Rusya, Bazı Proxyleri ve VPNleri Yasaklayacak Yasayı Onayladı

Bu senenin sonuna doğru Rusya’da internet kullanımı giderek kısıtlanacak. 1 Kasım’dan itibaren ülkede VPN ve proxy servisleri yasaklanacak.

Rusya Başkanı Vladimir Putin, VPN ve proxy servislerini yasaklayacak olan yasayı onayladı. İnternet servis sağlayıcıları VPN servislerinin internet sitelerini yasaklayacak.

Putin ayrıca bazı anlık mesajlaşma uygulamalarına kullanıcıları izleyebilmek için cep telefonu numarası ile kaydolmayı gerektirecek bir başka kanunu da onayladı. Operatörler de illegal materyaller yaymaya çalışan kişilerin erişimlerini de kısıtlayabilecek.

Bu kanunun onaylanma zamanı biraz manidar çünkü önümüzdeki Mart ayında ülkede Başkanlık Seçimleri olacak ve VPN gibi servislerin yasaklanması internet kullanıcılarını kısıtlayacak. Özellikle Putin’in bazı kesimler tarafından ağır bir şekilde eleştirildiğini düşünürsek.