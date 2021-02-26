Genel
Peugeot logosunu değiştirdi
Peugeot, küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan yeni logosunu tanıttı. Yeni logo, daha akıcı, daha kaliteli ve daha zarif çizgileri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Fransız otomotiv devi, gerçekleştirdiği bir lansmanda gelecek hedeflerini ve yeni logo tasarımını resmen tanıttı. Şirketin, Stellantis çatısı altına girdikten sonra ilk defa büyük bir değişim yaşadığı ifade edildi. Aktarılan detaylara göre; yeni logo, ‘Peugeot Design Lab’ tarafından gün yüzüne çıktı.
Peugeot, 1850 yılından bu yana 10 farklı logo kullanmıştı. Şirket bu logoların hepsinde markanın kimliği haline gelen aslan simgesine yer vermişti.
Yeni logonun, bu yılın Mart ayı sonlarına doğru ilk olarak ‘Peugeot 308’lerde yer alacak. Tasarımın, sonraki süreçte ise markanın tüm otomobil modellerine entegre edilecek.
Logo üzerindeki amblem, aynı zamanda güçlü ve içgüdüsel bir marka olma yolunda büyük önem arz ediyor. Oldukça minimalist ve zarif bir tasarıma sahip logoda ünlü ‘Peugeot aslanı’ çok daha etkileyici bir biçimde yer alıyor. Geçtiğimiz süreçte de benzer çizgileriyle benzeri kullanılan yeni logo; marka için dünün ne anlama geldiğini ve yarının ne anlama geleceğini somutlaştırıyor.
Son 10 yıldır ürün gamında tamamen yeniliğe giden firma, özellikle son zamanlarda çıkarmış olduğu otomobillerle daha çok ilgi görmeye başladı.
Bunun yansıması olarak 2021 yılında Peugeot e-Expert ve 2019 yılında Partner ile “Yılın Uluslararası Ticari Aracı” ve üç kere “Yılın Otomobili” (2014 yılında Peugeot 308, 2017 yılında Peugeot SUV 3008 ve 2020 yılında 208) seçilerek başarısını perçinledi. Fransız şirket, hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlarıyla elektrikli bir ürün gamı oluşturdu.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P40 4G Sessizce Resmiyet Kazandı
Çinli Huawei geçtiğimiz yıl tanıttığı P40 serisine yeni bir model kazandırdı. Huawei P40 4G sessiz sedasız JD.com’da yer aldı!
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ABD ve Google ambargosuna rağmen ayakta durmayı sürdüren Huawei, P40 serisine yeni bir model ekledi. 2020 yılının Mart ayında 5G desteğiyle tanıtılan P40, 2021 yılına geldiğimizde 4G desteğiyle bir kez daha raflarda. Gerek donanım, gerekse tasarım tarafında bir farklılık barındırmayan telefonun fiyatı doğal olarak 5G’li modelden daha ucuz. Peki yeni Huawei P40 4G neler sunuyor? Gelin bakalım…
6.1 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 60Hz OLED ekranla tanıtılan Huawei P40 4G, JD.com‘un sitesinde yer aldı. Gücünü Kirin 990 4G‘den alan telefonun 5G’li modele göre tek farkı da bu. Hatırlarsanız P40 5G Kirin 990 5G‘den güç alıyordu. Bunun dışında yeni model, 5G’li model gibi üçlü kamera kurulumuna sahip. Ek olarak bu kameraların çözünürlükleri ve işlevleri ise şu şekilde sıralanmakta:
- 50MP f/1.9 diyafram açıklığında SuperSensing ana
- 16MP f/2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açılı
- 8MP f/2.4 diyafram açıklığında telefoto
- (30x dijital zoom telefonda yer alıyor)
Ön tarafa geçtiğimizde ise 32MP + IR ToF ikili kamera ile karşılaşıyoruz. Bunun dışında 8GB RAM / 128GB depolama ve 22.5W hızlı şarj destekli 3.800 mAh pil Huawei P40 4G’de bulunmakta.
