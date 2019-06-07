Rusya 5G altyapısı Huawei’ye emanet!

Rusya telekominikasyon altyapısını Huawei’ye emanet ederek 5G teknolojilerini ülkesine sokmayı planlıyor. Yapılan bu hamleyle Huawei Amerika‘ya peşkeş çekmiş olacak.

İlginizi çekebilir: Facebook, Huawei yaptırımlarına dahil oldu.

Huawei’nin Amerikan Hükümeti tarafından kara listeye alınmasıyla birlikte, 2 haftadır Çinli şirketin etrafı kara bulutlarla çevrelenmişti. Rusyanın en büyük mobil operatör şirketlerinden MTS ile 5G geliştirme anlaşması imzaladığını duyuran Çin devi bir anda Rus güneşine maruz kalmış oldu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping‘in Moskova‘ya yaptığı üç günlük ziyaretle denk düşen antlaşma, iki Asya gücü arasında daha yakın ilişkiler arzuladıklarını gösteriyor ve liderlerin ikisinin de kaderini birleştiriyor.

Ulusal haber servisi TASS tarafından aktarılanlara göre Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki iş birliğinin şimdiye kadar dek görülmemiş derecede yüksek olduğunu ve hissiyatın Xi tarafından yinelendiğini dile getirdi. Her iki ülke de birbirlerinin kucağındaki Amerikan saldırılarından kaçışı bu şekilde bulmuş olduklarını gösteriyor.

5G cephesinde Amerika, Japonya’daki Softbank, taşıyıcı için 4G altyapısını sağlayan Huawei yerine ise Nokia ve Ericsson üretici firmalarını tercih etti. Huawei‘nin ambargo sonrası oluşan ilişkilerde ortaya çıkan karışıklıklar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. En azından bugün şirketin kutlayacak olduğu yeni bir anlaşması var.

Kurucusu Ren Zhengfei‘nin Şubat‘ta yaptığı röportajda söylediği gibi;

Işıklar Batı’da sönse de Doğu parlamaya devam edecek.

Amerika dünyayı temsil etmiyor. Sadece dünyanın bir bölümünü temsil ediyor. İlerleyen zaman dünyanın dengelerini baya bir sarsacağa benziyor.