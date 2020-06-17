Renault Clio, Yılın Otomobili Oldu!

Renault Clio, Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ”Türkiye’de Yılın Otomobili’‘ yarışmasının galibi oldu.

Yedi otomobil arasında en iyisi Renault Clio!

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Türkiye’de yılın otomobili, Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD)’ne üye olan otomobil gazetecilerinin verdikleri puanlar ile belli oluyor.Yarışmanın ilk etabında; 17 aday otomobil arasından en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” gibi kriterler doğrultusunda puanlandı

Bu sene finalde Renault Clio, Opel Corsa, Nissan Micra, Peugeot 2008, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan ve BMW 3 Serisi yarıştı.Bu yedi araç arasında yapılan puanlama sonucu Reanult Clio 75 otomotiv gazetecisinden 5.000 puan alarak Türkiye’de yılın otomobili seçildi.Birinci seçilen Renault Clio “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Ayrıca normal şartlarda gazeteciler, finale kalan otomobillerin hepsini bir kez daha test edip puanlarını kullanıyordu ancak Covid-19 salgını sebebiyle önceden planlanan bu test sürüşleri gerçekleştirilemedi.Yarışma internet üzerinden canlı yayınlandı.

Ayrıca üç farklı motor seçeneğine sahip olan Clio, 2020 yılı içerisinde ülkemizde en çok satılan modellerden birisi.

Finale kalan diğer otomobillerin sıralaması

+Puegeot 2008 – 3.590 Puan

+Opel Corsa – 2.540 Puan

+Citroen C5 Aircross – 2.120 Puan

+BMW 3 Serisi – 1.890 Puan

+Mercedes- Benz A Serisi Sedan – 1.850 Puan

+Nissan Micra – 1.510 Puan