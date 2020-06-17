Otomotiv
Renault Clio, Yılın Otomobili Oldu!
Renault Clio, Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ”Türkiye’de Yılın Otomobili’‘ yarışmasının galibi oldu.
Yedi otomobil arasında en iyisi Renault Clio!
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Türkiye’de yılın otomobili, Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD)’ne üye olan otomobil gazetecilerinin verdikleri puanlar ile belli oluyor.Yarışmanın ilk etabında; 17 aday otomobil arasından en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” gibi kriterler doğrultusunda puanlandı
Bu sene finalde Renault Clio, Opel Corsa, Nissan Micra, Peugeot 2008, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan ve BMW 3 Serisi yarıştı.Bu yedi araç arasında yapılan puanlama sonucu Reanult Clio 75 otomotiv gazetecisinden 5.000 puan alarak Türkiye’de yılın otomobili seçildi.Birinci seçilen Renault Clio “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.
Ayrıca normal şartlarda gazeteciler, finale kalan otomobillerin hepsini bir kez daha test edip puanlarını kullanıyordu ancak Covid-19 salgını sebebiyle önceden planlanan bu test sürüşleri gerçekleştirilemedi.Yarışma internet üzerinden canlı yayınlandı.
Ayrıca üç farklı motor seçeneğine sahip olan Clio, 2020 yılı içerisinde ülkemizde en çok satılan modellerden birisi.
Finale kalan diğer otomobillerin sıralaması
+Puegeot 2008 – 3.590 Puan
+Opel Corsa – 2.540 Puan
+Citroen C5 Aircross – 2.120 Puan
+BMW 3 Serisi – 1.890 Puan
+Mercedes- Benz A Serisi Sedan – 1.850 Puan
+Nissan Micra – 1.510 Puan
Genel
Rimac, elektrikli hiper arabası için üretim hattı kurdu!
Hırvat otomobil üretcisi Rimac, 2018 yılında Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıttığı “C_Two” isimli konseptiyle oldukça dikkat çekmişti. Bu konseptten yola çıkarak geliştirilen elektrikli hiper arabanın, üretim hattının yapımı tamamlandı.
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Rimac C_Two, 2018’de tanıtıldığında performans değerleri tabiri caizse dudak uçuklatıyordu. 1888 beygir güç ve 2300 Nm torka sahip 4 elektrik motorlu araçta, 120 kWh değerinde piller yer alıyor. 0-100 km/s hızlanması 1.9 saniye olarak açıklanan aracın son hızı ise 412 km/s olarak açıklandı. Aracın menzilinin ise 600 km civarında olduğu söyleniyor.
Bu üretim hattı, Hırvatistan‘ın Veliko Trgovišće kentinde inşa edildi. Burada Rimac‘ın dünya çapında uyum onayı alması için gereken, C_Two prototipleri üretiliyordu. Şimdi yaklaşık 5 hafta içinde bir C_Two prototipi üretilebilecek ve eskiden gereken üretim süresini yarıya indirmiş olacak. Söz konusu üretim hattı tam kapasiteyle çalışmaya başladığında ise 4 aracın üretim süresi 1 aya inecek.
Hırvat üretici şimdiye kadar 4 adet erken prototip üretmişti. Fakat uyum onayı için 13 test aracı ve hemen sonrasında 10 adet seri üretim öncesi araç daha üretmesi gerekiyor. Şirket ise bu elektrikli hiper arabaların çoğunu, 2020 sonuna kadar üretebileceğini düşünüyor.
Rimac, C_Two araçlarının ilk üretim örneklerini, salgın sebebiyle 2021’de teslim edilebileceğini söylüyor. Normal şartlarda Cenevre Otomobil Fuarı‘nda C_Two’nun seri üretim adını ve tasarımını açıklayacaktı.
Şirketin kurucusu ve CEO‘su Mate Rimac, “Bazı prototipler üretildikten hemen sonra çarpışma testlerine giderken, diğerleri ise bazı doğrulama testleri için kullanılacak. Bu program sırasında bazı araçlar kullanılmaz hale gelecek maalesef. Fakat prototip üretimini hızlandıracak bu yatırım ile gelecek yıldan itibaren müşterilerimizle araçlarımızı buluşturmamız kolaylaşacak.” dedi.
Kaynak: Carscoops
Genel
Makyajlı BMW M5 tanıtıldı!
Yakın zamanda tanıtılan makyajlı BMW 5 Serisi‘nden sonra gözler makyajlı M5‘i beklemeye başlamıştı. Sonunda makyajlı BMW M5 ile tanıştık.
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Yeni ızgarası ve yeniden tasarlanan farları, dikkat çeken unsurların başında geliyor. Makyajlı M5, üreticinin tabiriyle “daha dramatik” tamponlara, yenilenmiş difüzöre ve üç boyutlu çizgilere sahip, eski nesli de biraz andıran, yeni arka farlara sahip. Küçük tasarım değişikliklerinin yanı sıra, makyajla beraber “Brands Hatch Grisi” ve “Motegi Metalik Kırmızı” gibi renklerin de olduğu 5 yeni renk seçeneği de geldi.
