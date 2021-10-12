S-Pen Destekli Galaxy S22 Kılıfları Sızdırıldı!

Merakla beklenen Samsung Galaxy S22’nin kılıf görselleri sızdırıldı. Kılıfın kasa detaylarına işlenen S-Pen boşluğu da gözlerden kaçmıyor.

Samsung Galaxy S22 serisine daha aylar vari. Ocak 2022’de resmi bir duyuru bekliyoruz. Ancak bugünlerde nasıl olduğunu biliyorsunuz, yeni bir model piyasaya çıkmadan aylar önce sızıntılar ve söylentiler hüküm sürüyor ve iyi ya da kötü, Galaxy S22 Ultra ve potansiyel S-Pen yetenekleriyle ilgili başka bir söylenti var. Bu ayın başlarında, bir İtalyan aksesuar üreticisi Galaxy S22 Ultra‘nın alüminyum kasasını sızdırıldı ve telefonun bir S-Pen yuvasına sahip olacağı doğrulandı. Şimdi ise bunu destekleyen başka bir söylenti daha var. Gizmochina telefon için birkaç kılıf görseli yayınladı ve kılıflardan birinde S-Pen‘i yerleştirmek için bir delik olduğunu açıkça görebiliyoruz.

Delik, Galaxy Note 20’nin düzenini taklit ederek USB-C bağlantı noktasının sağ tarafında yer alıyor. Bu görüntüler elbette hala resmi değil, ancak şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler ve sızıntılarla güzel bir uyum içindeler.

Potansiyel S-Pen onayından başka, bu kılıf görselleri, Galaxy S22 Ultra‘nın bir başka ayırt edici özelliği olan kamera çıkıntısı için garip P-şekilli kesimi de sergiliyor. Bu nedenle, Galaxy Note meraklıları, bir sonraki Samsung amiral gemisi için S-Pen teorilerinin giderek daha makul hale geldiğini görmekten memnun olacaklar.

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Samsung Galaxy S22 Sızıntıları ve Söylentileri

Galaxy S22 serisini çevreleyen sızıntılar ve söylentiler son birkaç aydır birikiyor. Eylül ayında, Galaxy S22 Ultra Geekbench sonucu, söylentili Snapdragon 898 yonga setinin performansını gösteren sonuçlar ortaya çıktı. Dün başka bir sızıntı, hayal kırıklığı yaratan Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra şarj hızlarını ortaya çıkardı. Görünüşe göre üç model de maksimum 25W‘ta şarj olacak. Kamerayla ilgili olarak, Galaxy S22 ve S22+ yeni 50MP ISOCEL GN5 kamera sensörü ile gelebilirken, Galaxy S22 Ultra muhtemelen yakın zamanda duyurulan ISOCELL HP1‘i kullanacak. 200MP çözünürlüğe ve yeni piksel gruplama teknolojisine sahip devasa bir kamera sensörü.

AMD Grafikli Samsung Exynos 2200

Galaxy S22 serisinin en heyecan verici özelliklerinden biri, 4nm işlemle üretilen ve içinde AMD grafikleri bulunan Exynos 2200 yonga seti. Kod adı “Voyager” olan GPU, AMD’nin ışın izleme destekli RDNA 2 grafik teknolojisine sahip olacak. Yeni Exynos 2200‘ün performansı bu noktada bir sır olarak kalsa da, gerçekten de özel bir AMD GPU kullanacağından oldukça eminiz. Kısa süre önce Çin ağı Weibo’da Exynos 2200’deki yeni ışın izleme teknolojisinin faydalarını anlatan bir reklam broşürü ortaya çıktı. Ayrıca, başka bir söylentiye göre, yeni Galaxy S22 ünitelerinin çoğu, üretim sorunları, silikon kıtlığı ve çip krizi nedeniyle Exynos 2200 yerine içinde Snapdragon yonga seti ile gönderilecek.

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Kaynak: PhoneArena