Ekran Kartı
NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen tanıtıldı!
NVIDIA, uzun süredir merakla beklenen yeni ekran kartlarını bugün resmen duyurdu. Çevrim içi lansmanda NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi görücüye çıkarken, seride dünyanın 8K desteği sunan ilk ekran kartı dikkat çekiyor!
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Z Fold2 tanıtıldı; Türkiye fiyatı da belli oldu
NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi, 8K desteğiyle duyuruldu!
Ampere kod adlı ekran kartları, hatırlanacağı üzere yakın geçmişte pek çok kez sızıntılara konu olmuştu. NVIDIA ise daha önce duyurulduğu üzere bugün sanal bir etkinlik düzenledi ve yeni ekran kartlarını oyun severler ile buluşturdu. Referans kartlarda tamamen yeni bir tasarıma sahip RTX 3000 serisi, çift fanlı soğutma çözümüyle hava akışını %55’e varan oranda iyileştiriyor. Ayrıca 8 nm’ye geçiş yapan mimari de bütün kartlarda performansı bir hayli yükseltiyor.
NVIDIA GeForce RTX 3000 modellerinin en güçlü versiyonu, seriye yeni dahil olan GeForce RTX 3090 modeli oldu. Titan RTX modelinin yerini alan GeForce RTX 3090, devasa boyutu nedeniyle bilgisayar kasasında tam 3 slot yer kaplıyor. Buna karşın kartın gösterdiği performans ise “dünyanın en güçlü tüketici ekran kartı” unvanını hak ediyor. Pek çok oyunu 8K/60 FPS çözünürlükte oynatabilen ekran kartı, gövdesinin içerisinde ise oldukça güçlü bir donanım barındırıyor.
Gücünü GA102-300 GPU’dan alan GeForce RTX 3090; 10.496 CUDA çekirdeği sayesinde etkileyici bir performans sergiliyor. 24 GB GDDR6X bellek ise 384-bit veri yolu ile eşleşiyor. Belleğin 19.5 Gbps saat hızına sahip olduğu belirtilirken, 936 GB/s bant genişliği ve 35.7 Teraflop işlem gücü de dikkat çekiyor. 350W TDP değeri ise sunulan güçlü özellikler karşısında nispeten makul kalıyor. Dünyanın ilk 8K oyun ekran kartı olarak tanıtılan RTX 3090, 14.400 TL fiyat etiketi ile 24 Eylül’den itibaren raflarda olacak.
GeForce RTX 3080: Uygun fiyata 4K oyun deneyimi!
Serinin ortanca modeli olan GeForce RTX 3080 ise daha makul fiyat etiketine rağmen güçlü performans sergilemeyi vadediyor. Özel bir soğutma tasarımıyla gelen ekran kartında flama şeklinde bir iç tasarım kullanılmış. Bu sayede kartın ön ve arka yüzeyindeki çift fan maksimum performansı verebiliyor. Yapısal olarak dikkat çeken bir diğer değişiklik ise 2×8 pin bağlantı yerine 12 pin tek bağlantı kablosu kullanılması gibi görünüyor. NVIDIA, uyumluluk sağlaması açısından kartların kutusundan bir dönüştürücü çıkacağını da doğruladı.
GA102-200 GPU’nun güç verdiği NVIDIA GeForce RTX 3080, 8.704 CUDA çekirdeği etkinleştirilmiş bir şekilde geliyor. 760 GB/s bant genişliğine sahip olan 10 GB GDDR6X bellek ise 320-bit veri yolu kullanıyor. 29.7 Teraflop seviyesi ile dikkat çeken GeForce RTX 3080, NVIDIA’nın iddiasına göre selef model RTX 2080’e göre 2 kat daha güçlü. Kartın 320W TDP değerine sahip olduğunu da belirtelim.
17 Eylül’den itibaren satışa sunulacağı belirtilen GeForce RTX 3000 ortanca modelinin fiyat etiketi ise 6.690 TL olarak açıklandı.
GeForce RTX 3070: Serinin fiyat/performans lideri!
NVIDIA GeForce RTX 3070 ise serinin fiyat/performans lideri olma konusunda başarılı özellikler sunuyor. NVIDIA’ya göre RTX 2080Ti modelinden bile güçlü olduğu belirtilen ekran kartında GA104 GPU bulunuyor. Bu GPU’da 5.888 CUDA çekirdeği yer alırken, 8 GB GDDR6 bellek ise diğer iki modelden farkını açık şekilde ortaya koyuyor. 20.4 Teraflop işlem performansı da ekran kartının gücünü sergiliyor.
