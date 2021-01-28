Sosyal Medya
Facebook Apple’a tekelcilik iddiasıyla dava açıyor!
Facebook ve Apple, yaklaşık 6 yılı aşkın bir süredir sürtüşme içinde. Aslında her şey, 2014 yılında Apple CEO’su Tim Cook’un Facebook’u veri gizliliği konusunda eleştirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine, geçen yıllar boyunca çeşitli konularda anlaşmazlık yaşayan iki teknoloji devi, bu günlerde yine kafa kafaya geldi. Bu seferki tartışma konusu ise tekelcilik ve adil rekabet. Bu iki konuda Apple’ı dava etmeyen hazırlanan Facebook, görünüşe göre hazırlıklara başladı bile…
Teknoloji devleri tartışadursun, biz keyifli vakit geçirmeye bakalım. İşte tam da bu sebeple, sizin için özenle seçtiğimiz ve eğlence ihtiyacınızı tam anlamıyla karşılayacağına inandığımız tablet listemizi paylaşmak isteriz.
Facebook aylardır kendisini bu davaya hazırlıyor
Facebook, görünüşe göre, Apple’la yaşadığı tartışmalara kesin bir nokta koymak istiyor. Birden çok kaynağın bildirdiğine göre, ABD’li sosyal medya devi aylardır bu davanın hazırlığı içerisinde. Buna ek olarak, şirketin kendi avukatlarıyla yetinmeyip, dava için dışarıdan da hukuki destek aldığı biliniyor.
Facebook’un davadaki iddiası ise Apple’ın AppStore kurallarında tekelci ve adil rekabeti engelleyen şekilde davrandığı üzerine. Amerikalı şirket, Apple’ın pazardaki gücünü kötüye ve üçün parti uygulamaları suistimal etmek için kullandığını söylüyor. Dolayısıyla, Facebook, bu aşırı gücün pazarda haksız rekabet yarattığını iddia ediyor. Buna ek olarak, Facebook’un bir diğer iddiası ise Apple’ın üçüncü parti uygulamalara dayattığı kuralları kendi uygulamaları için dikkate almaması. Firma, Apple’ın bu davranışının haksız rekabeti daha da kötüye götürdüğünü belirtmekte. Son olarak, Facebook davada mesajlaşma uygulamaları konusuna da değinebilir. ABD’li sosyal medya devi, Apple’ın üçüncü parti mesajlaşma uygulamalarını iPhone’larda varsayılan uygulama yapmaya izin vermemesinin de adil olmadığını düşünüyor. Facebook’un, bu konuda diğer mesajlaşma uygulamalarını da davaya davet etme ihtimali var.
Bu haberi de sevebilirsiniz: Microsoft, yeni reklamında Apple’ı hedef aldı!
Güncel tartışma yeni iOS güncellemesiyle başladı
Geçtiğimiz senenin tartışması, Apple’ın iOS 14 ile getirmeyi planladığı yeni kişisel veri takibi kurallarıyla başladı. Bu güncelleme, uygulamaların reklam amaçlarıyla kişisel veri takibi yapmasını zorlaştıracak yeni kurallar içeriyordu. Kısacası, bu veri takiplerini artık kullanıcıdan izin alamadan yapamayacaktı uygulamalar. Dolayısıyla, Facebook başta olmak üzere, ana gelir kaynağı reklam olan firmalar güncellemeyi oldukça sert eleştirmişti. İşte davalık olacağını öğrendiğimiz anlaşmazlığın fitilleri bu konuyla atıldı. Her ne kadar, Apple bu güncellemeyi ertelese de, görünen o ki Facebook tatmin olmuş değil. Bu konuyla birlikte Apple’ın iş yapış yöntemlerine karşı cephe alan Facebook, bunların peşini bırakmayacak gibi gözüküyor..
Kaynak: BusinessInsider
Genel
TikTok Hindistan operasyonunu sonlandırıyor
Çinli ByteDance şirketinin sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok, Hindistan operasyonunu sonlandırıyor. Yasaklanan şirket, ülkede faaliyet göstermeyi bırakıyor.
İlginizi çekebilir: Philips 9206 Premium100Hz DLED TV ve 8506 Performance Series DLED TV yakında satışta!
