Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, sessiz sedasız üzerinde çalıştığı yepyeni bir mobil işletim sistemi olan MiOS ile büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Xiaomi’nin gelecekteki akıllı telefonları ve özellikle bağlantılı elektrikli otomobilleri için tasarlanan bu işletim sistemi, teknoloji dünyasında merak uyandırdı. Son olarak, Xiaomi’nin bu işletim sistemiyle ilgili bir alan adını tescillemesi gündemi karıştırdı!

Xiaomi, MiOS İşletim Sistemi ile Teknoloji Arenasında Yeni Bir Döneme Giriyor!

MiOS hakkındaki ilk bilgiler birkaç ay önce ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yılın sonunda, Xiaomi’nin kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığı ve Alfa sürümünün zaten hazır olduğu haberleri gündemi sarsmıştı. Yani MiOS’un erken beta aşamasına gelmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Ünlü sızıntı kaynağı That_Kartikey, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada Xiaomi’nin “mios.cn” alan adını satın aldığını belirtti. Bu durum, Çinli üreticinin MiOS adını taşıyan bir işletim sistemi üzerinde çalıştığını doğruluyor.

Sızdırılan bilgilere göre, MiOS işletim sistemi önce Xiaomi’nin elektrikli otomobillerinde kullanılacak. Xiaomi, uzun bir süredir elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışıyor ve bu otomobil Çin sokaklarında birçok kez görüntülendi.

MiOS daha sonra otomobilin bilgi-eğlence sistemine entegre edilecek ve Xiaomi’nin diğer cihazlarıyla da uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bu durumda MiOS’un, Huawei’nin HarmonyOS’unda olduğu gibi farklı cihazları birbirine bağlama amacı güttüğü söylenebilir.

Digital Chat Station adlı bir diğer sızıntı kaynağı ise MiOS’un Android açık kaynak platformuyla uyumlu olacağını bildirdi. Yani MiOS, Android uygulamalarını desteklemeye devam edecek. Şu an için MiOS’un tamamen yeni bir işletim sistemi mi olacağı yoksa mevcut Android altyapısını kullanıp kullanmayacağı net değil.

Ancak Xiaomi’nin, Huawei’nin HarmonyOS NEXT’inde olduğu gibi Android ile uyumlu bir geçiş yapmayı hedefleyebileceği düşünülüyor. Bu gelişmeler, Xiaomi’nin teknoloji alanındaki geleceğine yönelik heyecanı daha da artırıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MiOS ile Android rafa kalkacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!