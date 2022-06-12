Squid Game’in ikinci sezonu için yeşil ışık. Netflix, yazar, yapımcı ve yönetmen Hwang Dong-Hyuk’tan son yılların en sevilen, tartışılan, tartışmalı ve başarılı dizilerinden birinin dönüşü hakkında yeni ayrıntılar içeren bir mesaj içeren bir teaser yayınladı.

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Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Hwang’ın notunda, “İlk sezonun ortaya çıkması on iki yıl ve şimdiye kadarki en popüler Netflix dizisi haline gelmesi on iki gün sürdü” diyor. Dünyadaki tüm hayranlara bir kucak gönderen ve onlara “gösterimizi takip ettiğiniz için” teşekkür eden ve ana karakter Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) ve maskeli kötü adam Front Man (Lee Byung-hun) gibi bazı karakterlerin dönüşünü doğruluyor.

Kore dizisinin ilk sezonunun büyük başarısından sonra, ikincisinin yapılacağı hemen hemen kabul edildi. Sadece dizinin uzun bir süre boyunca şimdiye kadarki en yüksek izlenme sayısına sahip televizyon dizisi rekorunu elinde tuttu. Geçen sonbaharda programlamanın ilk dört haftasında bir milyar 65 milyon saatlik görüntüleme rekoru elde etmişti.

Yeni sezonun 2023’ün sonlarında ve 2024’ün başlarında başlaması bekleniyor.