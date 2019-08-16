Redmi TV yakında satışa sunulacak

Daha önce Çin Ulusal Sertifikasyon Merkezi’nde listelenen Redmi TV ile ilgili Xiaomi TV Genel Müdürü açıklamalarda bulundu.

İlginizi çekebilir : Huawei P30 vs Meizu 16th kamera karşılaştırması

Redmi TV eylül ayında tanıtılabilir

Günümüzde nesnelerin interneti konseptinin yaygınlaşması ile birlikte akıllı telefon üreticileri de televizyon üretim sürecine giriş yapmaya başladı. Huawei’nin alt markası olarak devam eden Honor, Honor Vision televizyonu ile pazarda önemli bir yükselişe imza attı. BBK Elektronik altında cep telefonu üretimine devam eden OnePlus yeni akıllı televizyonu üzerinde çalıştığını biliyoruz. Xiaomi TV Genel Müdürü’nün açıklamaları doğrultusunda Redmi’nin de televizyon marketine girişinin yakın olduğunu anlıyoruz.

Günün erken saatlerinden Xiaomi Televizyondan Sorumlu Genel Müdürü Weibo üzerinden yaptığı paylaşım ile Redmi TV ‘ler ile ilgili önemli notlar iletti. Paylaşılan gönderide ” Xiaomi TV güçlü bir ekibe sahip; görüntü kalitesi ses efektleri ve sistemleriyle olağanüstü bir performansta. Cihazların Xiaomi TV seviyesine ulaşması biraz zaman alacak.” dedi. Xiaoshuang açıklamasının devamında “Arkadaşlar oldukça güçlü ve buna dikkat etmeleri gerekiyor.” sözüne yer verdi. Bu açıklamalardan öne Redmi “L70M5” koduna sahip akıllı televizyonu Çin Ulusal Sertifikasyon Merkezi’nde listelenmişti. Ürün belgesi 19 Temmuz’da TPV Technology (Xiamen) Co., Ltd adına kaydedilmişti. Kısa bir süre öncede televizyon Çin’in zorunlu kalite standartı 3C sertfikasını da aldı. Sızıntılara göre Redmi iki farklı varyasyon ile TV sektörüne girmeye hazırlanıyor. 40 ve 70 inç boyutlarında ki televizyonların 4K çözünürlük ile kullanıcılar ile buluşması öngörülmekte. Markete giriş yapması ile birlikte Honor ve OnePlus şirketleri ile kıyaslanacak televizyonların eylül ayında çıkacağı düşünülüyor.