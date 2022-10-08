Çocuklar için en büyük oyun platformu olan Roblox, oyuncuların Rus veya Ukraynalı olarak birbirleriyle savaşmasına izin veren iki oyununu kaldırdı. Roblox, her iki oyunun da topluluk standartlarını ihlal ettiğini ve sonraki dört saat içinde bunları kaldırdığını söyledi.

Bunlardan biri olan War on Larkiv: Ukraine, Roblox keşfet bölümünde kullanıcıların beğenisine sunuldu ve iki haftadan kısa bir sürede 90.000 kez oynandı. War on Larkiv, Rusya’nın bu yıl şubat ayında Ukrayna’yı işgalinden sonra yüzlerce insanın gelişigüzel bombardımanda öldüğü gerçek Kharkiv şehrine benzeyen kurgusal bir şehirde geçiyor.

War on Larkiv: Ukrayna, kullanıcılardan %71 inceleme puanı aldığı için popülaritesini artırdı. Ayrıca, başlıkla ilgili 4,7 milyon video görüntülenmesiyle TikTok’ta bir izleyici kitlesi kazanmıştı. Oyun, oyuncuları Roblox’un oyun içi para birimi Robux karşılığında silahlarını yükseltmeye teşvik etti.

Battle for Ukraine adlı diğer oyun ise aylardır Roblox web sitesinde mevcuttu. Oyuncuların, bu yılın başlarında Rus kuvvetleri tarafından kuşatılan ve büyük ölçüde tahrip edilen Mariupol gibi şehirlerin bombalanmasını izlemesine izin veriyordu.

Oyuncular, platformdaki herkesin katılabileceği canlı oyun boyunca güncellenen her iki taraftaki öldürme sayısı ile Ukrayna veya Rusya için savaşmayı seçebiliyor.

Bir Roblox sözcüsü şunları söyledi: “Gerçek dünyadaki olayların tasvirini yöneten katı Topluluk Standartlarımız var. Söz konusu deneyimlerin her ikisini de ekibimiz tarafından yapılan bir değerlendirmenin ardından standartlarımızı ihlal ettiği için kaldırdık.”

Kharkiv’deki evinden kaçan ve şu anda İngiltere’de yaşayan Ukraynalı oyun geliştiricisi Grisha Bolshakov, asla savaş hakkında bir eğlence oyunu yapmaya çalışmayacağını söyledi.

Bolshakov, “Açıkçası bu sansasyonel konuya sahip bir oyun sosyal platformlarda yankı uyandıracak ve ilgi uyandıracak. Ancak bu konuya bir eğlence ürünü için asla dokunmam. Oyuncuları ahlaki olarak eğitmeye ya da oldukça üzücü şeylere gerçek bir bakış atmaya yardımcı olmuyor. Sadece gerçek dünyada gerçekleşen olaylarla dalga geçiyor.” dedi.

“Bu, olmaya devam edecek”

Tartışmalar, yaklaşık 24 milyar dolar değerinde devasa bir oyun dünyası olan Roblox için yeni değil. Kim Kardashian hakkında uygunsuz cinsel içerikler ve seks odaları oyun içinde mevcuttu. Görünüşte aktif Orta Doğu çatışmalarına dayanan ve bir yıldan uzun süredir mevcut olan başka savaş simülasyon oyunları da var.

Teknoloji ve etik araştırmacısı Stephanie Hare, Roblox’un denetleme sisteminin bozuk olduğunu söylüyor. Hare, “Şirketin bazı kişilerin saldırgan bulduğu içerikten kâr elde etme hakkına sahip olduğu yönünde bir iddia var. Ancak bu oyunların kendi nezaket kurallarını çiğnediği açık. Peki neden bir muhabir bulmadan önce içerik fark edilmedi? Bu teşvike bağlı – ceza veya yaptırım yok, bu yüzden şirket yetersiz araçlara ve personele dayanacak ve bu olmaya devam edecek.”

Birçok oyun şirketinin aksine, Roblox işgalden bu yana Rusya’da ticareti durdurmadı veya askıya almadı. Yakın tarihli bir Roblox geliştirici konferansında İcra Kurulu Başkanı Dave Baszucki, Bloomberg raporlarına göre Rusya’nın günde iki milyondan fazla aktif Roblox kullanıcısı gördüğünü söyledi.