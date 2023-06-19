Renault ülkemizde oldukça sevilen ve oldukça satan bir firma. Trafiğe çıktığımız zaman bir Taliant, bir Megane, bir Talisman, bir Clio görmemiz işten bile değil. Bir süredir otomobillerinde yenilenmeye giden Renault, Clio V’in makyajlanmış yeni versiyonunu tanıtmıştı. Bunun haricinde Fransız şirket, Kadjar modeli yerine Renault Austral’i piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Renault, Renault Rafale isimli yeni SUV modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Otomobil tasarım konusunda dikkatleri üzerine çekiyor. Peugeot 408’e benzer bir tasarım ile karşı karşıyayız. Renault’un Talisman ile başlatıp Megane IV ile devam ettirdiği klasikleşmiş uzun stop tasarımı bu arabada bulunmuyor. Ön tarafta ise makyajlanmış Clio V’te gördüğümüz gündüz farı tasarımı bizleri karşılıyor. Hem ön tarafta hem de arka tarafta Renault’un yeni logosu kullanılmış.

İç mekana geldiğimizde ise bizleri oldukça modern bir tasarım karşılıyor. Sürücüye döndürülmüş bilgi-eğlence ekranı, tam yuvarlak olmayan direksiyon tasarımı, hareket edebilen kolçak ile birlikte içerisi adeta bir uçak kokpitini andırıyor. Devasa büyüklükteki hayalet ekran da gözlerden kaçmıyor.

Kaputun altında ise bizleri geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış 200 HP gücünde E-Tech tam hibrit aktarma organı karşılıyor. Bunun yanı sıra otomobilde bir de E-Tech 4×4 300 HP gücünde aktarma organı bulunuyor.

Renault Rafale henüz yeni tanıtıldı. Otomobilin fiyatlandırması veya Türkiye’ye gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir bilgimiz bulunmuyor. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerel paylaşacağız. Takipte kalın!