220W TDP değerine sahip olan NVIDIA GeForce RTX 3070, diğer kartların aksine Ekim ayında temin edilebilecek. Kartın fiyatı ise 4.805 TL olarak açıklandı.
Donanım
Nvidia RTX 3090 modelinin 24 GB GDDR6X bellek ile geleceği doğrulandı
NVIDIA’nın yeni Ampere mimarisine ev sahipliği yapan GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080 GPU modellerinin sahip oldukları bellek miktarları Videocardz tarafından doğrulandı. Ortaya çıkan bilgilere göre, RTX 3090 üzerinde 24 GB ve RTX 3080 üzerinde 10 GB’lık GDDR6X bellekler bulunacak.
Önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi beklenen modeller için birkaç söylenti daha mevcut. Bellek kapasitesi söz konusu olduğunda mevcut iki kart arasında ciddi bir fark bulunuyor, fakat bu farkın “Founders Edition” modeller üzerinde daha etkin olacağı söylenmekte. Bilgileri doğrulayan AIB, GDDR6X bellek teknolojisinden bahsederken, mevcut kartların bu teknolojiyle beraber ciddi farklar yakalayacağını müjdeledi. Ayrıca birçok modeli için SUPER serisini de tanıtan NVIDIA, RTX 3080 kartı için bu seriyle beraber iki katlık bir bellek takviyesi de yapabilir.
İlginizi çekebilir: Cyberpunk 2077, ücretsiz DLC paketleriyle birlikte gelecek!
Ek olarak, sızan bilgilere göre GeForce RTX 3090, GA102-300-A1 GPU’ya sahip olacak. Mevcut GA102-300-A1 GPU’nun ise 5248 CUDA çekirdeğinden veya 82 SM’den oluştuğu söyleniyor. Yani bu değerler ile RTX 3090 modelinin, RTX 2080Ti modeline kıyasla %20‘lik bir artış yakaladığını gösteriyor. Bellek kısmında 24 GB detayıyla ve GDDR6X pinlerin 384 bitlik veri yoluna sahip olmasıyla birlikte, kartın neredeyse 1 TB / saniye’lik bant genişliği sunabileceğini söyleniyor.
NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi muhtemel özellikleri
|Grafik Kartı Adı
|GPU Adı
|SM’ler / CUDA Çekirdekleri
|Hafıza kapasitesi
|Bellek Veriyolu
|Tanıtım zamanı
|NVIDIA GeForce RTX RTX 3090
|Ampere GA102-300
|5248 (82)
|24 GB GDDR6X
|384 bit
|Eylül 2020
|NVIDIA GeForce RTX 3080
|Ampere GA102-200?
|4352 (68)?
|10/20 GB GDDR6X?
|320 bit?
|Eylül 2020
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti?
|Amper GA104-400?
|2944 (46)?
|8/16 GB GDDR6X?
|256 bit?
|Ekim 2020
|NVIDIA GeForce RTX 3060
|Ampere GA106-300?
|TBD
|6/12 GB GDDR6X?
|192 bit?
|Kasım 2020
Donanım
NVIDIA GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak!
Bugün ortaya çıkan bir rapore göre, Nvidia’nın Ampere GPU destekli GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak. İlk etapta GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerini raflarda göreceğiz.
Mevcut rapor, Amper destekli GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerinin Nvidia tarafından neredeyse hazırlanmış durumda olduğunu ortaya koyuyor. GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080 için ortaya çıkan özelliklerde, her iki kartın da GA102 adlı GPU birimini kullanacağı ve birçok farklı konfigürasyonla beraber geleceği konuşuluyor. Rapor ayrıca, Ampere GeForce RTX 30 serisinin şu anda ‘tasarım doğrulama testi’ için yapılan DVT aşamasından geçtiğini bildiriyor.
İlginizi çekebilir: The Last of Us Part 2 için açıklanan etkileyici inceleme puanları!
