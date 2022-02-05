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Akıllı Telefonlar

Telefon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Akıllı telefon alırken bütçe artık fazlasıyla önemli. Satın aldığımız telefonu da yıllarca kullanmak istiyoruz. Peki bu durumda telefon satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Aydoğan tüm detaylarıyla bu konuyu masaya yatırıyor.

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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