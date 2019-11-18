Asus, ROG Crosshair VIII Impact’in başarısını yarışma ile kutluyor

Asus ROG Crosshar VII Impact’in 6GHZ işlemci hız bariyerini aşmasını firma, düzenlediği yarışma ile kutlayacak. Dünyadaki ilk 6GHZ işlemci saat hızını aşan anakart, dünya rekorunu elinde bulundurmanın zaferini böylelikle taçlandırmak istiyor.

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Yeni AMD Ryzen 3950X, ROG Crosshair VIII Impact anakart ile 6 GHz hıza erişebiliyor. Oyun anakartı olan ROG Crosshair serisi anakart, hem işlemci hem de bellek frekansları için için 6GHz baremini aşarak dünya rekorlarını kırdı.

ROG, bu iki dünya çapındaki başarının şerefine tüm katılımcılara ROG Crosshair VIII Impact anakart veya AMD, InWin ve G.Skill’den birçok heyecan verici ödüllerden birini kazanma şansı veriyor.

15 Kasım 2019 saat 17:00 itibariyle “ROG Crossword Challenge”, dünyanın dört bir yanındaki ROG hayranlarını, gizli bir mesaj ortaya çıkaracak bir kelime bulmacasını tamamlamak için ipuçlarını çözmeye davet ediyor. Ödüller, kurallar ve kapanış tarihi dahil tüm detaylar ROG Crossword Challenge sitesinden bakabilirsiniz.

AMD® Ryzen™ 9 3950X işlemcisinin çıkmasından sonra ASUS hız aşırtma takımı, işlemcinin saat hızını CPU-Z tarafından verilen sonuçlara göre 6,003 MHz (6 GHz) seviyesine kadar zorlayabiliyor. Crosshair VIII Impact’in başarısının büyüklüğünü vurgulayan Ryzen 9 3950X işlemcinin standart saat hızı 3.5, boost hızı ise 4.7 GHz olarak belirtiliyor.

Yarışma, 5 Aralık tarihine kadar devam edecek ve katılan yarışmacılar tüm dünyadan gelen katılımlarla belirlenecek.