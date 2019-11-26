ROG Strix Go 2.4 duyuruldu: En düşük gecikmeli oyuncu kulaklığı!

ROG Strix Go 2.4, Asus’un yayınladığı basın bülteniyle birlikte yayınlandı. Dünyanın ilk en düşük gecikmeye sahip oyuncu kulaklığıyla oyun esnasında sesleri dinlemek ve seri hareket etmek artık çok daha kolay bir hale gelecek.

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Asus’un yeni oyuncu kulaklığı üzerinde 2.4GHz USB-C bağlantı çıkışını taşıyor. Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC ve akıllı teknolojilere sahip tüm cihazlarla uyumlu bir yapıya sahip. Ayrıca üzerinde yer alan jack girişi sayesinde akıllı özelliği olmayan herhangi bir cihazı da kulaklığınızla aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

290g ağırlığındaki ultra hafif tasarımıyla birlikte kablosuz kulaklık kafa bölgesinde adeta yok hissiyatı veriyor. Böylece uzun saatler bilgisayar başından ayrılmadan oyununuza devam edebiliyorsunuz. Yapay zeka desteğini de Rog Strix Go’dan mahrum bırakmayan firma açık ortamda kulaklığı kullanabilme lüksünüzü düşünmüş. Kulaklık, ortam seslerini dinleyerek size dış ortamdan arıtılmış saf bir kullanım deneyimi sunabiliyor.

Devrim niteliğinde yapay zeka destekli mikrofon!

Rog Strix Go 2.4, oyun içi net iletişim kurabilmeniz için içerisinde gürültü engelleme teknolojisine sahip dahili bir mikrofon kullanıyor. . 50 milyon kayıtlık derin öğrenim veri tabanından ve binlerce saatlik eğitimden yararlanan algoritma, çevresel seslerin %95’ini tanımlayıp engelliyor. Bu akıllı teknoloji sayesinde klavye gürültüsünden arka plandaki insan seslerine kadar her türlü gürültü engellenmiş oluyor.

Cihaz ayrıca hızlı şarj donanımına da sahip olarak üretilmiş. Bu sayede 15 dakikalık şarj süresiyle 3 saat aralıksız oyun içi deneyim yaşayabiliyorsunuz. Cihazdan tam randıman almak istiyorsanız da oyuncu kulaklığını tam dolumunu sağlayarak kablosuz olarak 25 saat pil ömrü sunabiliyor.