Son olarak fiyat tarafına geçiyoruz. Yeni model fiyat tarafında doğal olarak Huawei P40 5G’den ucuz. Yeni Huawei P40 4G satış fiyatı 525 dolar. Yani 5G’li modele göre 77 dolarlık bir fark.
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Genel
Xiaomi, Türkiye’deki yeni mağazalarını Adana ve Gebze’de açtı
Türkiye genelinde 23 farklı şehirde toplam 47 Mi Store ile kullanıcılarına hizmet veren Xiaomi, yeni yatırımlarıyla yıl sonuna kadar bu sayıyı 100’e taşımayı hedefliyor.
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Xiaomi, hizmet verdiği bölgelerin yerel bir parçasına haline gelme misyonunu gerçekleştirmek için Türkiye’deki çalışmalarını adım adım sürdürüyor.
Çalışmalara ilişkin Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk: “2018 yılında Vadi İstanbul’da açılışını yaparak başladığımız Mi Store yatırımlarımıza 2019 ve 2020 yılında yoğun bir şekilde devam ettik. Ayrıca pandemiye rağmen kullanıcılarımıza hizmet götürmek için durmadan çalıştık. Şu anda 23 farklı şehirde 47 Mi Store ile hizmet veriyoruz. 2021’e de hızlı bir başlangıç yapmış ve Ocak ayında Edirne Erasta ile İstanbul Olivium’da Mi Store’larımızı açmıştık. Ek olarak şimdi de Adana M1 ve Gebze Center alışveriş merkezlerinde Mi Store’larımızı açmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Balıkesir, İnegöl, Bakırköy, Ataşehir gibi şehir ve ilçelerde Mi Store açılışlarımız olacak” dedi.
Aynı zamanda sözlerini 2021 hedefleriyle sürdüren Öztürk: “Bu sene hemen hemen Türkiye’nin çoğu şehrini Mi Store ve yetkili mağazalarımızla birlikte Xiaomi markasının birbirinden güzel ve ilham verici cep telefonu ve ekosistem ürünleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin adil fiyatlarla kolay bir şekilde yüksek teknolojili Xiaomi ürünlerine ulaşması ve deneyimlemesi önceliklerimizin başında geliyor. Bunu sağlayan en büyük destekçilerimiz de kendi Mi Store’larımızdır” diye ekledi.
Genel
Samsung Galaxy Tab S7 Lite Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy Tab S7 Lite, Geekbench‘te ortaya çıktı. Orta seviye tabletin bazı teknik özellikleri de böylece ortaya çıkmış oldu.
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Samsung Galaxy Tab S7 Lite Snapdragon 750G ile piyasaya çıkacak!
Samsung tablet piyasasında var olmaya devam ediyor. Güney Kore devi oldukça önemsediği bu rekabette daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefinde. Özellikle Apple‘ın baskın olduğu bu yarışta firma, daha fazla ürün çıkartıyor. Bu sayede teknoloji devi daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Galaxy Tab S7 Lite modelini geliştiren firma, cihazı ile birlikte Geekbench platformuna uğradı. Tablet, tekli çekirdek performansında, 650 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 1694 puanı hanesine yazdırdı.
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Ayrıca Geekbench sayesinde cihazın bazı teknik özellikleri de belli oldu. Samsung Galaxy Tab S7 Lite Snapdragon 750G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Öte yandan Geebench‘te listelenen tabletin, S7 Lite modelinin 5G‘li versiyonu olacağı iddia ediliyor. Ancak şu an için 4G‘li versiyon ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmadı. Bununla birlikte tablet 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Yine de tabletin 6 ve 8 GB RAM kapasitesi başka versiyonlarının da olacağı tahmin ediliyor. Android 11 ile piyasaya çıkacak tablet, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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