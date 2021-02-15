Genel
Rekabet Kurumu Whatsapp hakkında karar verdi
Rekabet Kurumu geçen ay WhatsApp hakkında başlattığı soruşturma kapsamında yeni bir karar aldı. Karara göre WhatsApp, Facebook ile veri paylaşımını durduracak.
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Geçtiğimiz ay içeresinde yayınlamış olduğu bir resmi açıklama ile WhatsApp ve WhatsApp’ın üst kuruluşu olan Facebook hakkında soruşturma başlattığını duyuran Rekabet Kurulu, söz konusu soruşturmada bugün itibarıyla kararını verdi. Karara göre Facebook Türkiye’deki kullanıcılar için; WhatsApp kullanıcılarının verilerinin başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durduracak.
Rekabet Kurumu, soruşturma sonucunda “Facebook’un Türkiye’de; WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesine” karar verildiğini aktardı.
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada Whatsapp’la ilgili yapılan incelemeden söz edildi. Söz konusu kurum; “Dosya mevcudu bilgiler çerçevesinde; Facebook’un 08 Şubat 2021 tarihinde uygulamaya geçmek üzere; WhatsApp kullanıcılarına getirdiği veri paylaşma zorunluluğunun 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler incelenmiştir. İlk olarak WhatsApp verilerinin kapsam ve öneminin vurgulanmasında fayda görülmektedir. WhatsApp uygulaması; kullanıcılarına ait mesaj içerikleri, konum, profil fotoğrafı, grup bilgilerinin yanı sıra, kullanıcıların cihazlarında yüklü diğer bilgilere de erişim sağlayabilmektedir. Bunların rehber, galeri gibi bilgiler ile sınırlı kalmadığı, cihazda yüklü diğer uygulamalarda kullanılan verilerin de kısmen erişilebilir olduğu endişesi bulunmaktadır. Ayrıca, kullanıcılara getirilen yükümlülüğün tam olarak açıklanmadığı da görülmektedir” ifade edildi.
Rekabet Kurumu kararı oy birliği ile aldı
Ayrıca Rekabet Kurumu; Whatsapp’ın daha küçük gruplarda daha özel veya ticari sır içerebilecek veriler paylaşılabileceği. Paylaşılan bu verilerin yarattığı endişelere de dikkat çekti.
Son olarak Rekabet Kurumu, incelenen dosyalarla birlikte 4054 sayılı kanunun 9. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; gerekli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri’nde yargı yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildiğini açıkladı.
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Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 5 mart ayında kullanıcılarıyla buluşacak!
Vivo iQOO Neo 5 modelinin çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon kullanıcıları ile mart ayında buluşacak.
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Vivo iQOO Neo 5 Snapdragon 870 ile geliyor!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni modeller getiriyor. Yeni ürünlerle piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlayan akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi akıllı telefon geliştiriyor. iQOO Neo 5 modeli için geri sayıma geçen firma, önümüzdeki ay akıllı telefonu tanıtacak. Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefon Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca firmanın neden Snapdragon 888 işlemcisini tercih etmediği ise merak konusu.
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Detaylı teknik özellikleri ne yazık ki belli olmayan Vivo iQOO Neo 5, Super AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bununla birlikte cihazın bir adet de 16 MP değerinde ön kamerası olacak. 4400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 88W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Akıllı telefon arka tarafta üçlü kamera sistemine sahip olacak. Kameralar ise 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak bizleri karşılıyor. Akıllı telefonun 460 ile 570 dolar arası bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
HAYATIMI KOLAYLAŞTIRAN 6 UYGULAMA!
Hayatımızda önemli rol alan mobil uygulamalardan bazıları, günlük hayatımızda birincil asistan görevi görebiliyor. Ben de gerek sosyal gerek iş hayatımda kontrolü elden bırakmamak, sosyal verilerimi sürekli takip edebilmek için birçok uygulama deneyimledim. Bunlardan son derece memnun kaldığım kullanmaya devam edeceğim uygulamaları sizlerle paylaşmak istedim. İyi Seyirler…
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Masraf Yönetimi
Ay içerisinde kazandığınız ve harcadığınız paraların notunu sizin için tutan harcamalarınızı kategorilere göre ayırabileceğiniz ve birikimlerinizi not edebileceğiniz bölümlere sahip olan uygulama.Herhangi bir banka hesabınızı bağlama talebinde ve ya kart bilgisi gibi bir bilgi kesinlikle talep etmiyor .Tamamen manuel olan uygulamada tüm kontrol sizin elinizde.
Sleep Monitör
Premium versiyonu da olan uygulamayı kullanmak çok kolay. Ana ekranda uykuyu başlat butonuna tıkladığınızda telefonunuzu mikrofonu kullanma izni alıyor. Sonrasında yakın bir yerde konumlandırmanızı istiyor. Eğer radyasyon endişeniz varsa telefonunuzu uçak moduna almanızı öneriyor. Özellikle uçuş modundayken de uyku takibi yapabiliyor. Uykuyu başlat dedikten sonra sakinleşmenize yardımcı olacak bir bir müzik dinleyebilmeniz için müzik kitaplığı da mevcut seçenekler arasında. Keza uyku modunu başlatmadan önce daha kaliteli bir ölçüm yapabilmek için uyku faktörü bölümünden (alkollü, stresli, hasta, duş sonrası gibi) uyku kalitenizi etkileyecek durumlar da eklenebilir. Uyku kalitenizin uzun vadede kalitesini gözlemlemek için Premium abone olmanız gereken uygulamada alarm kurma, uyku hatırlatıcı gibi seçenekler de mevcut.
