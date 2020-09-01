NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen tanıtıldı!

NVIDIA, uzun süredir merakla beklenen yeni ekran kartlarını bugün resmen duyurdu. Çevrim içi lansmanda NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi görücüye çıkarken, seride dünyanın 8K desteği sunan ilk ekran kartı dikkat çekiyor!

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NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi, 8K desteğiyle duyuruldu!

Ampere kod adlı ekran kartları, hatırlanacağı üzere yakın geçmişte pek çok kez sızıntılara konu olmuştu. NVIDIA ise daha önce duyurulduğu üzere bugün sanal bir etkinlik düzenledi ve yeni ekran kartlarını oyun severler ile buluşturdu. Referans kartlarda tamamen yeni bir tasarıma sahip RTX 3000 serisi, çift fanlı soğutma çözümüyle hava akışını %55’e varan oranda iyileştiriyor. Ayrıca 8 nm’ye geçiş yapan mimari de bütün kartlarda performansı bir hayli yükseltiyor.

NVIDIA GeForce RTX 3000 modellerinin en güçlü versiyonu, seriye yeni dahil olan GeForce RTX 3090 modeli oldu. Titan RTX modelinin yerini alan GeForce RTX 3090, devasa boyutu nedeniyle bilgisayar kasasında tam 3 slot yer kaplıyor. Buna karşın kartın gösterdiği performans ise “dünyanın en güçlü tüketici ekran kartı” unvanını hak ediyor. Pek çok oyunu 8K/60 FPS çözünürlükte oynatabilen ekran kartı, gövdesinin içerisinde ise oldukça güçlü bir donanım barındırıyor.

Gücünü GA102-300 GPU’dan alan GeForce RTX 3090; 10.496 CUDA çekirdeği sayesinde etkileyici bir performans sergiliyor. 24 GB GDDR6X bellek ise 384-bit veri yolu ile eşleşiyor. Belleğin 19.5 Gbps saat hızına sahip olduğu belirtilirken, 936 GB/s bant genişliği ve 35.7 Teraflop işlem gücü de dikkat çekiyor. 350W TDP değeri ise sunulan güçlü özellikler karşısında nispeten makul kalıyor. Dünyanın ilk 8K oyun ekran kartı olarak tanıtılan RTX 3090, 14.400 TL fiyat etiketi ile 24 Eylül’den itibaren raflarda olacak.

GeForce RTX 3080: Uygun fiyata 4K oyun deneyimi!

Serinin ortanca modeli olan GeForce RTX 3080 ise daha makul fiyat etiketine rağmen güçlü performans sergilemeyi vadediyor. Özel bir soğutma tasarımıyla gelen ekran kartında flama şeklinde bir iç tasarım kullanılmış. Bu sayede kartın ön ve arka yüzeyindeki çift fan maksimum performansı verebiliyor. Yapısal olarak dikkat çeken bir diğer değişiklik ise 2×8 pin bağlantı yerine 12 pin tek bağlantı kablosu kullanılması gibi görünüyor. NVIDIA, uyumluluk sağlaması açısından kartların kutusundan bir dönüştürücü çıkacağını da doğruladı.

GA102-200 GPU’nun güç verdiği NVIDIA GeForce RTX 3080, 8.704 CUDA çekirdeği etkinleştirilmiş bir şekilde geliyor. 760 GB/s bant genişliğine sahip olan 10 GB GDDR6X bellek ise 320-bit veri yolu kullanıyor. 29.7 Teraflop seviyesi ile dikkat çeken GeForce RTX 3080, NVIDIA’nın iddiasına göre selef model RTX 2080’e göre 2 kat daha güçlü. Kartın 320W TDP değerine sahip olduğunu da belirtelim.

17 Eylül’den itibaren satışa sunulacağı belirtilen GeForce RTX 3000 ortanca modelinin fiyat etiketi ise 6.690 TL olarak açıklandı.

GeForce RTX 3070: Serinin fiyat/performans lideri!

NVIDIA GeForce RTX 3070 ise serinin fiyat/performans lideri olma konusunda başarılı özellikler sunuyor. NVIDIA’ya göre RTX 2080Ti modelinden bile güçlü olduğu belirtilen ekran kartında GA104 GPU bulunuyor. Bu GPU’da 5.888 CUDA çekirdeği yer alırken, 8 GB GDDR6 bellek ise diğer iki modelden farkını açık şekilde ortaya koyuyor. 20.4 Teraflop işlem performansı da ekran kartının gücünü sergiliyor.

220W TDP değerine sahip olan NVIDIA GeForce RTX 3070, diğer kartların aksine Ekim ayında temin edilebilecek. Kartın fiyatı ise 4.805 TL olarak açıklandı.