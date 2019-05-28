RedmiBook 14 tanıtıldı!

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, bugün yapmış olduğu etkinlikte akıllı telefon modelleri Redmi K20 ve K20 Pro’nun yanında dizüstü bilgisayarı olan RedmiBook 14‘ü tanıttı.

RedmiBook 14, adından da anlaşılacağı gibi 14 inçlik Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlükte bir ekran ile geliyor. Bilgisayarın ekran / kasa oranı %81.2 seviyesinde olup 178 derece geniş görüş açısı sunuyor.

2GB NVIDIA GeForce MX250 grafik kartı ve 8 GB DDR4 RAM ile birleştirilmiş 8. Nesil ultra düşük güç tüketimli Core i7 veya Core i5 işlemci (Core i7-8565U veya Core i5-8265U) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca cihaz, 512 GB‘a kadar SATA SSD depolama alanı sunuyor.

Bu özellikler ile birlikte hızlı şarj desteğine de sahip olan RedmiBook 14, sadece 35 dakika gibi kısa bir sürede dizüstü bilgisayarın bataryasını % 50 seviyesinde şarj edebiliyor ve toplamda 10 saat kullanım imkanı veriyor.

17.95 mm kalınlığında ve 1.5 kg ağırlığına sahip olan bilgisayarın üzerinde HDMI, 2 x USB 3.0, 3.5mm kulaklık girişi ve bir USB 2.0 bağlantı noktası yer alıyor. Bilgisayarın etiket fiyatlarına gelince;

Core i5 + 256GB – 579 dolar

Core i5 + 512 GB – 622 dolar

Core i7 + 512 GB – 723 dolar