Hala En İyisi Elektrikli Süpürge Mi? | Robot vs Dikey vs Elektrikli Süpürge

Robot süpürge modelleri revaçta iken aynı zamanda dikey süpürge de kullanan Aydoğan, modellerin artı ve eksi yönlerini aktarıyor.

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Uzunca bir süredir robot süpürge olarak Xiaomi Mijia 1S modelini ve dikey süpürge olarak da Redroad V17 modelini kullanan Aydoğan, günümüzün en popüler sorusu olan robot süpürge ne kadar gerekli? Dikey süpürge alınır mı? gibi soruları cevaplıyor.

Lütfen sizler de robot süpürge ve dikey süpürge deneyimlerinizi bu videonun yorumlar kısmında aktarmayı unutmayın.