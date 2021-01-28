Facebook Apple’a tekelcilik iddiasıyla dava açıyor!

Facebook ve Apple, yaklaşık 6 yılı aşkın bir süredir sürtüşme içinde. Aslında her şey, 2014 yılında Apple CEO’su Tim Cook’un Facebook’u veri gizliliği konusunda eleştirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine, geçen yıllar boyunca çeşitli konularda anlaşmazlık yaşayan iki teknoloji devi, bu günlerde yine kafa kafaya geldi. Bu seferki tartışma konusu ise tekelcilik ve adil rekabet. Bu iki konuda Apple’ı dava etmeyen hazırlanan Facebook, görünüşe göre hazırlıklara başladı bile…

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Facebook aylardır kendisini bu davaya hazırlıyor

Facebook, görünüşe göre, Apple’la yaşadığı tartışmalara kesin bir nokta koymak istiyor. Birden çok kaynağın bildirdiğine göre, ABD’li sosyal medya devi aylardır bu davanın hazırlığı içerisinde. Buna ek olarak, şirketin kendi avukatlarıyla yetinmeyip, dava için dışarıdan da hukuki destek aldığı biliniyor.

Facebook’un davadaki iddiası ise Apple’ın AppStore kurallarında tekelci ve adil rekabeti engelleyen şekilde davrandığı üzerine. Amerikalı şirket, Apple’ın pazardaki gücünü kötüye ve üçün parti uygulamaları suistimal etmek için kullandığını söylüyor. Dolayısıyla, Facebook, bu aşırı gücün pazarda haksız rekabet yarattığını iddia ediyor. Buna ek olarak, Facebook’un bir diğer iddiası ise Apple’ın üçüncü parti uygulamalara dayattığı kuralları kendi uygulamaları için dikkate almaması. Firma, Apple’ın bu davranışının haksız rekabeti daha da kötüye götürdüğünü belirtmekte. Son olarak, Facebook davada mesajlaşma uygulamaları konusuna da değinebilir. ABD’li sosyal medya devi, Apple’ın üçüncü parti mesajlaşma uygulamalarını iPhone’larda varsayılan uygulama yapmaya izin vermemesinin de adil olmadığını düşünüyor. Facebook’un, bu konuda diğer mesajlaşma uygulamalarını da davaya davet etme ihtimali var.

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Güncel tartışma yeni iOS güncellemesiyle başladı

Geçtiğimiz senenin tartışması, Apple’ın iOS 14 ile getirmeyi planladığı yeni kişisel veri takibi kurallarıyla başladı. Bu güncelleme, uygulamaların reklam amaçlarıyla kişisel veri takibi yapmasını zorlaştıracak yeni kurallar içeriyordu. Kısacası, bu veri takiplerini artık kullanıcıdan izin alamadan yapamayacaktı uygulamalar. Dolayısıyla, Facebook başta olmak üzere, ana gelir kaynağı reklam olan firmalar güncellemeyi oldukça sert eleştirmişti. İşte davalık olacağını öğrendiğimiz anlaşmazlığın fitilleri bu konuyla atıldı. Her ne kadar, Apple bu güncellemeyi ertelese de, görünen o ki Facebook tatmin olmuş değil. Bu konuyla birlikte Apple’ın iş yapış yöntemlerine karşı cephe alan Facebook, bunların peşini bırakmayacak gibi gözüküyor..

Kaynak: BusinessInsider