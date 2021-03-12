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Renault logosunu değiştirdi
Fransız otomobil üreticisi Renault, gelecek yıl itibari ile kullanacağı logosunu duyurdu. Yeni logo, daha kaliteli ve daha zarif çizgileri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Otomobil sektörü son yıllarda elektrik motoruna yönelmeye başladı. Şirketler, bu tür motorlara sahip modelleri için de yeni bir marka algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda atılan ilk adımlardan bir tanesi de şirket logolarında yapılan değişiklikler olarak karşımıza çıkıyor.
Son dönemde Volkswagen, Kia, Opel ve Peugeot gibi bazı üreticilerin logo değişimine şahit olduk. Bu furyaya katılan son üretici de Renault oldu.
Otomotiv sektörünün en önemli üyelerinden birisi olan Renault, 1925’te tanıttığı logosundan esinlenerek oluşturduğu yeni logo ile karşımıza çıktı. Elmas formuna sahip olan ilk tasarımda yer alan yatay şeritler 1972’de kademeli olarak kaldırıldı.
Elektrikli araç üretimine de önem veren markanın yeni logosu bundan yalnızca birkaç ay önce Renault 5 olarak isimlendirilen konsept araçta ortaya çıkmıştı. Bahsi geçen lansmanda logoya dair herhangi bir açıklama yapmayan marka yetkilileri, sonunda haberi resmi ağızlardan doğrulayan bir açıklama yaptı.
Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal; ” Renault 5 modeli bizim için zorlu bir süreçti. Logo konusunda aldığımız olumlu geri dönüşler logo değişikliğinin hızlı ilerlemesini sağladı. Aldığımız tepkiler gerçekten motive ediciydi ” dedi.
Son olarak şirket bu konuda şimdiye kadar 8 kez değişime gitti. Yani bu, Renault tarafından düzenlenen 9. logo. Son güncellemenin ise 2015 yılında yapılmıştı. 2022 yılında kullanılmaya başlayacak yeni logo, 2024 yılına kadar Renault’un tüm araçlarında görülmeye başlayacak.
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Trendyol, en çok indirilen uygulamalarda ilk 10’da!
Mobil uygulama analiz platformları arasında yer alan App Annie, uygulama yayıncıları listelerini açıkladı. Tüm dünyadaki indirmeler üzerinden bir değerlendirme söz konusu. Özellikle Trendyol, EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesine Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket oldu.
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Liste, 2012 yılından bu yana en yaratıcı ve başarılı mobil uygulama yayıncılarını belirleyen App Annie tarafından App Store ve Google Play’deki uygulama indirme sayıları temel alınarak hazırlanıyor.
Türkiye’nin en çok indirilen alışveriş uygulaması oldu!
Trendyol, bugüne kadar 60 milyondan fazla indirilerek Türkiye’nin en çok indirilen e-ticaret uygulaması oldu. Üstelik Trendyol’da ziyaretlerin yüzde 93’ü mobil uygulamadan gerçekleştiriliyor. Ayrıca müşterilerin yüzde 85’i alışverişlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriyor.
Türkiye’nin en büyük e-ticaret şirketi olan Trendyol, moda, elektronik, ev & mobilya, market gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 30 milyondan fazla ürünü Türkiye’nin dört bir yanındaki 20 milyon aktif müşterisiyle buluşturuyor. Ayrıca Trendyol, teknoloji ekibindeki yaklaşık 1.000 mühendisle birlikte yeni teknolojiler geliştiriyor. Beraberin de mobil uygulamasını ve platformunu her gün geliştirmeye devam ediyor.
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Yeni nesil BMW M2, buz üzerinde görüntülendi
2021’in ikinci yarısında bizlerle buluşması beklenen BMW 2 Serisi Coupe‘nin en güçlü versiyonu olan BMW M2, buz üzerinde görüntülendi.
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Bir süre önce kış testlerini tamamlayan bir BMW M2 prototipi görüntülenmişti. Son zamanlarda Münih sokaklarında görüntülenen benzer bir aracın ardından, haberimize konu olan prototip ise İsveç‘te buz pistinde görüntülendi.
Yeni nesil BMW M2 modelinin, eski neslindeki keyifli sürüşe sahip spor otomobil karakterini sürdürmesi bekleniyor. Araç, 2 Serisi Gran Coupe’deki gibi önden çekişli bir seçenek sunmayacak. Bunun sebebi ise Coupe modellerin CLAR mimarisini kullanıyor olmaları. 2 Serisi Coupe ve M2’nin, arkadan çekişli ve dört çeker sistemlere sahip olması bekleniyor. Dört çeker sistemin, tüm gücü arka tekerleklere iletebilen bir mod sunacağı düşünülüyor. Hatta bazı pazarlarda manuel şanzıman olabileceği dedikodusunun bulunduğunu da belirtelim.
Otomotiv sektörü son zamanlarda dört silindirli motorlara yöneldi. Fakat BMW M2’de bu modaya uymayacak gibi görünüyor. Aracı büyük ihtimalle en son nesil BMW M3‘teki 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motorunun bir çeşidi ile göreceğiz. Tabi normal 2 Serisi Coupe modellerinde dört silindirli motorların sunulması bekleniyor.
Yeni nesil BMW M2 modelinin tasarımı ise hala daha gizliliğini koruyor. Fakat kamuflajlardan anlaşıldığı kadarıyla araçta, güncel BMW modellerine kıyasla daha normal boyutlu böbrekler bulunacak. Yani yeni M3 ve M4 modellerindeki gibi büyük bir ızgara muhtemelen olmayacak.
Kaynak: Carscoops
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Steam, Metro 2033 oyununu ücretsiz yaptı
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları mutlu edecek ücretsiz bir oyun ile karşımızda. Buna göre şirket, kısa süreliğine Metro 2033 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Dijital oyun mağazalarının popülerliği günden güne artarken, yaşanan rekabet oyun severlere yarıyor. Bilindiği üzere Epic Games uzun bir süredir, oyun severlere ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Rekabetin diğer tarafındaki Steam ise, bu duruma karşılık olarak hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Steam, Metro 2033 isimli FPS oyununu ücretsiz verme kararı aldı.
Yayıncılığını Deep Silver’ın yaptığı, geliştiriciliğini ise 4A Games’in üstlendiği Metro 2033, ilk çıkışını 2010 yılında gerçekleştirmişti. Dmitry Glukhovsky’nin romanlarına dayanan ikonik seri, yaşanan bir nükleer savaştan kurtulanların Moskova Metrosu altında kurdukları yeraltı topluluklarını konu alıyor. Tünellerde Stalinistler ve neo-Naziler arasında bir savaş sürerken, Dark Ones adı verilen gizemli bir yaratık türü arta kalan insanlar avlamaya başlıyor.
Steam tarafından ücretsiz verilen Metro 2033 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP, Vista, veya 7
- İşlemci: Dört çekirdekli işlemci
- RAM: 2GB RAM
- Ekran kartı: GeForce GTX 260 veya daha iyisi
Metro 2033’ü ücretsiz bir şekilde edinmek isteyen oyun severler, Steam’den oyunun mağazasına girerek kütüphanelerine ekleyebiliyor. Ayrıca Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux ve Metro Exodus da indirimli olarak satılıyor.
Son olarak Metro 2033 oyununu henüz indirmediyseniz 15.03.2021 saat 20:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu Steam kütüphanenize eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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