Renault logosunu değiştirdi

Fransız otomobil üreticisi Renault, gelecek yıl itibari ile kullanacağı logosunu duyurdu. Yeni logo, daha kaliteli ve daha zarif çizgileri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Otomobil sektörü son yıllarda elektrik motoruna yönelmeye başladı. Şirketler, bu tür motorlara sahip modelleri için de yeni bir marka algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda atılan ilk adımlardan bir tanesi de şirket logolarında yapılan değişiklikler olarak karşımıza çıkıyor.

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Son dönemde Volkswagen, Kia, Opel ve Peugeot gibi bazı üreticilerin logo değişimine şahit olduk. Bu furyaya katılan son üretici de Renault oldu.

Otomotiv sektörünün en önemli üyelerinden birisi olan Renault, 1925’te tanıttığı logosundan esinlenerek oluşturduğu yeni logo ile karşımıza çıktı. Elmas formuna sahip olan ilk tasarımda yer alan yatay şeritler 1972’de kademeli olarak kaldırıldı.

Elektrikli araç üretimine de önem veren markanın yeni logosu bundan yalnızca birkaç ay önce Renault 5 olarak isimlendirilen konsept araçta ortaya çıkmıştı. Bahsi geçen lansmanda logoya dair herhangi bir açıklama yapmayan marka yetkilileri, sonunda haberi resmi ağızlardan doğrulayan bir açıklama yaptı.

Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal; ” Renault 5 modeli bizim için zorlu bir süreçti. Logo konusunda aldığımız olumlu geri dönüşler logo değişikliğinin hızlı ilerlemesini sağladı. Aldığımız tepkiler gerçekten motive ediciydi ” dedi.

Son olarak şirket bu konuda şimdiye kadar 8 kez değişime gitti. Yani bu, Renault tarafından düzenlenen 9. logo. Son güncellemenin ise 2015 yılında yapılmıştı. 2022 yılında kullanılmaya başlayacak yeni logo, 2024 yılına kadar Renault’un tüm araçlarında görülmeye başlayacak.