LG Velvet, emekli olan G serisinin yerini alacak!

Samsung’un akıllı telefon pazarında adım adım yükselmesi, bir zamanlar en büyük rakibi olan LG’nin çöküşüne zemin hazırladı. Marka mobil alanda çıkış yolları ararken, G serisinin yerini alacak LG Velvet adlı yeni bir akıllı telefon serisi duyurmaya hazırlanıyor!

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LG Velvet, markanın premium telefon pazarındaki yeni yüzü oluyor!

Şirketin bugün yaptığı resmi basın açıklaması, premium tasarım felsefesine odaklanan yeni bir akıllı telefon serisini gün yüzüne çıkardı. LG Velvet adı verilen seri, mobil bölümü uzun süredir düşüş trendinde olan LG’yi yeniden harekete geçirecek. Eskiz çalışmaları daha önce yansıtılan Velvet, yağmur damlası şeklindeki kamera tasarımı ve “3D Ark” adı verilen kavisli tasarımıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra cam ve metal malzemeler ise seriye üst seviye bir hava katacak.

Velvet serisinin tasarımsal önemi haricinde farklı bir özelliği daha bulunuyor. Yeni seri, LG’nin uzun süredir amiral gemisi sınıfındaki temsilcisi olan G Serisi’nin de yerini alacak. Böylece kullanıcılar bu yıl LG G9 ThinQ modeli yerine bambaşka bir isimlendirme ile tanışacak. Bunun yanı sıra markanın sayısal adlandırmayı bırakma kararı aldığı için V serisinde de benzer bir durum yaşanabileceği ifade ediliyor.

Premium tasarım ve malzeme kalitesine sahip olan LG Velvet, teknik özellikler tarafında ise daha çok orta-üst sınıfa hitap edecek. Önceki raporlara göre cihazda 5G uyumlu Qualcomm Snapdragon 765G işlemcinin kullanılacağı belirtiliyordu. Son olarak telefonun 15 Mayıs tarihinde tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.