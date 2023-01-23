Geçtiğimiz yaz sizlere “Dijital Kölelik Devri” başlıklı bir video hazırlamıştım. O videoda da bahsettiğim üzere sadece Netflix, Disney+ gibi servislere değil, Türkiye’de faaliyette olan neredeyse her servise üye olduğumu fark etmiştim. Çevrimiçi video servislerinden oyun servislerine, müzik hizmetlerinden iş gereği bulut hizmetlerine varan çevrede neredeyse her servise üye olduğumu anlayınca farkında olmadan dijital bir köle durumuna düştüğümü görünce bu videoyu hazırlamak istedim.

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2023 yılına geldiğimizde ise birçok şeye zam geldiğini gördük. Netflin, Exxen, Disney+ vb. birçok servis günümüz koşullarında zam yoluna gitti ve tüm servislere üye olmak çok daha pahalı hale geldi. Peki, güncel fiyatlar ile “dijital köle” olmak ne kadara maloluyor? Cevabını Aydoğan veriyor.

Sizlerin de tercih ettiği hizmetleri ve toplamda ödediğiniz miktarları düşündüğünüzde gelirinizin bir kısmının bu servislere gittiğini göreceksiniz. Peki sizce bu durum daha mı iyi?

Cevaplarınızı yorumlar bölümünde bekliyorum.

İyi seyirler…