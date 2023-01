League of Legends ve Valorant gibi video oyunlarının geliştiricisi ve yayıncısı Riot Games, geliştirme ortamının bir bilgisayar saldırısı nedeniyle tehlikeye girmesinin ardından oyunlarına yönelik güncelleme ve yamaları geciktirmek zorunda kalacak.

Yayıncı Cuma gecesi bir Twitter mesajında olayı açıkladı ve devam eden soruşturmada bulduklarıyla müşterilerini bilgilendireceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre “Bu haftanın başlarında geliştirme ortamımızdaki sistemler bir sosyal mühendislik saldırısı sonucu tehlikeye girdi” dedi. “Şu anda tüm cevaplara sahip değiliz, ancak bunu derhal iletmek ve oyuncu verilerinin veya kişisel bilgilerinin elde edildiğine dair hiçbir gösterge olmadığını bildirmek istedik”. denildi.

Earlier this week, systems in our development environment were compromised via a social engineering attack. We don’t have all the answers right now, but we wanted to communicate early and let you know there is no indication that player data or personal information was obtained.

— Riot Games (@riotgames) January 20, 2023