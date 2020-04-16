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Renault Trafic, elektrikli olarak gelebilir!
2019 yılında makyajlanan Renault Trafic‘in yeni nesli için biraz uzun bir zaman var. Fakat Fransız üreticinin, güncel Trafic için farklı planları var gibi görünüyor.
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İskandinavya‘da, yolcu taşımaya elverişli karoseriyle test edilirken görüntülenen Trafic’in ön kısmında ağır kamuflaj bulunuyor. Fakat bu kaplamaların altından tampon, ızgara ve farlar gibi elemanların farklı olduğu anlaşılıyor.
Önceki nesline göre kaputu biraz daha uzun duruyor. Renault’un hafif ticarisini elektrikli hale getirmeye planladığı ve onu %100 elektrikli Mercedes-Benz eVito‘ya karşı, daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak çıkartmayı planladığı söyleniyor. Yeni nesil Trafic için benzer planların olup olmadığı henüz belli değil.
Aracın ağır kamuflaj olmayan kısımlarına baktığımızda ise hemen hemen her şey eski modelle çok benzer yapıda. Önümüzdeki yıl tanıtılacak 2021 model Trafic’te arka tasarımda güncellemeler ve yeniden tasarlanmış iç mekan bekleniyor. İç mekandaki yeniliklerde ise tam veya kısmi dijital göstergeler, yeni bilgi-eğlence sistemi gibi özelliklerin olması ön görülüyor
Önceden de olduğu gibi “Crew Van” ve “Panel Van” gövde tiplerini, farklı özelliklerdeki donanım paketleriyle alıcılarıyla buluşması bekleniyor.
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Elektrikli Byton M-Byte SUV, müşterileriyle yakında buluşabilir!
Çinli bir üretici olan Byton, en az bir televizyon kadar geniş olen medya ekranıyla tanınan M-Byte modelinde, seri üretim öncesi aşamaya geldi.
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M-Byte elektrikli SUV, iki sene önce CES‘te tanıtılmıştı. Bir söylentiye göre ilk prototipler montaj hattından indi. Fabrikadan alınan görüntülere bakılırsa seri üretim model, konseptten çok da farklı görünmeyen bir şekilde karşımızda olacak.
Byton M-Byte‘ın genel tasarım olarak kendine has çizgilere sahip. Ön kısımda iki parça halinde bulunan farlar dikkat çekiyor. Füturistik görünüm, arka farlarda da kendini hissettiriyor.
İki farklı versiyon ile satılacak olan M-Byte, tek ve çift motorlu seçenekler sunacak. Arkadan itişli olan tek motorlu model 268 beygir güç, 400 Nm tork ve 360 km menzil (WLTP döngüsüne göre) gibi özelliklere sahip olacak.
Model ailesinin en üstünde yer alacak çift motorlu dört çeker model, 403 beygir güç üretecek. 95 kWh değerindeki batarya ile 435 km menzil sunması bekleniyor.
M-Byte’ın en çok dikkat çeken özelliği ise ön konsoldaki 48 inç boyutundaki ekranı. Ön kısmı uçtan uca kaplayan ekran, gösterge panelinden ön yolcunun önüne kadar uzanıyor. Ayrıca kabin içinde, başka yerlerde bolca ekran bulunuyor. Direksiyon göbeği, orta konsolun altı, ön koltukların arkası gibi çeşitli yerlerde ekranlar mevcut.
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2021 Nissan X-Trail, bu sonbaharda tanıtılabilir!
Nissan‘ın ABD fabrikaları, virüs sebebiyle en az nisan ayı sonuna kadar kapatılmıştı. Fakat bu aksiliklere rağmen, yeni nesil X-Trail için planlar işlemeye devam ediyor gibi görünüyor.
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Normal şartlarda X-Trail, bu ay düzenlenmesi gereken New York Otomobil Fuarı‘nda tanıtılacaktı. Fakat salgın yüzünden ağustos ayına ertelenmişti.
AutoNews‘in haberine göre Nissan, COVID-19 öncesi lansman programına bağlı kalacak. Pandemi nedeniyle yeni X-Trail’in üretimi ertelenecek. Çünkü üretimin bu mayıs ayında, şirketin Smyrna, Tennessee (ABD) fabrikasında başlaması gerekiyordu. Tesisin şu an kapalı olması sebebiyle üretimin, yaz sonuna doğru başlayacağı açıklandı. Ayrıca üreticinin yaptığı resmi bir açıklamaya göre ise yeni nesil X-Trail satışlarına bu sonbaharda ABD’de başlanacak.
X-Trail’in satışları son zamanlarda azalmış da olsa, Nissan için oldukça kritik bir model kendisi. Güncel model, eski neslin makyajlı hali olarak satışta. Yani 2013 yılından beri piyasada bulunduğunu göz önünde bulundurursak, yaşına göre popülaritesi halen devam eden bir araç.
Yeni X-Trail’de, en son nesil Juke‘daki bazı tasarım detaylarına sahip olacak. Ön kısımda bölünmüş farlar, markanın imzası olan V-Motion ızgaranın bulunacağı, aracın patent görüntülerinden anlaşlıyor. İç mekanda ise son casus fotoğraflarda görüldüğü üzere, gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi için bir çift büyük ekran yer alacak.
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Hennessey dokunuşlu, çift turbolu Audi R8’in sesine kulak verin!
Herhangi bir süper spor aracın modifiye edilmesi, büyük ustalık isteyen bir iştir. Aracın sürüş dinamiklerini bozmadan, aracı bir canavara dönüştürebileceğiniz o ince çizgiyi yakalamak çok önemlidir.
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Hennessey ise bu dinamikleri bozmadan, ikinci nesil Audi R8‘e daha fazla güç ekleyerek, bu mükemmel dengeyi yakaladığını iddia ediyor.
Aracın orijinal halindeki 5.2 litrelik atmosferik V10 motoru, çift turbo ile besleyerek HPE900 paketini ortaya çıkardı. 7400 devir/dakika‘da 912 beygir güç açığa çıkaran bu muhteşem üniteyi, paslanmaz çelik borular, yağ pompaları, havadan suya soğutma sistemi gibi ekipmanlarla desteklemişler.
Hennessey’e göre aracın 0-100 km/s değeri 2.6 saniye. HPE900 paketi ile R8 tam olarak bir “10 saniyelik drag” otomobili. Çünkü aracın 400 metrelik bir pistte 233 km/s‘e ulaşması yalnızca 9.8 saniye sürüyor.
Şu anda satın alınabilen en hızlı fabrika çıkışı R8 modeli olan R8 V10 Performance, 611 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması ise 3.1 saniye sürerken maksimum hızı 331 km/s olarak biliniyor.
Modifiyedeki tek sınır sizin hayelleriniz ve bütçeniz. Ayrıca bu araçtaki değerler, çok da zorlanarak ulaşılan değerler değil. Henessey bu aracı, orijinalliğinden çok uzaklaştırmak istememiş. Fakat Underground Racing adında bir şirket 2017 yılında, tam 2200 beygir gücünde bir R8 modifiye etmişti. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim.