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Sizin Yorumunuz

Samsung Galaxy A70 – Sizin Yorumunuz (Oktay Kurt)

Samsung Galaxy A70 kullanıcısı olan Oktay Kurt, yılın en dikkat çeken telefonlardan birini kullanıyor.

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Büyük ekranlı orta-üst seviye telefonun artılarını ve eksilerini aktaran Oktay’ın telefon hakkındaki görüşlerini bu videoda görebilirsiniz.

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Sizin Yorumunuz

iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Ersel Yılgın)

13 Aralık 2019

Yazan:

iPhone 11 - Sizin Yorumunuz (Ersel Yılgın)

iPhone 11 satın alarak Apple‘ın yeni nesil cihazına geçen Ersel Yılgın, HWP ekranlarında bu merak edilen telefonu anlatıyor.

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Daha önce birçok farklı telefon deneyimi yaşayan Ersel’in iPhone 11 hakkındaki olumlu ve olumsuz düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi A3 – Sizin Yorumunuz (Emir Kıdeyş)

12 Aralık 2019

Yazan:

Xiaomi Mi A3 - Sizin Yorumunuz (Emir Kıdeyş)

Xiaomi Mi A3 telefonunu üç aydır kullanan Emir Kıdeyş, uygun fiyatlı telefonlar arasında popüler bir telefon tercih etmiş.

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Mi A3‘ün genel performans olarak hem oyunlarda ve günlük kullanımda neler yaptığını göreceğiz. Aynı zamanda pil ve diğer konulardaki artıları ve eksileri Emir’den dinliyoruz.

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Sizin Yorumunuz

XPG SX6000 Pro – Sizin Yorumunuz (Yasin Demir)

10 Aralık 2019

Yazan:

XPG SX6000 Pro - Sizin Yorumunuz (Yasin Demirci)

XPG SX6000 Pro 512 GB M.2 SSD modeliyle Sizin Yorumunuz serimize katılan Yasin Demir, Operatör Sohbetleri ardından şimdi de bambaşka bir ürün ile serimize katılıyor.

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MSI CX62 modeli bilgisayarına hız kazandırmak için XPG SX6000 Pro modelini indirim döneminde tercih eden Yasin’in M.2 SSD ile hayatına kattığı artıları ve kolaylıkları anlatıyor.

İyi seyirler…

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