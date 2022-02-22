Rusya-Ukrayna Gerilimi Bitcoin’i Nasıl Etkiler?

Kripto para pazarındaki çöküşün ortasında bir rahatlama yaşanırken, yarım yıldan fazla bir süredir devam eden Bitcoin arzı Glassnode’a göre yaklaşık %76,5 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Bu seviye, kripto para yatırımcıları için sevindirici bir seviye olarak görülebilir. Bu aynı zamanda Bitcoin’i yarım yıldan fazla bir süre önce satın alan yatırımcıların çoğunluğunun panik satışı yapmak yerine elinde tuttuğunu da gösteriyor.

According to Glassnode, the supply of bitcoins that have been held for more than half a year has reached a record high, about 76.5%; the current supply of bitcoins that have been held for more than 10 years is about 12.6%, about 2.39 million BTC. pic.twitter.com/04DohJfPSC — Wu Blockchain (@WuBlockchain) February 22, 2022

Paylaşılan veriler, 10 yıldan fazla bir süredir tutulan mevcut Bitcoin arzının yaklaşık %12,6, yani yaklaşık 2,39 milyon BTC olduğunu da gözler önüne seriyot. Grafikten de anlaşılacağı üzere, yatırımcıların zihniyetinde, artık karlarını uzun vadeli bir yatırım olarak görmelerini sağlayan dönüştürücü bir değişiklik oldu. Ayrıca bu, yatırımcıların kripto para piyasası çöküşünün ortasında beklemeye istekli olduklarının da bir göstergesi.

Rusya-Ukrayna krizi tırmandıkça Bitcoin ve diğer kripto para birimleri piyasada serbest düşüşe tanık oldu. Raporlara göre Rusya, birliklerini ülkenin doğu bölgelerine konuşlandırdı. Aynı zamanda Rusya’nın, dünyada gerçekleşen toplam kripto para madenciliğinin yaklaşık %12’sine sahip olduğunu da belirtmek gerek.

Lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte %3,67 düştü ve yazı sırasında 37.593 dolardan işlem görüyor. Bu arada, BTC’nin 24 saatlik işlem hacmi %34’lük bir artış görürken, piyasa değeri yaklaşık 713 milyar dolara düştü.

Rusya-Ukrayna arasındaki krizin orta ve uzun vadede BTC başta olmak üzere kripto para birimlerini etkilemesi beklenmiyor. Bitcoin fiyatının Mart 2020’de Covid-19’un dünyayı vurduğunda davrandığı gibi davranması bekleniyor. Fiyattaki bir düşüşün orta vadeli gidişatta toparlanabileceği öngörülüyor. Belirsizlik ve panik ortamı, yatırımcıları, güvenli gördükleri limanlara yönlendirebilir. Ancak her zaman olduğu gibi bilinçli ve dikkatli davranmakta fayda var.

*Yatırım tavsiyesi içermez.