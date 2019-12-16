Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy A70 – Sizin Yorumunuz (Oktay Kurt)
Samsung Galaxy A70 kullanıcısı olan Oktay Kurt, yılın en dikkat çeken telefonlardan birini kullanıyor.
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Büyük ekranlı orta-üst seviye telefonun artılarını ve eksilerini aktaran Oktay’ın telefon hakkındaki görüşlerini bu videoda görebilirsiniz.
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Ersel Yılgın)
iPhone 11 satın alarak Apple‘ın yeni nesil cihazına geçen Ersel Yılgın, HWP ekranlarında bu merak edilen telefonu anlatıyor.
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Daha önce birçok farklı telefon deneyimi yaşayan Ersel’in iPhone 11 hakkındaki olumlu ve olumsuz düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi A3 – Sizin Yorumunuz (Emir Kıdeyş)
Xiaomi Mi A3 telefonunu üç aydır kullanan Emir Kıdeyş, uygun fiyatlı telefonlar arasında popüler bir telefon tercih etmiş.
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Mi A3‘ün genel performans olarak hem oyunlarda ve günlük kullanımda neler yaptığını göreceğiz. Aynı zamanda pil ve diğer konulardaki artıları ve eksileri Emir’den dinliyoruz.
Sizin Yorumunuz
XPG SX6000 Pro – Sizin Yorumunuz (Yasin Demir)
XPG SX6000 Pro 512 GB M.2 SSD modeliyle Sizin Yorumunuz serimize katılan Yasin Demir, Operatör Sohbetleri ardından şimdi de bambaşka bir ürün ile serimize katılıyor.
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MSI CX62 modeli bilgisayarına hız kazandırmak için XPG SX6000 Pro modelini indirim döneminde tercih eden Yasin’in M.2 SSD ile hayatına kattığı artıları ve kolaylıkları anlatıyor.
İyi seyirler…