Konu dışı
Rusya, üreticilere kendi uygulamasını yüklemeye zorluyor!
Rusya, ülke sınırları içerisinde satılan her telefona, bilgisayara ve TV’lere kendi uygulamasının ön yüklü gelmesi konusunda yeni bir kanun yayınladı. Kanuna uymayan şirketler, ülke içerisinde telefon satamayacak konuma gelebilir.
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Rusya, resmi olarak elektronik araç gereçlerin satışının yasaklanmasıyla ilgili kanunu meclisten geçirdi. Eğer cihazınızda Rusya’nın yaratmış olduğu ön yüklü uygulama yoksa maalesef ki satış yapamayacaksınız.
Kanun 1 Temmuz 2020 itibariyle uygulanmaya başlanacak. Cihazlarda Rusya teknoloji firmalarına ait yerli uygulamalar bulunmuyorsa devlet tarafından bu firmalara çeşitli ambargolar getirilmesi bekleniyor.
Yasa tasarısı, bu ayın başlarında parlamentoda görüşülmeye başlanmıştı. Hükümetin Rus yazılımı barındıracak cihaz tiplerini yayınlaması beklendi. Ülke içerisinde satış yapan üreticiler de buna dahil edildi. Rusya Duma Meclisi üyeleri konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Yasa tasarısı Rus internet şirketlerinin çıkarlarını da korumak üzerine hazırlandı. Böylece yabancı şirketlerin kötüye kullanımı minimum düzeye indirilmiş olacak. Yasaya uymayan satıcılar, 3,140 dolardan başlayan cezalar ödemek zorunda kalacaklar.
Daha önce ülke içerisinde yerli firma olan Telegram için de benzer yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Kullanıcı verilerini şifreleyerek saklayan firmanın insanların güvenliğini sağlamak amacıyla bunu gerçekleştirdiğini savunmuştu.
İnternetin terörizm faaliyetlerinde kullanılmasıyla birlikte hükümetler de konuyla ilgili daha çok önlem almaya başladılar. Silahlı saldırıların mesajlaşma uygulamalarından yapılması da bunların içinden en önemli konulardan biriydi. Daha önce İran da ülke içerisinde çeşitli yaptırımlar getirerek önlem almaya kalkışmıştı.
Konu dışı
UBER hakkındaki davada, sonuca gelindi!
UBER şirketi son bir yıldır hakkında dönen davalardan muzdarip olan bir firma haline geldi. Şimdi de Asli Ticaret Mahkemesi’nden gelen karara göre dava sonuçlandırıldı.
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın üst seviye taksicilik hizmeti veren UBER’e karşı açtığı davada karara varıldı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, UBER’in haksız rekabet oluşturduğu kararını hükmetti.
Mahkeme kararına yönelik verine sonuçta, şirketin piyasadaki rekabet halinde bulunduğu şirketlere karşı haksızlık yaptığından dolayı, mobil uygulamaya ve websitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi.
Hükümet nezdinde, “o iş bitti” söylemleriyle olaylar daha da alevlenmiş. Davanın görüşülmelerine başlanmıştı. Firmanın Türkiye ofisi, konuyla yaptığı açıklamalarda Türkiye’deki XL servisini durduğunu açıklamıştı.
Sadece sarı taksileriyle piyasada yerini korumaya çalışan firma için yolun sonu geldiği anlaşılıyor. Dünyanın birçok yerinde kullanılan aktif taksi uygulaması UBER için kullanıcılarını hayliyle üzeceğe benziyor.
Konu dışı
Elektronik sigara, kansere yol açıyor olabilir!
Elektronik sigara, bilindiği üzere geleneksel sigaradan oldukça zararsız lanse ediliyor. Fakat son durum bunun tam tersi olduğunu gösteriyor.
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Amerika Hastalık Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı açıklamalar doğrultusunda e-sigara kullanımıyla ilintili olarak akciğer hastalıklarında patlama yaşandığı aktardı.
CDC Ajansı, 14 eyalette 94 vakanın ciddi akciğer vakalarına bakıldığında vaping dediğimiz elektronik sigara kullanımına bağlı olduğu anlaşıldı. Hastalıkların bulaşıcı olmadığı belirtildi.
Amerikanın dört büyük eyaletinden yapılan araştırmalarda doksan dört vakanın yalnızca otuzunda böyle bir hastalığın nüks ettiği söylendi.
Wisconsin Sağlık Departmanı, yapılan sağlık araştırmasında hastaların nefes darlığı, halsizlik, göğüs ağrısı, öksürük ve kilo kaybı gibi rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu aktardı.
