Rusya-Ukrayna Gerilimi Bitcoin’i Nasıl Etkiler?

Kripto para pazarındaki çöküşün ortasında bir rahatlama yaşanırken, yarım yıldan fazla bir süredir devam eden Bitcoin arzı Glassnode’a göre yaklaşık %76,5 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Bu seviye, kripto para yatırımcıları için sevindirici bir seviye olarak görülebilir. Bu aynı zamanda Bitcoin’i yarım yıldan fazla bir süre önce satın alan yatırımcıların çoğunluğunun panik satışı yapmak yerine elinde tuttuğunu da gösteriyor.

According to Glassnode, the supply of bitcoins that have been held for more than half a year has reached a record high, about 76.5%; the current supply of bitcoins that have been held for more than 10 years is about 12.6%, about 2.39 million BTC. pic.twitter.com/04DohJfPSC

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) February 22, 2022