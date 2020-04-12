Akıllı Telefonlar
LG Velvet, emekli olan G serisinin yerini alacak!
Samsung’un akıllı telefon pazarında adım adım yükselmesi, bir zamanlar en büyük rakibi olan LG’nin çöküşüne zemin hazırladı. Marka mobil alanda çıkış yolları ararken, G serisinin yerini alacak LG Velvet adlı yeni bir akıllı telefon serisi duyurmaya hazırlanıyor!
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LG Velvet, markanın premium telefon pazarındaki yeni yüzü oluyor!
Şirketin bugün yaptığı resmi basın açıklaması, premium tasarım felsefesine odaklanan yeni bir akıllı telefon serisini gün yüzüne çıkardı. LG Velvet adı verilen seri, mobil bölümü uzun süredir düşüş trendinde olan LG’yi yeniden harekete geçirecek. Eskiz çalışmaları daha önce yansıtılan Velvet, yağmur damlası şeklindeki kamera tasarımı ve “3D Ark” adı verilen kavisli tasarımıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra cam ve metal malzemeler ise seriye üst seviye bir hava katacak.
Velvet serisinin tasarımsal önemi haricinde farklı bir özelliği daha bulunuyor. Yeni seri, LG’nin uzun süredir amiral gemisi sınıfındaki temsilcisi olan G Serisi’nin de yerini alacak. Böylece kullanıcılar bu yıl LG G9 ThinQ modeli yerine bambaşka bir isimlendirme ile tanışacak. Bunun yanı sıra markanın sayısal adlandırmayı bırakma kararı aldığı için V serisinde de benzer bir durum yaşanabileceği ifade ediliyor.
Premium tasarım ve malzeme kalitesine sahip olan LG Velvet, teknik özellikler tarafında ise daha çok orta-üst sınıfa hitap edecek. Önceki raporlara göre cihazda 5G uyumlu Qualcomm Snapdragon 765G işlemcinin kullanılacağı belirtiliyordu. Son olarak telefonun 15 Mayıs tarihinde tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Note 10 Lite, NBTC sertifikası aldı!
Xiaomi, geçtiğimiz Kasım ayında Mi Note 10‘u tanıttı. Yakın zamanda ortaya çıkan haberlere göre telefonun Lite sürümü piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Model numarası M2002F4LG olan Mi Note 10 Lite, Tayland‘ın NBTC firması tarafından onaylandı ve yakında piyasaya sürülecek.
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Xiaomi Mi Note 10 Lite hangi özelliklerle gelecek?
Tayland sertifika yetkilisinin paylaştığı listede Mi Note 10 Lite hakkında geniş bir bilgi yer almıyor. Fakat bu akıllı telefon geçtiğimiz ay FCC‘den geçti ve birçok özelliğiyle ortaya çıktı. Mi Note 10 Lite, düz Mi Note 10 gibi Snapdragon 730G SoC işlemcisinden gücünü alacak. 6.47 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip olacak. Pil tarafında ise 5260 mAh değerinde bir batarya ve 30W’a kadar hızlı şarj desteği ile gelecek. Özelliklerine baktığımızda çoğu özelliğin vanilla sürüm Mi Note 10 ile aynı kaldığını söyleyebiliriz.
Xiaomi tarafından FCC‘nin websitesinde paylaşılan belgeye göre, Mi Note 10 Lite‘ın arka tarafında bir adet 64 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Bunun haricinde, ana kamerayı destekleyen 2 adet 8 MP çözünürlüğünde, bir adet 5 MP ve bir adet 2 MP çözünürlüğünde olmak üzere beşli bir kamera düzeni kullanılıyor. Ayrıca bu telefonda lazer otomatik odaklaması bulunmayacak.
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Android 10 ile kutudan çıkacak. Taban Mi Note 10 ise Android 9 ile kutudan çıkmıştı. Önümüzdeki haftalarda bu cihaz ile ilgili daha fazla detay öğreneceğimizi umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Oppo A92s modelinin özellikleri sızdırıldı!