Aracın iç tasarımı büyük oranda aynı kalsa da yenilikler mevcut. Android Auto ve bulut tabanlı navigasyon özelliklerine sahip, 12.3 inçlik yeni bilgi-eğlence ekranı bu yeniliklerden birisi. Elden geçirilmiş orta konsolda, M modu ayarlarına kolay erişim için iki yeni düğme yer alıyor.
Makyajlı M5’teki 4.4 litrelik çift turbolu V8, 600 beygir güç ve 750 Nm tork değerlerine sahip. 2WD, 4WD ve 4WD Sport modları ile arkaya ağırlıklı dört çeker sistem, 8 ileri otomatik şanzıman ile birlikte çalışıyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması ise yalnızca 3.4 saniye olarak açıklanıyor.
Daha fazla güç arayanlar için ise M5 Competition modeli bulunuyor. Normal M5’teki motor biraz kurcalanarak, 625 beygir güç ve 750 Nm tork üreten bir hale getirilmiş. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması ise 3.3 saniye olarak açıklanıyor. Ayrıca M5 Competition modelindeki süspansiyonlara yapılan özel ayarlar sayesinde, yüksek performanslı sürüşlerde konforun arttırıldığı söyleniyor.
Güç farklılıklarına rağmen her iki model de 250 km/s maksimum hıza sahip. Fakat “M Sürücü Paketi” opsiyonuyla bu sınır 305 km/s seviyesine çıkabiliyor.
Makyajlı BMW M5 ve M5 Competition’in Avrupa fiyatları sırasıyla 120 bin 900 € ve 129 bin 900 € olarak açıklandı. Araçların satışına ise Ağustos ayında başlanacak.
Kaynak: BMW
Genel
Toyota ve MIT, daha güvenilir otonom sürüş için birlikte çalışıyor!
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institue of Technology (MIT) ve Toyota, daha insansı tepkiler veren otonom sürüş için güçlerini birleştirdi.
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Otonom sürüş denilen şey aslında algılayıcı ve radarlar yardımıyla, aracın çevresini algılamasını temel alan bir sistem. Yani araç çevresini ne kadar iyi tanırsa, sürüşün güvenlik seviyesi de o derece yükseliyor. Bilgisayarların, geçmiş deneyimlere dayanarak öğrenmesi veya ön görülemeyen durumlar için bazı kalıpları öğrenmesi de bu durumun iç yüzü diyebiliriz.
Yukarıda bahsi geçen tanımlar, Toyota ve MIT‘nin üzerinde çalıştığı projenin ta kendisi. Bu ikili, DriveSeg adı verilen yeni bir açık kaynaklı veri kümesi yayınladı. DriveSeg, otonom sürüş sistemleri için dış ortamı görsel bir bilgi haline getirerek, yapay zeka için kaynak ortaya koyan bir oluşum.
Bu projede MIT adına çalışan baş araştırmacı Bryan Reimer, “Bu veri kümesini araştırmacılara, sektöre ve diğer geliştiricilere ulaştırmak temel amacımız. Böylelikle onlara, yeni nesil otonom sürüş ve otomotiv güvenlik teknolojilerine dair geçici yapay zeka modellemeleri için yeni bir bakış açısı kazandırmayı, onları yönlendirmeyi umuyoruz.” dedi. “Toyota İşbirlikli Güvenlik Araştırma Merkezi ile uzun zamandır devam eden ortak çalışmamız, gelecekteki güvenlik teknolojilerini etkiledi” diye ekledi.
DriveSeg, buradaki linkten ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Veriler, manuel sürüm ve yarı otonom sürüm olarak iki kısımdan oluşuyor. Manuel sürüm, Massachusetts bölgesindeki gündüz sürüşleri esnasında kaydedilen, 3 dakikalık yüksek kaliteli video ile birlikte yer alıyor. Yarı otonom sürümde ise toplamda 20 bin karenin üzerinde görüntü barındıran, 10’ar saniyelik 76 adet yüksek kaliteli videolar yer alıyor. Bu veriler MIT İleri Araç Teknolojileri Konsorsiyum‘undan alınmış.
Toyota İşbirlikli Güvenlik Araştırma Merkezi kıdemli mühendisi Rini Sherony, “Öngörücü güç, insan zekasının belki de en önemli parçası. Arabayı kullandığımız her seferde, potansiyel riskleri belirlemek ve daha güvenli kararlar almak için çevremizi sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu veri kümesini, otonom sürüş sistemler ve dış çevrenin karmaşıklıklar adına en uygun gelişmiş güvenlik sistemleri üzerindeki araştırmaları hızlandırmak için paylaşıyoruz.” dedi.
Bu veri akışının, dinamik gerçek dünya koşullarına yakından benzemesi sebebiyle daha organik senaryo kalıplarının üretilmesine yardımcı olacağı düşünülüyor. Yani makine öğrenmesi ile daha gelişmiş davranışlar ve tahminlerle güvenli sürüş, bambaşka boyutlara çıkabilir.
Kaynak: Carscoops, MIT