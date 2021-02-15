Rekabet Kurumu Whatsapp hakkında karar verdi

Rekabet Kurumu geçen ay WhatsApp hakkında başlattığı soruşturma kapsamında yeni bir karar aldı. Karara göre WhatsApp, Facebook ile veri paylaşımını durduracak.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Facebook Apple’a tekelcilik iddiasıyla dava açıyor!

reklam

Geçtiğimiz ay içeresinde yayınlamış olduğu bir resmi açıklama ile WhatsApp ve WhatsApp’ın üst kuruluşu olan Facebook hakkında soruşturma başlattığını duyuran Rekabet Kurulu, söz konusu soruşturmada bugün itibarıyla kararını verdi. Karara göre Facebook Türkiye’deki kullanıcılar için; WhatsApp kullanıcılarının verilerinin başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durduracak.

Rekabet Kurumu, soruşturma sonucunda “Facebook’un Türkiye’de; WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesine” karar verildiğini aktardı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada Whatsapp’la ilgili yapılan incelemeden söz edildi. Söz konusu kurum; “Dosya mevcudu bilgiler çerçevesinde; Facebook’un 08 Şubat 2021 tarihinde uygulamaya geçmek üzere; WhatsApp kullanıcılarına getirdiği veri paylaşma zorunluluğunun 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler incelenmiştir. İlk olarak WhatsApp verilerinin kapsam ve öneminin vurgulanmasında fayda görülmektedir. WhatsApp uygulaması; kullanıcılarına ait mesaj içerikleri, konum, profil fotoğrafı, grup bilgilerinin yanı sıra, kullanıcıların cihazlarında yüklü diğer bilgilere de erişim sağlayabilmektedir. Bunların rehber, galeri gibi bilgiler ile sınırlı kalmadığı, cihazda yüklü diğer uygulamalarda kullanılan verilerin de kısmen erişilebilir olduğu endişesi bulunmaktadır. Ayrıca, kullanıcılara getirilen yükümlülüğün tam olarak açıklanmadığı da görülmektedir” ifade edildi.

Rekabet Kurumu kararı oy birliği ile aldı

Ayrıca Rekabet Kurumu; Whatsapp’ın daha küçük gruplarda daha özel veya ticari sır içerebilecek veriler paylaşılabileceği. Paylaşılan bu verilerin yarattığı endişelere de dikkat çekti.

Son olarak Rekabet Kurumu, incelenen dosyalarla birlikte 4054 sayılı kanunun 9. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; gerekli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri’nde yargı yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!