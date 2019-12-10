Redmi ve Xiaomi Mi telefonlar arasındaki farklar!

Xiaomi’nin başlangıçta bir yazılım şirketi olarak kurulduğunu pek çoğumuz bilmiyoruz. Ancak firma şu an önceki konumuna kıyasla daha farklı bir boyutta ve çeşitli şirket politikası değişiklikleriyle akıllı telefonlara sadece yazılım değil, donanım entegre etmeye de başladı. Böylece akıllı telefon serileri Xiaomi Mi ve Redmi doğdu.

Mi ve Redmi serileri, Xiaomi’nin piyasaya iki yönlü etki bırakmak için kullandığı birbirinden farklı iştirakları. Genelleme yapmak gerekirse iki markanın belirgin farkları maliyet, performans ve kalite tablolarında ortaya çıkıyor.

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Mi Telefonlar;

Mi telefonlar daha donanımlı ve kaliteli ürün beklentisi olan kullanıcılar için üretiliyor. Bu cihazlar daha belirgin hız ve işlem yeteneklerine sahipler, Mi cihazlar, Redmi cihazlara kıyasla genelde daha fazla RAM ve dahili depolama barındırıyor. Mi telefonlarda okuma ve yazma hızı Redmi telefonlardan daha fazla, ekran çözünürlükleri daha iyi ve genelde ekran üretim teknolojisi olarak trende uygun, daha kaliteli olarak nitelendirebileceğimiz ekranlar kullanılmakta. Çift ton flaş, yüksek kalite de kameralar,metalik gövde gibi unsurlar sayesinde ise Mi telefonlar, Redmi cihazlara kıyasla bariz fiyat farklarıyla çıkıyor.

Örneğin ekran ve çerçeve konusunda, kullanıcıların da sık sık soru olarak yönelttiği Redmi Note 8 Pro ve Xiaomi Mi 9T cihazlarını konu alalım;

Videoda da belirtildiği gibi Redmi Note 8 Pro metal görünümlü polikarbon(plastik) bir çerçeveye sahipken, Xiaomi Mi 9T gerçek aliminyum-metal çerçeveyle kuşatılmış. Aynı şekilde ekran konusunda Mi 9T de AMOLED bir panel kullanılırken, Redmi Note 8 Pro’da IPS bir panel kullanılmakta, bu aşamada AMOLED ekranların bağımsız pikselleri kapatabildiğini, gerçeğe daha yakın bir siyah rengi sunduğunu ve pil konusunda da önemli ölçüde tasarruf sağladığını unutmamak gerek.

Redmi telefonlar;

Redmi telefonlar genelde tüketici odaklı, düşük bütçe ile alınabilecek en iyi performansı sunmak adına üretiliyor. Bu cihazlar Xiaomi Mi telefonlara göre daha düşük hız ve işlem yeteneğine sahipler. Bu cihazlarda esas özellik, içerisinde bulunan donanım bileşenlerinin (Ram,Dahili Depolama vb.) iyi bir ölçüde dengelenerek, kullanıcıya bütçe olarak yüklenmeden en iyi performansı elde etme avantajı sunuyor.

Yazılım ve güncelleme;

Xiaomi Mi cihazlar için güncelleme sıklığı, Redmi cihazlara göre daha fazla, genelde vadedilen güncelleme süresi dolduktan sonra sadece önemli güvenlik güncelleştirmeleri sunulan ve mutsuz ayrılan taraf Redmi oluyor. Bu da demek oluyor ki cihazlarda yaşanan donma, çökme gibi durumlar için Xiaomi Mi tarafı daha ayrıcalıklı. Günümüzde firmaların yazılım destek süreleri çoğu zaman vadedileni karşılayamıyor, bu faktörlerle beraber Xiaomi’nin sektörde bulunan diğer üreticilere nazaran daha sık güncelleme ve kararlı bir MIUI arayüzü sunduğunu da ekleyelim. Ek olarak bu Redmi serisi cihazların güncelleme almadığı anlamına gelmiyor sadece firmanın bugüne kadar izlediği yola dikkat edersek Redmi serisi, Mi serisinin sadece biraz daha gerisinde kalıyor.Dolayısıyla Xiaomi Mi serisi, Redmi serisine kıyasla daha premium, daha uzun süreli bir kullanım sunmakta ve amiral gemisi sınıfında yer almakta.

Donanım ve malzeme kalitesi;

Öncelikle işlemci modeli kullanımında görülüyor ki, Xiaomi Mi cihazlarda, Redmi cihazların aksine genelde Snapdragon yonga seti kullanıyor, ortaya çıkan verilerde Snapdragon yonga setinin diğer üreticilere nazaran (Mediatek vb.) optimizasyon konusunda daha kararlı olduğu görülmekte. Bellekler kısmında ise, genelde aynı klansmanda yer alan cihaz karşılaştırmalarına bakıldığında Xiaomi Mi cihazların bellek, okuma ve yazma kaliteleri daha hızlı.

Peki hangisini tercih etmeliyim ?

Redmi serisi F/P dengesiyle orta bütçede yer alan kullanıcılara hitaben daha fazla miktarlarda satması için üretilmekte. Xiaomi, Black Shark, POCO ve Youpin gibi markalarla rekabet halinde kalabilmek için bu stratejiyi kullanmakta. Özet olarak Xiaomi Mi cihazlar, Redmi cihazlara göre daha yoğun donanım seçeneğiyle beraber yüksek fiyat politikasıyla kullanıcılara sunulmakta. Redmi cihazlar ise olabildiğince uygun fiyat ile, güncel şartlarda diğer üreticilere rakip olabilecek özelliklere sahip cihazlar. Akıllı telefon sektöründe çıkış tarihi detayının bir çok şeyi yansıttığını unutmamak gerek, güncel bir cihaz seçimi yaparak kendinize uygun cihazı çeşitli kanallar ile araştırarak, örneğin Hardware Plus Youtube Sayfası, performans testlerini, kullanıcı değerlendirmelerini ve cihazı ilk olarak neden tercih ettiğinizi iyi şekilde değerlendirerek bir satın alım gerçekleştirmeniz yararınıza olacaktır.

Peki siz daha çok hangi seriyi beğeniyorsunuz ?