Departman, vakaların başta gençler ve genç erişkinlerde daha yaygın olduğunu ancak son dönemlerde olgun erişkinlerde de görülmeye başladığını ekledi.
Araştırmacılar, etki maddesi olarak tanımlanan e-sigara ürünleri hakkında daha fazla bilgiye uğraşmaya çabalıyorlar. Yetkililer, konuyla ilgili Gıda ve İlaç Dairesi‘ne çeşitli etken maddeleri göndermeye başladı.
Şüpheli maddeler tespit edildi!
Wisconsin’de yaşayan 26 yaşındaki bir genç sokaktan aldığı THC içerikli likidi (aromalı e-sigara materyali) kullandıktan sonra nefes almakta zorlandı ve astım krizine girdi. Kriz sonrası genç uzun süre yoğun bakımda yatmak zorunda kaldı.
Tetrahydrocannabinol (THC), bilimsel adıyla bilinen etken madde kandaki oksijen seviyesini %10‘a düşürerek bu maddeyi kullananların komaya girmesine yol açıyor.
Uzmanlar, eğer kullanıcılar elektronik sigara kullanmak istiyorlarsa kullandıkları sıvıları mutlaka dispanserlerine göstermelerini öneriyorlar.
Sağlık görevlileri, nikotin kullanımına bağlı olarak yaşam boyu süren bağımlılıkların dışında çok çeşitli kimyasallara ve bileşenlere sahip olduğu bulunan elektronik sigara sıvılarının uzun vadede sıkıntılara yol açacağının farkında olmaları gerektiğini aktardı.
Konu dışı
Hot Wheels, Apple mağazalarında oyuncak satacak
Dünyaca ünlü oyuncak araba markası Hot Wheels, NFC çipine sahip yeni arabalarını Apple mağazalarında satacak. Telefon üzerinden takip edilebilen oyuncakların uygulamaları Google Play Store’dan da indirilebilecek.
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Hot Wheels oyuncakları telefon üzerinden takip edilebilecek
Dijitalleşme yoluna giren Hot Wheels yeni oyuncaklarını tanıttı. Şirket, arabaların alt kısımında bulunan NFC modülü ile oyuncaklarına akıllı takip sistemini getiriyor. App Store veya Google Play Store üzerinden indirecek Hot Wheels uygulamasına arabanın altında bulunan NFC barkodu okutan çocuklar oyuncak hakkında bilgileri cihazlarda görebilecek. Araba animasyonları, puanlama ve koleksiyon görünümüne sahip olacak uygulamada dikkat çekici bir başka özellik ise hız takibi olacak. Sanal garajlar kuran oyuncak severler kızıl ötesi sensörler yardımı ile arabaların hızlarını ölçebilecek. Yeni oyuncakların satımı noktasında Apple ile anlaşma sağlayan şirket, yeni oyuncaklarını Apple.com ve Apple mağazalarında satacak.
Introducing #HotWheelsid, a completely new way to collect your favorite die-casts. Complete with a Spectraflame paint job, new wheels, and an NFC chip, your #HotWheels can now be digitized! Available at Apple and https://t.co/wMrq6pnNQP. https://t.co/fa4BN3Cjca pic.twitter.com/uv3iD4l3wW
— Hot Wheels (@Hot_Wheels) June 14, 2019
Çocuklar oyuncak ile oynamak istediğinde sürekli olarak annelerinin telefonlarını alacak 10 Haziran tarihinde Android ile uyumlu olan oyuncaklar farklı kategorilerde kullanıcılara sunulacak. 6.99 dolar etiketine sahip olan bir adet HotWheelsid, Race Portal ile iki adet araba 39.99 dolar, akıllı takip sistemine sahip iki oyuncak ( 16 parça ) 179.99 dolar olarak belirlenmiş durumda.
Anki Drive bu süreçte başarısız olmuştu
Apple’ın özel oyuncak olarak sunduğu bir başka araba Anki Drive olmuştu. iPhone üzerinden takip edilebilen oyuncak 69.95 dolar fiyat etiketi ile Amazon ve Apple mağazalarında satışa sunulmuştu. Ancak firma beklediği geri dönüşü uygulamada alamamıştı. The Verge’e göre bu durum Hot Wheels oyuncaklarında da tekrarlanacak. Teknolojiyi klasik yarış otomobillere dahil etmeye çalışan firmanın hayal kırıklığına uğrayacağı düşünülüyor.