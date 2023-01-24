League of Legends ve Valorant gibi video oyunlarının geliştiricisi ve yayıncısı Riot Games, geliştirme ortamının bir bilgisayar saldırısı nedeniyle tehlikeye girmesinin ardından oyunlarına yönelik güncelleme ve yamaları geciktirmek zorunda kalacak.

Yayıncı Cuma gecesi bir Twitter mesajında olayı açıkladı ve devam eden soruşturmada bulduklarıyla müşterilerini bilgilendireceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre “Bu haftanın başlarında geliştirme ortamımızdaki sistemler bir sosyal mühendislik saldırısı sonucu tehlikeye girdi” dedi. “Şu anda tüm cevaplara sahip değiliz, ancak bunu derhal iletmek ve oyuncu verilerinin veya kişisel bilgilerinin elde edildiğine dair hiçbir gösterge olmadığını bildirmek istedik”. denildi.

Earlier this week, systems in our development environment were compromised via a social engineering attack. We don’t have all the answers right now, but we wanted to communicate early and let you know there is no indication that player data or personal information was obtained. — Riot Games (@riotgames) January 20, 2023

Riot Games, saldırının oyunları için içerik, güncelleme veya yama yayınlama kabiliyetini etkilediğini de sözlerine ekledi. Sektörde en çok oynanan çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası oyunlarından biri olduğu için LoL gibi oyunlarda bu hayati önem taşıyor.

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On milyonlarca takipçisi olan büyük oyun stüdyoları siber suçlular için birincil hedeftir. 2K geçtiğimiz Eylül ayında müşteri destek sisteminin bilinmeyen saldırganlar tarafından RedLine kötü amaçlı yazılımını dağıtmak için sahte e-postalar göndermek üzere ele geçirildiği ve Bandai Namco gibi diğerlerinin de başarılı bir Fidye Yazılımı saldırısının ardından haraca bağlandığı konusunda uyarıda bulundu.

Fidye yazılımlarından sonra en büyük ikinci siber tehdit olan oltalama, oyun stüdyolarına karşı da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun bir örneğini Steam hesaplarının çalınmasında ve genel olarak diğer büyük oyun hizmetlerinin, bilgisayar korsanları arasında popülerlik kazanan Tarayıcı içinde Tarayıcı olarak bilinen bir kimlik avı tekniğini kullanan kötü niyetli kampanyalarla çalınmasında gördük.

Riot Games’in geliştirme ortamına karşı kullanıldığını söylediği sosyal mühendisliğe gelince, bu siber suçlular arasında çok popüler bir teknik haline geldi ve son zamanlarda Twitter, MailChimp, Robinhood, Okta veya Uber gibi diğer şirketlere karşı yapılan saldırılarda gördük.