) + 15 Watt kablosuz + 5 Watt ters şarj
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
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vivo V21’in şık tasarımı ve üst düzey malzeme kalitesi
vivo V21’i incelemeye tasarımında başlayacak olursak ilk başta şık duran rengi bizleri karşılıyor. Gün Batımı Ritmi ve Alacakaranlık Mavisi olarak iki farklı renge sahip olan modelin boyutlarına baktığımızda 159,68 mm x 73,9 mm x 7,29 mm ölçülerini görüyoruz. Ayrıca 176 gram ağırlığında olması da elde tutuşu kolaylaştırıyor. Ek olarak alüminyum çerçeve ve ön-arka cam yüzeyi ile malzeme kalitesi de üst seviyede tutulmuş. Ayrıca çerçevelerin oval yerine düz bir biçimde tutulması elde tutuş konforunu da arttırıyor. Arka camın yansıtma engelleyici mat cam ile kaplanmış olması parmak izi lekelerini de üzerinde tutmamasını sağlıyor. Kamera çıkıntısının da minimum seviyede tutulmasıyla şık görüntüyü tamamlıyor.
Eksiksiz ekran özellikleri
Ekran tarafında ise V21 bizlere 6,44 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde Samsung yapımı E3 AMOLED 90Hz HDR10+ özellikleri sunuyor. 409 PPI yoğunluk sunan ekranın maksimum parlaklık seviyesi ise 800nit. Görüntülerin keskinliği iyi ayarlanmış, renkler ise kontrastı yüksek sonuçlar çıkarabiliyor. Ayrıca çerçevelerin ince tutulmasıyla %84,8 ekran/ gövde oranı sağlıyor. Segmentinde beklenen özellikler V21’de eksiksiz bulunuyor.
Verimli işlemci: Dimensity 800u
vivo V21 daha önce hiçbir telefonda görmediğimiz bir işlemciyi içerisine bulunduruyor; Dimensity 800u. Bu işlemci MediaTek’in orta üst seviye telefonlar için geliştirdiği bir işlemciyken günlük hayattaki kullanımda ise rahat bir kullanım sunuyor. Yük altına girdiğinde herhangi bir sorun yaşatmamasının yanında ısınmayı da minimum düzeyde tutuyor. Bu işlemciye ek olarak Mali-G57 MC3 GPU’da eşlik ediyor. 8GB RAM ile gelen model yazılım ile ek +3GB RAM’e sahip olabiliyor. UFS 2.2 desteleyen 128GB depolama da günümüz şartlarında yeterli olarak gözüküyor. Test skorlarına baktığımızda ise Antutu’da 383.246 puan, 3DMark Wilf Life testinde 1605 puan ve Geekbench5 tesinde 605 / 1814 almayı başarıyor. Ağır grafikli oyunlardan PUBG’de Akıcı-Aşırı Yüksek / HD-Yüksek oynayabiliyorken, PES 2021’de ise Düşük-Standart/60fps oynatabiliyor. Pil verimliliği tarafında da iyi işler çıkaran bu işlemci Android 11 ve FunTouch 11.1 yazılımı sayesinde akıcılık sunuyor, günlük kullanımda rahat bir kullanım sunuyor ve oyunlarda da size konfor sağlıyor.
vivo V21 kamera performansı ile öne çıkıyor
vivo V serisinin en iddialı olduğu noktalardan kamerası iyi işler çıkarıyor. 64 MP 4 eksenli OIS bulunan ana kamera f/1,79 diyafram açıklığıma sahip. Ek olarak bu ana kameranın GW3 sensöre sahip olduğunu söyleyelim. İkinci kamerası ise 8 MP f/2,2 120 derecelik geniş açı kamerası ve son olarak üçüncü kamera 2 MP f/2,4 4cm’ye kadar çekim yapabilen bir makro kamerası. Bu kameralar ile Yüksek Çözünürlük, Panorama, Canlı Fotoğraf, Yavaş Çekim, Hızlandırılmış, Pro, Ar çıkartmaları, Belge ve Çift pozlama modlarında çekim yapabilmek mümkün. 4K 30fps/1080p 60fps videolar çekebiliyorken 1080p 120fps ağır çekim yapabiliyorsunuz. Süper- Anti sarsıntı modu ile sabit videolar çekebilmenize olanak tanıyor. Resim İçinde Resim / İkili Görünüm şeklinde Dual-View videolar da çekebiliyorsunuz. Pro modunda ise 16MP RAW ve JPEG çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 44 MP çözünürlüğünde OIS destekli f/2,0 diyafram açıklığı sunan bir kamera bulunuyor. OIS ile birlikte Anti-Sarsıntı modunu açtığınızda sabit videolar çekebiliyor. Spot ışığı özelliği sayesinde karanlık ortamlarda da net fotoğraflar çekebilmeniz münkün. Ek olarak ön ve arka kamerada da gece modunu kullanabiliyorsunuz. Ön kamera ile 4K 30fps video çekim de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak OIS 1080p 30fps videoda açılabiliyor.
vivo V21 ile gün boyu kullanım sunan batarya
Batarya konusunda vivo V21 4000 mAh büyüklüğünde bir değer sunuyor. Günlük kullanımınızda Dimesity 800u işlemcisinin verimliliğini de arkasına alan V21 sizi yarı yolda bırakmıyor. Kutu içerisinden çıkan 33W hızlı şarj aleti ile kısa sürede %100 dolum sağlayabiliyor.
Günümüz standartlarını sağlayan ses performansı
vivo V21 kutu içerisinden çıkan kulaklık ve 3,5mm/Type-C dönüştürücü sayesinde multimedya tüketimini sağlayabiliyor. Ek olarak da sağ alt tarafa yerleştirilmiş bir mono hoparlörü bulunuyor. Ses yüksekliği ve kalitesi, bass, tiz ve midler rahat bir şekilde duyulabiliyorken vokal sesleri de berrak bir şekilde verebiliyor.
vivo V21: Güncel teknolojiye sahip
Günümüz teknolojilerini içerisinde barındıran vivo V21 WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı seçeneklerini sizlere sunuyor. Hızlı bir indirme/yükleme işlemleri yapabiliyorken Bluetooth bağlantılısını da kolayca yapabiliyor. Kablosuz kulaklık bağlantısında ise sorunsuz bir deneyim yaşatıyor.
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İyi seyirler.
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