Oppo A92s, Çin’in popüler paylaşım sitesi Weibo’da görüldü. Oppo’nun yeni telefonu, 120Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor.
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OPPO’nun yeni 5G‘li telefonu, sosyal medya üzerinden tanıtım afişi sızdırıldı. Yeni telefon, özellikle arka taraftaki kamera modülü tasarımsal olarak dikkat çekiyor. Şirket burada ilginç şekilde kamera çıkıntısı üstünde bir kamera çıkıntısı daha kullanmayı tercih etmiş. Telefonun ön tarafında ise ekrana gömülü bir şekilde çift selfie kamerası yer alıyor.
OPPO A92s, arka kamera özelliklerine baktığımızda: 48 Megapixel Sony IMX586 ile birlikte 8 Megapixel ultra geniş lens, 2 Megapixel makro lens ve 2 Megapixel derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca ön kamera diziliminde ise 16 Megapixel Sony IMX471 ve 2 Megapixel derinlik sensörü yer alıyor.
6.57 inçlik OLED ekranın yer aldığı modelde, MediaTek’in Dimensity 800 5G yonga setini kullanan telefon 8GB RAM ve 128GB depolama belleği ile geliyor. Parmak izi okuyucu ise, diğer modellerden farklı olarak cihazın kenar kısımda yer alıyor. Ayrıca telefon, uzun şarj ömürleri sunan 4.000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte 18 W‘lık hızlı şarj desteğine de sahip.
OPPO’nun 5G özelliğine sahip yeni telefonu A92s modelinin 355 dolarlık bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak söz konusu 5G’li yeni akıllı telefonun ne zaman satışa sunulacağı henüz resmi olarak duyurulmadı.
Akıllı Telefonlar
Realme X3 ortaya çıkmış olabilir!
Realme, tıpkı diğer firmalar gibi COVID-19‘u şiddetli bir biçimde hissetti. Şirketin salgın nedeniyle Narzo 10 telefonları ile ilgili planı bozulmuştu. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde bazı sertifikalar alıp Geekbench‘ten geçen ve X3 SuperZoom olduğu iddia edilen cihaz hakkında duyumlar almıştık. Şimdi ise Realme X3 hakkında bazı sızıntılar mevcut.
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Realme X3 ile ilgili olduğu düşünülen sızıntı ne?
Realme X3 olduğu tahmin edilen cihazın, Cinese 3C ve MIIT sertifikalarını alırken görüntülendiği düşünülüyor. Cihazın kesinleşmiş bir ismi bulunmamakta. Fakat model numarası RMX2142 olduğu ve X3 Superzoom‘un model numarası da RMX2086 olduğu için bunun bir Realme X3 varyasyonu olduğu tahmin ediliyor. Benzer iddialar Realme Narzo 10 serisi içinde gündeme gelmişti. Narzo 10‘un RMX2040 model numarası ile geleceği tahmin ediliyor. Fakat Realme 6i‘de aynı model numarası ile geldiği için Realme 6i‘nin farklı bir şekilde markalanmış sürümü olduğu tahmin ediliyor. Bu tarz isimlendirmelerin kullanıcıların ve basının kafasını karıştırdığını da söylemeden geçmeyelim.
Realme X3 olabilecek olan cihazla ilgili bildiğimiz tek gerçek bilgi, cihazın 5G destekli olacağı ve 30W değerinde hızlı şarj ile gelecek olması. X3 ile ilgili bazı farklı tahminlerde var. Bu tahminlerin başında cihazın kullanacağı yonga seti geliyor. X3 SuperZoom‘un Snapdragon 855+ ile çıkacağı Geekbench’te ortaya çıkmıştı. Realme X3′ün ise daha düşük bir versiyon olacağı göz önüne alınırsa Snapdragon 765G ile gelmesi muhtemel görünüyor. Veya alternatif bir çözüm olarak MediaTek Dimensity ile de gelebilir.
Her durumda, elimize ulaşan ipuçları ve sızıntıları da katarsak yakın zamanda X3 ailesinin tanıtılacağı sonucunu çıkarabiliriz. Önümüzdeki günlerde konu ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını düşünüyoruz.