Renault Trafic, elektrikli olarak gelebilir!

2019 yılında makyajlanan Renault Trafic‘in yeni nesli için biraz uzun bir zaman var. Fakat Fransız üreticinin, güncel Trafic için farklı planları var gibi görünüyor.

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İskandinavya‘da, yolcu taşımaya elverişli karoseriyle test edilirken görüntülenen Trafic’in ön kısmında ağır kamuflaj bulunuyor. Fakat bu kaplamaların altından tampon, ızgara ve farlar gibi elemanların farklı olduğu anlaşılıyor.

Önceki nesline göre kaputu biraz daha uzun duruyor. Renault’un hafif ticarisini elektrikli hale getirmeye planladığı ve onu %100 elektrikli Mercedes-Benz eVito‘ya karşı, daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak çıkartmayı planladığı söyleniyor. Yeni nesil Trafic için benzer planların olup olmadığı henüz belli değil.

Aracın ağır kamuflaj olmayan kısımlarına baktığımızda ise hemen hemen her şey eski modelle çok benzer yapıda. Önümüzdeki yıl tanıtılacak 2021 model Trafic’te arka tasarımda güncellemeler ve yeniden tasarlanmış iç mekan bekleniyor. İç mekandaki yeniliklerde ise tam veya kısmi dijital göstergeler, yeni bilgi-eğlence sistemi gibi özelliklerin olması ön görülüyor

Önceden de olduğu gibi “Crew Van” ve “Panel Van” gövde tiplerini, farklı özelliklerdeki donanım paketleriyle alıcılarıyla buluşması bekleniyor.