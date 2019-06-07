Facebook, Huawei yaptırımlarına dahil oldu

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ortasında kalan Huawei’ye bir darbe de Facebook’tan geldi. Şirket, Trump yönetiminin Huawei’ye karşı aldığı yaptırım kararına dahil olacağını açıkladı.

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Reuters’a yapılan açıklamada Facebook, yeni Huawei telefonlara daha önceden yüklenmiş olan Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarının yüklenmeyeceğini duyurdu. Yani bu uygulamalar sadece ön yüklü olarak gelmeyecek ancak Google Play Store‘dan indirebilecek

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda “ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden” ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Huawei ile ilgili olarak Google, Microsoft, Intel, Qualcomm ve ARM gibi ABD merkezli teknoloji devleri de iş birliklerini sınırlama yoluna gitmişti.