TikTok veya Çin’de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016 tarihinde piyasaya süren uygulama, kısa sürede diğer ülkelerde de yayılarak Dünya çapında popüler olmuştur. Kullanıcılarına müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde 15 saniyelik, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan uygulama, 150 ülkede aktif bir milyardan fazla kullanıcıya sahip. Uygulama son zamanlarda Hindistan’da yaşadığı bazı sorunlar yaşıyordu. Bununla birlikte Hindistan hükümeti, TikTok’u veri toplama ve kullanıcı gizliliği ihlali sebebiyle ülkede yasaklamıştı. Son gelen haber ise herkesi şaşırttı. TikTok, Hindistan operasyonunu sonlandırıyor.
TikTok Hindistan operasyonunu sonlandırıyor
Hindistan, yeni çıkardığı Bilgi Teknolojileri Yasası gereği, kullanıcı gizliliğini ihlal eden 250’den fazla uygulamayı yasakladı. Asya ülkesi, bu uygulamalardan özellikle konuyla ilgili savunma istedi. Ancak Savunmaları geçerli bulunmayan 59 uygulama, ülkede kalıcı olarak yasaklandı. Bu uygulamalar arasında TikTok ve WeChat gibi popüler uygulamalar da var. Bu nedenle sonra TikTok’un sahibi olan ByteDance, Hindistan operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Şirketin Hindistan içinde iki binden fazla çalışanı var. Uygulamaları kapalı kaldığı sürece ülkede bulunmalarının bir anlamı olmadığını açıklayan ByteDance, yasağı kalkması durumunda ne yapacaklarını ise açıklamadı. Tam olarak kaç kişinin işsiz kalacağı ise merak konusu. TikTok, Hindistan için şu ana kadar bir milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Ancak bu yatırımlar, Çin ve Hindistan arasındaki politik çatışmaların gölgesinde kalacak gibi duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Netflix’in keyfini çıkarabileceğiniz, bütçenize uygun televizyonları Hepsiburada üzerinden almak için. tıklayınız.
İlginizi çekebilir: Netflix’in keyfini çıkarabileceğiniz, bütçenize uygun televizyonları Trendyol üzerinden almak için. tıklayınız.
Sosyal Medya
Facebook kullanıcılarının telefon numaraları çalınmış olabilir!
Facebook yine bir veri hırsızlığı haberi ile gündeme oturdu. Bir güvenlik açığı yüzünden ortaya çıkan bu veri sızıntısının kapsadığı bilgiler ise siber güvenlik ve gizlilik açısından büyük önem teşkil ediyor. Söz konusu güvenlik açığı, 1,69 milyar kullanıcısı bulunan sosyal medya devinin 500 milyon üyesini tehdit etmekte. Bu bilgilerin nasıl ele geçirildiği ise bir hayli ilginç…
Sağlığımıza her zamankinden daha çok dikkat ettiğimiz bu günlerde, hayatınızı daha sağlıklı kılacak ürün önerileri için listemize göz atmanızı öneririz.
Facebook üyelerinin bilgileri Telegram botu ile ele geçirilmiş!
Düşük seviyeli bir siber suç forumunda bir kullanıcının, bir Telegram botu kullanarak, Facebook veritabanına erişim izni sattığı ortaya çıktı. Erişim iznini satın alan kullanıcılar bu veritabanından telefon numaralarını kolayca bulabiliyor. Ele geçirilen veriler birkaç yıl öncesine ait. Ancak günümüzde hala bir tehdit olmaya devam ediyor, çünkü telefon numarası sık değiştirilen bir bilgi değil. Bu hırsızlığı hizmet olarak sunan kişiler ise, veritabanında 500 milyondan fazla kişinin telefon numarası bulunduğu iddiasıyla bu verileri pazarlıyor.
Peki bu Telegram botu nasıl çalışıyor? Motherboard‘un test ettiği Telegram botu, başlatıldıktan sonra “Bu bot Facebook kullanıcılarının telefon numaralarını bulmanıza yardımcı olur.” şeklinde bir mesajla sizi karşılıyor. Daha sonrasında ise bilgilerini almak istediğiniz kişinin Facebook ID numarasını veya telefon numarasını girmenizi istiyor. İlk aşamada size bilgileri kısaltılmış biçimde gösteren bot, bilgilerin tamamını açığa çıkarmak için kredi satın almanızı istiyor. Bir krediyi 20 Amerikan dolarına satan bot, toplu veri satışlarında 5 – 10 bin dolara kadar fiyatlar talep edebiliyor. Botun iddiasına göre, veritabanında ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve 15 tane daha ülkeden kullanıcıların bilgileri bulunuyor. Yine Motherboard‘un denemelerine göre bot gerçekten çalışıyor ve talep edilen kişinin numarasını, numara gizlendiği halde, doğru bir şekilde açığa çıkarıyor.
