Rusya, üreticilere kendi uygulamasını yüklemeye zorluyor!

Rusya, ülke sınırları içerisinde satılan her telefona, bilgisayara ve TV’lere kendi uygulamasının ön yüklü gelmesi konusunda yeni bir kanun yayınladı. Kanuna uymayan şirketler, ülke içerisinde telefon satamayacak konuma gelebilir.

İlginizi çekebilir: Logitech, Black Friday kapsamında %50’ye varan indirimler uyguluyor

Rusya, resmi olarak elektronik araç gereçlerin satışının yasaklanmasıyla ilgili kanunu meclisten geçirdi. Eğer cihazınızda Rusya’nın yaratmış olduğu ön yüklü uygulama yoksa maalesef ki satış yapamayacaksınız.

Kanun 1 Temmuz 2020 itibariyle uygulanmaya başlanacak. Cihazlarda Rusya teknoloji firmalarına ait yerli uygulamalar bulunmuyorsa devlet tarafından bu firmalara çeşitli ambargolar getirilmesi bekleniyor.

Yasa tasarısı, bu ayın başlarında parlamentoda görüşülmeye başlanmıştı. Hükümetin Rus yazılımı barındıracak cihaz tiplerini yayınlaması beklendi. Ülke içerisinde satış yapan üreticiler de buna dahil edildi. Rusya Duma Meclisi üyeleri konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Yasa tasarısı Rus internet şirketlerinin çıkarlarını da korumak üzerine hazırlandı. Böylece yabancı şirketlerin kötüye kullanımı minimum düzeye indirilmiş olacak. Yasaya uymayan satıcılar, 3,140 dolardan başlayan cezalar ödemek zorunda kalacaklar.

Daha önce ülke içerisinde yerli firma olan Telegram için de benzer yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Kullanıcı verilerini şifreleyerek saklayan firmanın insanların güvenliğini sağlamak amacıyla bunu gerçekleştirdiğini savunmuştu.

İnternetin terörizm faaliyetlerinde kullanılmasıyla birlikte hükümetler de konuyla ilgili daha çok önlem almaya başladılar. Silahlı saldırıların mesajlaşma uygulamalarından yapılması da bunların içinden en önemli konulardan biriydi. Daha önce İran da ülke içerisinde çeşitli yaptırımlar getirerek önlem almaya kalkışmıştı.