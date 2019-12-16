Samsung Galaxy A70 – Sizin Yorumunuz (Oktay Kurt)

XPG SX6000 Pro 512 GB M.2 SSD modeliyle Sizin Yorumunuz serimize katılan Yasin Demir, Operatör Sohbetleri ardından şimdi de bambaşka bir ürün ile serimize katılıyor.

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MSI CX62 modeli bilgisayarına hız kazandırmak için XPG SX6000 Pro modelini indirim döneminde tercih eden Yasin’in M.2 SSD ile hayatına kattığı artıları ve kolaylıkları anlatıyor.

İyi seyirler…