Sürpriz bir duyuruda Riot Games ve Microsoft, Xbox ve Bethesda Showcase’de bir ortaklık ortaya koydu. İkili yakında Riot’un piyasadaki en büyük oyunlarını hem PC‘de hem de Mobil’de Game Pass abonelerine büyük ücretsiz kilit açmalarla getiriyor.

Oyunlar Microsoft platformlarına taşınıyor gibi görünmese de Game Pass üyeleri, oynaması ücretsiz deneyimlerde büyük ikramiyeler kazanıyor. Bu sadece Riot‘un PC oyunlarıyla ilgili değil, şirketin popüler mobil oyunları bile bunun bir parçası. Mobil oyunlar Microsoft’un Xbox Bulut Oyun platformu üzerinden sunulacak.

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content from Riot Games coming to Game Pass pic.twitter.com/NkysMYR6Tn — Wario64 (@Wario64) June 12, 2022

İşte açıklanan tüm avantajlar:

League of Legends (PC): Tüm Şampiyonların Kilidi

League of Legends: Wild Rift (Mobil): Tüm Şampiyonların Kilidi

Legends of Runeterra (PC ve Mobil): Temel Setin Kilidi

Teamfight Taktikleri (PC ve Mobil): Kilidi Açılmış Küçük Efsaneleri

Valorant (PC): Tüm Ajanların Kilidi

Riot Games’in kurucu ortağı ve başkanı Marc Merrill, “Xbox’ın oyun oynamayı ilerletmek için gösterdiği acımasız çabaya her zaman saygı duyduk ve oyunlarımızı Game Pass aracılığıyla Xbox kataloğuna eklemekten gurur duyuyoruz.” dedi. “Ayrıca Xbox oyuncularını Riot’un dünya çapında çeşitli ve tutkulu oyunculardan oluşan ekosistemine davet etmekten heyecan duyuyoruz.” açıklamasını yaptı.

Riot Games’in Xbox Game Pass avantajları bu kış uygulanmaya başlayacak. Hibe sürecinin nasıl işleyeceğine dair kesin ayrıntılar ve ortaklık hakkında daha fazla bilgi daha sonra açıklanacak.