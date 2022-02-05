Akıllı Telefonlar
Telefon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
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Akıllı telefon alırken bütçe artık fazlasıyla önemli. Satın aldığımız telefonu da yıllarca kullanmak istiyoruz. Peki bu durumda telefon satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Aydoğan tüm detaylarıyla bu konuyu masaya yatırıyor.
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