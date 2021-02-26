Peugeot logosunu değiştirdi

Peugeot, küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan yeni logosunu tanıttı. Yeni logo, daha akıcı, daha kaliteli ve daha zarif çizgileri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Fransız otomotiv devi, gerçekleştirdiği bir lansmanda gelecek hedeflerini ve yeni logo tasarımını resmen tanıttı. Şirketin, Stellantis çatısı altına girdikten sonra ilk defa büyük bir değişim yaşadığı ifade edildi. Aktarılan detaylara göre; yeni logo, ‘Peugeot Design Lab’ tarafından gün yüzüne çıktı.

Peugeot, 1850 yılından bu yana 10 farklı logo kullanmıştı. Şirket bu logoların hepsinde markanın kimliği haline gelen aslan simgesine yer vermişti.

Yeni logonun, bu yılın Mart ayı sonlarına doğru ilk olarak ‘Peugeot 308’lerde yer alacak. Tasarımın, sonraki süreçte ise markanın tüm otomobil modellerine entegre edilecek.

Logo üzerindeki amblem, aynı zamanda güçlü ve içgüdüsel bir marka olma yolunda büyük önem arz ediyor. Oldukça minimalist ve zarif bir tasarıma sahip logoda ünlü ‘Peugeot aslanı’ çok daha etkileyici bir biçimde yer alıyor. Geçtiğimiz süreçte de benzer çizgileriyle benzeri kullanılan yeni logo; marka için dünün ne anlama geldiğini ve yarının ne anlama geleceğini somutlaştırıyor.

Son 10 yıldır ürün gamında tamamen yeniliğe giden firma, özellikle son zamanlarda çıkarmış olduğu otomobillerle daha çok ilgi görmeye başladı.

Bunun yansıması olarak 2021 yılında Peugeot e-Expert ve 2019 yılında Partner ile “Yılın Uluslararası Ticari Aracı” ve üç kere “Yılın Otomobili” (2014 yılında Peugeot 308, 2017 yılında Peugeot SUV 3008 ve 2020 yılında 208) seçilerek başarısını perçinledi. Fransız şirket, hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlarıyla elektrikli bir ürün gamı oluşturdu.

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