Daylio
Kişisel bir günlük olarak kullanabileceğiniz uygulama ile anlık içinde bulunduğunuz ruh halini seçebiliyorsunuz. Bu durum sizlere ilerleyen süre zarfında geriye dönük ruh halinizi takip etme olanağı sağlıyor. Ayrıca bunlarla beraber takip etmek istediğiniz (sosyal, hobiler, uyku, sağlık) gibi durumları da izleyebileceğinizi biliyorsunuz. Bu uygulama ile aynı zamanda gün içindeki planlarınızı not alıp kendinize hatırlatıcı kurabiliyorsunuz. Son olarak başarılarınıza destek olabilmek için sizden (egzersiz yapma, erken uyuma, su içme, okuma) gibi hedefler belirlemenizi de istiyor. Bu detaylar olmasaydı listeye birde su içme hatırlatıcısı uygulaması önerebilirdik. Eğer Premium üye olmak isterseniz(ki Premium üye olursanız sınırsız mood, gelişmiş istatistikler sonsuz hatırlatma seçeneği gibi detaylara sahip oluyorsunuz.)aylık olarak 19 TL eğer yıllık üye olursanız da aylık 13 TL gibi bir rakamla kullanabilirsiniz.
Duolingo
Duolingo ile öğrenmek istediğiniz dil için sınırsız dinleme konuşma yazma egzersizleri yapabiliyorsunuz. Uygulama da yaptığınız egzersiz yoğunluğuna göre sizi ligde sıralıyor. Ayrıca rekabet hissi ile daha çok alıştırma yapmanızı sağlıyor. Plus modu ile ücretli kullanabileceğiniz uygulamada uygulama içi reklam görmüyorsunuz. Üstelik egzersiz sırasında sınırsız can desteği verdiği için kesintisiz eğitime devam edebiliyorsunuz. Uygulama plus kullanmak isterseniz aylık 105 tl ödemeniz gerekmekte. Bir diğer seçenekse yıllık olacak şekilde toplam 684 lira ve aylığı 57 liraya tekabül ediyor.
Fat Secret
Aslında Fat secret bir kalori takip programı, uygulama başlangıcında size hedefinizi soruyor;(kilo verme, kilo alma) ve kilo vermeyse hedefinizin kaç kilo olduğunu ve almaysa da kaç kilo almak olduğunu sorup; kilo, boy, cinsiyet, doğum tarihi bilginizi alıp hesap açıyorsunuz. Ki uygulayıp uyum sağlayabileceğiniz birçok diyet programı da uygulama içerisinde mevcut. Artık uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulama aslında bir diyet günlüğü gibi ;öğünleriniz de hangi besini ne kadar tükettiğinizi not alabiliyorsunuz. Ayrıca egzersizleri de aynı sekilde kaydederek alıp verdiğiniz kiloları not alıp karnenizi görüntüleyebileceğiniz başarılı uygulama. Öğünlerinizi antrenmanlarınızı sizlerle aynı hedefi paylaşan insanlara motivasyon kaynağı sağlamak için paylaşabiliyorsunuz.
MOOV
Dakikalık araç kiralama uygulaması olan moov ile yolculuğun kontrolü tam anlamıyla sizin elinize geçiyor. Gideceğiniz lokasyona moov by garenta bünyesinde bulunan araçlarıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca tamamen dijital kiralayabileceğiniz kullanımınız bittiği an kiralamayı sonlandırabileceğiniz günü kurtaran uygulamalar arasında.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A02s modelinin Türkiye fiyatı belli oldu
Samsung uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy A02s modelini Türkiye’de satışa sundu. Şirketin yeni akıllı telefonu, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Güney Koreli şirket; merakla beklenen Samsung Galaxy A02s modelini Türkiye pazarında resmi garantili olarak satışa sundu.
Galaxy A02s; 6.5 inç büyüklüğünde 720 x 1600 çözünürlüğünde HD+ bir ekrana sahip. Ayrıca cihaz ön kısmında 5MP‘lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Arka kısmında üçlü kamera grubuna yer veren Galaxy A02s, 13MP‘lik ana kamerasının yanında iki adet 2MP’lik kamerayı daha barındırıyor.
Performansını Snapdragon 450 yonga setinden alan Galaxy A02s, işlemciyi 3GB RAM bellek ile destekliyor. Ayrıca depolama tarafında; 32GB veya 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Galaxy A02s, 5000mAh‘lik bataryasını 15W hızlı şarj desteği ile dolduruyor.
Samsung Galaxy A02s modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+
- İşlemci: Snapdragon 450
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB veya 64 GB
- Ön Kamera: 5MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5,000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)
Son olarak şirketin resmi satışa kanalına giren Samsung Galaxy A02s, Türkiye’de üç farklı renkte ve iki farklı depolama seçeneğiyle elde edilebiliyor. Modelin Türkiye başlangıç fiyatı ise 2.499 TL seviyesinde yer alıyor.
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