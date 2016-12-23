Bir zamanların efsane sayılabilecek lunapark yapımı ve simülasyon oyunu mobil versiyonu ile bizlerle.

İlk oyunu 1999 yılında Chris Sawyer Productions tarafından geliştirilen lunapark işletmesi oluşturma ve simüle etme oyunu RollerCoaster Tycoon, akıllı telefonlarımızda.

Atari tarafından mobil platformlara uyarlanan oyun Classic adı altında çıkarak; RollerCoaster Tycoon‘ın ilk oyununu ve ikinci oyununun temel elementlerini barındırmakta. Tabii ki bunu temel elementler ile sınırlı bırakmayıp, kendisine yepyeni içerikler de barındırıyor. Daha basit şekilde parklar oluşturabileceğimiz oyun, temel yapım ve yöneticilik faaliyetlerini de daha basit şekillere indirgiyor. Böylece, avuç içlerimize sığabilecek kadar küçük telefonlarımızda oyunu oynamak daha da kolaylaşıyor.

Oyun, günümüzün artık popülerleşmiş ve ne yazık ki kalıplaşmış olan oyun içi ödeme sistemini (microtransactions) oyuncular tarafından kullanılmasını zorunda bırakmıyor. 6 Dolar (21 Türk Lirası) fiyatıyla, iOS and Android mağazalarında oyuncularını bekliyor. Oyun içi ödeme sistemi, oyuncuyu almaya zorlayıcı bir şekilde uygulanmasa da ek paket içerikleri ayrı olarak mağazalarda satın alınabilecek. DLC mantığı olan bu uygulama; RollerCoaster Tycoon 2‘de yer bulan “Wacky Worlds” ve “Time Twister” adlarında iki adet içerik barındırıyor. Her biri 2 Dolar (7 Türk Lirası) etiketi ile olacak bu ek paketleri yüksek fiyatlandırma sebebi ile kullanan oyuncular olacak mı bilmiyoruz ama DLC kavramının yavaştan yavaştan mobil oyunlara da sıçraması bizleri biraz korkutmuyor değil.

Oyunun ekstra fiyatlandırma politikası bununla da sınırlı kalmıyor. Toolkit adı altında bir sistem sizleri bekliyor. Kendi senaryolarınızı oluşturma, dizayn etme ve PC’nizde hali hazırda oynadığınız oyunlarınızı telefonlarınıza entegre edeceğiniz sistem, yine 6 Dolar (21 Türk Lirası) etiketi ile ayrı olarak satışa sunuluyor. Böylelikle ek paketsiz tüm oyunu 42 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz.

Neredeyse PC ya da konsol oyunları ile eş değerde fiyatlandırma politikası ile satışa sunulacak oyun, ülkemizde ne kadar tutulacak bilemiyoruz. Eğer bu tarz simülasyon oyunlarını özleyen kısımdaysanız, bir zamanların efsane oyunu artık cebinizde olacak.