İlginizi çekebilir: Facebook ve Instagram, Türkiye’ye temsilci atamayı kabul etti!
Facebook daha önce “açığı düzelttik” demişti
2019 yılında bazı siber güvenlik araştırmacıları, Facebook kullanıcılarının telefon numaralarının bazı programlar aracılığıyla ortaya çıkarıldığı konusunda sosyal medya platformunu uyarmıştı. Daha sonra Facebook bir açıklama yaparak, bu sızıntıya sebep olan güvenlik açığının aynı yılın Ağustos ayında düzeltildiğini söylemişti. Sosyal medya devinin söylediğine göre, bu bot sayesinde erişilebilen veriler 2019 yılından önce açılan hesaplara ait. Ancak kötü haber şu ki, Facebook’un 2019’dan önce kayıt olmuş kullanıcı sayısı 2 milyardan fazla.
Siber güvenlik uzmanlarına göre ise, Facebook’un, kullanıcılarını acilen uyarması gerekiyor. Yoksa, kullanıcılar çalınan bu bilgiler nedeniyle başka siber hırsızlık tuzaklarına düşmeleri işten bile değil…
Kaynak: Vice
Haber
Snapchat karanlık mod özelliğini test etmeye başladı
Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, karanlık mod özelliğini sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladı. Snapchat’te bulunan karanlık modun sürekli açık olmasını seçebileceğiniz gibi, telefonunuzun sistem ayarlarıyla da senkronize olmasını sağlayabileceksiniz.
İlginizi çekebilir: Instagram CEO’sundan şaşırtan itiraf: TikTok bizden daha iyi
Snapchat, uzun süredir kullanıcılarının beklediği karanlık mod özelliğini nihayet uygulamaya getiriyor. Birkaç gün evvel karanlık modu test etmeye başlayan şirket, özelliği son kullanıcıya da ulaştırmak için çalışmalarını hızlandırdı.
SocialMedyaToday tarafından aktarılan ekran görüntülerinden anlayabileceğiniz üzere, Snapchat’in Ayarlar bölümünde ‘Görünüm’ adlı yepyeni bir seçenek bulunacak. Bu seçenek altında kullanıcılara üç tane imkan veren Snapchat, kullanıcıların uygulamayı sürekli olarak karanlık modda kullanabilmelerine olanak sağladığı gibi sistem temasıyla eşzamanlı bir şekilde kullanabilmelerini de mümkün kılacak.
Snapchat, karanlık mod isteyenlere böyle bir görünüm sunacak
Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla, Snapchat karanlık modu şimdilik yalnızca iPhone kullanıcıları üzerinde deniyor. Büyük ihtimalle yakında Android kullanıcılarının de beğenisine açılacak karanlık mod, kararlı haliyle bütün Snap kullanıcılarına yayınlandığındaysa, özellikle gececiler için çok yararlı olacaktır.
Artık günlük hayatta kullandığımız neredeyse tüm uygulamalarda bulunan karanlık mod, işletim sistemleri tarafından dahi benimsenmiş durumda. Öyle ki, bildiğiniz üzere iOS 13 ve Android 10 işletim sistemlerinde karanlık mod özelliği doğrudan sistem ayarlarına eklenmişti. Bunun ardından da Instagram, Facebook, WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan popüler uygulamaları birer birer karanlık mod deneyimini kullanıcılarına sunmaya başladılar.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 6 gün önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 7 gün önce
Android 12 sistem rengini size seçtirebilir
17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı!
Xiaomi Mi Air Charge uzak mesafeli şarj cihazını tanıttı
Apple, dünyanın en çok tablet satan markası oldu!
Samsung Galaxy A52 ve A72 5G render görüntüleri ortaya çıktı!
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)
Kendinden VPN’li router! | Asus RT-AX68U inceleme
İLK KULLANDIĞIMIZ TELEFON NEYDİ? | #vLog
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)
Kendinden VPN’li router! | Asus RT-AX68U inceleme
İLK KULLANDIĞIMIZ TELEFON NEYDİ? | #vLog
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.