GPU’lar için son BIOS tarihinin de ortaya çıkmasıyla birlikte, şu andan itibaren lansman tarihine kadar ortaya çıkacak olan performans testlerinin, kartların tam performansını yansıtmayacğaı söyleniyor. Kartın seri üretimi ağustos ayı içerisinde başlayacak ve eylül ayı içerisinde kartlar için büyük bir lansman düzenlenecek gibi görünüyor. Kartların son BIOS sürümleriyle birlikte gerçek performanslarını görmek için eylül ayını beklememiz gerekecek. Ek olarak ağustos ayı içerisinde yapılması planlanan Gamescom 2020 bünyesinde de yeni 30xx serisine ait bazı detayları öğrenebiliriz.
Basın Bülteni
AMD, yüksek performanslı masaüstü ve dizüstü işlemcileri duyurdu!
AMD, Ryzen™ 4000 Serisi işlemci ailesinin ve Athlon 3000 serisinin yeni üyelerini CES’te yaptıkları görkemli lansmanla duyurdular.
İlginizi çekebilir: AMD, Almanya işlemci pazarında rekor kırarak market lideri oldu!
AMD, “Zen 2” çekirdek mimarisi ve yenilikçi 7nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve bir SOC tasarımı içinde iyileştirildi. AMD Ryzen 4000 Serisi’nin bir parçası olan, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ultra ince dizüstü işlemcilerini duyurdu.
AMD ayrıca “Zen” mimarisi ile güçlendirilen ve modern kullanım deneyimlerini gerçek performansla daha fazla dizüstü kullanıcısına sunan AMD Athlon™ 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesini de duyurdu.
Kullanıcılar ilk Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri, 2020’nin ilk çeyreğinde büyük üreticilere dağıtmayı planlıyor. Daha fazla sistemin ise 2020 yılı boyunca diğer iş ortaklarından piyasaya çıkması bekleniyor.
Buna ek olarak AMD, beklenen 64 çekirdek 128 thread’li AMD Ryzen Threadripper 3990X’in, 7 Şubat 2020 günü satışa sunulacağını duyurdu. 3D, görsel efektler ve video profesyonelleri için performansı yüksek 3990X, Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinden %51’e kadar daha yüksek render performansı sağlıyor.
Radeon Grafikli Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemciler
En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, muhteşem hız ve taşınabilirlik sunarken, ayarlanabilir 15W TDP değeri ile ultra ince dizüstüler için sıra dışı performans sağlıyor.
Yeni Ryzen 7 4800U:
- Rakibe göre %4’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %90’a kadar daha hızlı çoklu işlem performansı
- Rakibe göre %18’e kadar daha hızlı grafik performansı
Yeni Ryzen 7 4800H:
- Rakibe göre %5’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %46’ya kadar daha yüksek çoklu işlem performansı
- Adobe Premiere’de 4K video şifreleme de rakibe göre %25’e kadar daha hızlı
- Rakibine göre %39’a kadar daha iyi oyun fizik simülasyon performansı
- MAXON Cinema4D Renderer ile 3D Ray Tracing özelinde Ryzen Threadripper 3970X ile %51’e kadar daha iyi performans
- Tek işlemcide 25399 Cinebench R20.06 skoru
Ryzen işlemci ve Radeon grafik arasındaki gücü dinamik olarak kaydıran SmartShift teknolojisi, %10’a kadar daha iyi oyun performansı ve %12’ye kadar daha fazla içerik üretim performansı sağlıyor.
3. Nesil AMD Ryzen Threadripper 3990X İşlemci
AMD tüm bunlarla birlikte beklenen, dünyanın ilk 64 çekirdekli masaüstü işlemcisi Ryzen Threadripper 3990X’i de duyurdu. Dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticiler, bu endüstri lideri işlemciyi, 7 Şubat 2020 tarihinde satın alabilecekler.
Bir masaüstü platformunda olan en üst seviye tek soket işlem performansını sunan Ryzen Threadripper 3990X, 3D animasyon, ışın izlemeli VFX ve 8K video kodekleri ile çalışan dijital içerik üretim profesyonelleri için en iyi çözüm olacak:
Radeon Grafikli Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemciler
Kullanıcılara daha fazla seçenek sunan yeni Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesi, güçlü “Zen” mimarisini, ana akım laptoplara getiriyor. Athlon 3000 Serisi, Windows Hello ve Cortana gibi modern kullanım deneyimlerini sunarken, günlük üretkenlik için gerçek performans ve Full HD video yayını sunuyor. Rakibe göre %86’ya kadar daha hızlı grafik ve %51’e kadar daha iyi üretkenlik performansı sunan bu sistemler, 2020’nin başlarında kullanıcılara sunulacak.