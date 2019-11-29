ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition incelemesi ile karşınızdayız. ROG ailesinin en güçlü ekran kartı olarak kabul edebileceğimiz RTX 2080 Super’in detayları ve oyun testleri bu videomuzda!

İlginizi çekebilir; Asus, ROG Crosshair VIII Impact’in başarısını yarışma ile kutluyor

ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition özellikle 4K kalitesinde oyunculuk için tam aranan kart kıvamında yer alıyor. Full HD için fazla diyebileceğimiz ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition’ın tüm detaylarına göz atıyoruz.

Klasik ROG tasarımı, üstün performans

29.97 x 13.04 x5.41 cm boyutlarında ve 2,7 slot büyüklüğünde olan RTX 2080 Super, özel üretim teknolojileri ile üretiliyor. Auto Extreme adındaki teknoloji ile sadece robotik bir üretim bandından geçen ROG Strix ekran kartları, Max Contact teknolojisiyle beraber soğutma bloğunun ekran kartı işlemcisine direkt olarak temas etmesini sağlıyor. Bu sayede soğutma çözümünde ön plana çıkmayı başarıyor.

Soğutmada sorunsuz

Yukarıda bahsettiğimiz Max Contact teknolojisinin yanı sıra eksen teknolojili özel fanlar kullanan bu kartta, hava dağılmadan direkt olarak karta düzgün bir şekilde giderek 3 fanlı tasarımıyla kartın serin ve aşırı yüksek sıcaklık değerlerine çıkmadan rahat çalışması sağlanıyor. Özel rulmanı ile sessiz ve toza karşı da dayanıklı olan bu fanlar uzun yıllar boyunca işlevini tam performans olarak yerine getirebilir. 0 dB teknolojisi ile 50 derece ısı altında çalışırken hiçbir şekilde çalışmayan fanlar, normal günlük bilgisayar kullanımlarında bilgisayarın ultra sessiz çalışmasına olanak tanıyor.

Ayrıca kartın üzerindeki Fan Connect II fan bağlantıları ile dilerseniz kasa içerisinde dilediğiniz fanı direkt olarak ekran kartına bağlayarak karta göre çalışmasını sağlıyor ve kasa içerisinde karta göre de bir soğutma sistemi yer almış oluyor.

RTX Super nedir?

Nvidia’nın RTX ailesi ile ışın izleme teknolojisine geçiş yaptığı RTX 20 modelleri, Super serisi ile beraber 2060, 2070 ve 2080 kartlarındaki ışın izleme teknolojisini geliştirerek RTX ailesini daha güçlü hale getiriyor. RTX 20 ailesindeki kartları RTX 20 Super ile güçlendiren ve üretim bandını bu modeller ile devam ettiren Nvidia, fiyat olarak da normal modeller ile benzer fiyatlara Super serisini çıkardı. Bu sayede benzer fiyatlara daha güçlü kartlar almak mümkün.

RTX 2080 Super neler sunuyor?

ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition modeli normal RTX 2080’e göre daha fazla cuda çekirdeği, daha fazla RT çekirdeği ve daha yüksek hızda çalışma imkanı sunuyor. 2944 adet olan çekirdek sayısını 3072’e, 46 RT çekirdeğini de 48’e yükselten RTX 2080 Super, 15,5 GBps bellek hızı ve 496 GB/s bant genişliği sunuyor. Aynı zamanda OC modu ile beraber 1860 MHz hızına kadar da çıkarmak mümkün.

ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition özellikleri

3072 cuda çekirdeği

48 RT çekirdeği

192 tensor ünitesi

8GB bellek

15,5 GBps bellek hızı

496 GB/s bant genişliği

250 watt güç tüketimi

Sonuç olarak ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition, daha güçlü ve 4K’da birçok oyunda 60 fps değerini aşan, 1440p’de ise üstün bir performans sağlayabilen bir kart olarak karşımızda. Her ne kadar RTX 2080’i erkenden alanları kızdırmış olsa da yeni ve üstün performanslı bir sistem kullanmak isteyenlerin direkt tercih edebileceği kart olacağı aşikar.