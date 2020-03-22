Genel
Redmi K30 Pro süper Bluetooth ile geliyor.
Redmi K30 Pro hakkında lansman tarihi yaklaştıkça daha çok bilgi öğreniyoruz. Redmi bugünlerde yaptığı paylaşımlarla cihazın bazı özelliklerini duyurdu. En dikkat çekeni ise “Süper Bluetooth” özelliği oldu diyebiliriz.
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Tam 400 metreye varan Bluetooth çekim kuvveti!
Redmi K30 Pro, bu sene çıkacak en ucuz amiral gemisi olma yolunda ilerliyor. Rakipleri ile nerdeyse aynı özellikleri barındıran K30 Pro cihazı fiyat olarak sağlayacağı avantajın yanı sıra yeni özellikleri ile de yarışa ilginç bir rekabet konusu sokuyor. Firma 24 Mart tarihinde tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu hakkında bazı ipuçları verdi. Telefon ile alakalı poster paylaşımına devam eden firma, süper Bluetooth özelliğinden de bahsetti. Redmi‘nin iddiasına göre telefonun Bluetooth 5.1 kullanacak cihazın çekim kapasitesi tam 400 metre. Yani standart Bluetooth 5.1‘in çekim kapasitesinin yaklaşık iki katı. Ayrıca firma Bluetooth kullanılırken gecikme süresini de düşürdüğünü belirtti. Tüm bunlara rağmen Bluetooth 5.1‘in yanında nasıl bir teknoloji kullandığını açıklamayan firma bütün soru işaretlerinin cevaplarını lansman gününe sakladı.
Süper Bluetooth özelliğinin yanı sıra Redmi K30 Pro, 5G MultiLink özelliğine de sahip olacak. 5G MultiLink özelliği cihazın aynı anda 2.4 ve 5 GHz Wifi ile 4/5 G‘yi aynı anda seçmesine olanak kılıyor. Bu özelliğin asıl amacı internet üzerinden oynanan oyunlarda daha stabil bir performans sağlayabilmek. 24 Mart tarihinde Çin tanıtımı yapılacak cihaz bu yılın en fiyat performans ürünü olabilecek mi yakından göreceğiz. Cihazın küresel olarak satışa çıkacağı zaman bilinmiyor.
Donanım
İnternet sorununa en iyi çözüm bu mu? “TP-Link Deco P9”
TP-Link Deco P9 hibrit mesh sistemi, ofisimize ulaştı. Biz de bu makalede ürünün kimlere hitap ettiğini, özelliklerini ve kullanım deneyimlerini anlatacağız. Bakalım TP-Link Deco P9 modeli kullanıcılara neler sunuyor?
Kimler kullanmalı?
Sözünü ettiğimiz model hibrit bir mesh sistemi. Yani bizim halihazırda birçok videoda anlattığımız mesh teknolojisiyle birlikte elektrik hattı üzerinden internet ağını dağıtabileceğiniz powerline teknolojilerini tek bir bünyede buluşturuyor. Bu sayede elektrik hattı ile duvar veya mesafe sınırını kolayca ortadan kaldırabiliyor ve evin her noktasında sağlıklı bir kablosuz ağa kavuşabiliyorsunuz. Şirketin aktardığı bilgilere göre, ürünün 3’lü paketi 560 m2’ye kadar bir kablosuz kapsama alanını bizlere sunuyor. Bu sayede odalar arasında engellerin veya uzun mesafelerin olduğu evlerle birlikte, çok katlı evlerde internet sorununu kökten çözebiliyorsunuz.
Kutu içeriğine baktığımızda bizim incelediğimiz model üçlü olduğu için 3x Deco P9 birimi, güç kabloları ve bir ethernet kablosu çıkıyor.
Kurulum aşaması
Son dönemde incelediğimiz TP-Link ürünlerine benzer olarak, Deco P9 modelini de hem iOS hem de Android platformunda bulunan Deco uygulaması üzerinden yapıyoruz.
Aşağıdaki ekran görüntülerinden görebileceğiniz gibi, uygulama size kurulumun nasıl yapılması gerektiği hakkında adım adım bilgilendirmeler sunuyor ve ardından bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Tabii ki yine bu uygulama üzerinden, ağınızın tüm ayarlamalarını yapabiliyorsunuz.
Teknik özellikler & performans
TP-Link Deco P9 modeli, her şeyden önce evinde mesafeden veya aradaki engeller yüzünden kablosuz internet problemi yaşayanlar için müthiş bir çözüm. Zira hibrit bir Mesh teknolojisi olduğu için, katlı bir evde yaşasanız bile interneti taşımak problem olmuyor. Ayrıca Mesh teknolojisi sayesinde, ürünün kurulumunu bir kere yaptığınızda cihazlarınızla evin neresinde olursanız olun, otomatik olarak en iyi sinyalin geldiği birime bağlanılıyor ve karmaşa ortadan kalkıyor. Örneğin akıllı telefonunuzla alt katta iken aşağıdaki birimden, üst kata çıktığınızda ise üst kata konumlandırdığınız birimden sinyaller alınıyor. Tek bir Wi-Fi ağı olduğundan, siz bu ağlar üzerinde geçiş yapmak zorunda kalmıyorsunuz.
Toplamda 100’den fazla cihazla bağlanabildiğiniz hibrit mesh sistemi, 802.11ac teknolojisiyle birlikte çift bant destekliyor. Böylece 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 Mbps hızlarını sunuyor.
Son olarak modelin tüm TP-Link Deco birimleriyle uyumlu çalıştığını da belirtelim. Yani örneğin gerçekten çok büyük bir evde yaşıyorsanız ve üç paketli Deco P9 paketinin üzerine bir de Deco M3W birimini ayrıca satın alarak sisteme dahil edebiliyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
Ev interneti için günümüzün en üst seviye çözümlerinden biri olan TP-Link Deco P9 sistemi, şu anda 2.100 TL civarında satılıyor. Çok katlı evlerde veya mesafe ile engeller gibi etmenler dolayısıyla tek katlı dahi olsa internetin problemli olduğu bir yerde yaşıyorsanız, bu model günümüz teknolojisine göre en etkili çözümlerden biri olacaktır.
Ürünün şüphesiz bugüne kadar gördüğümüz çözümlerden en büyük farkı mesh ile powerline teknolojisini birleştirmesi.
Genel
EBA TV için ders programı ve frekans bilgileri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde kullanılacak EBA TV için yayın programını açıkladı. 23 Mart Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim başlıyor.
COVID-2019 salgını nedeniyle mücadele tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin önümüzdeki hafta okula gitmek yerine evlerinde, uzaktan eğitim alacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı TRT bünyesinde 3 yeni EBA TV eğitim kanalı açtı. MEB, Eğitim Bilişim Ağı aracılığıyla verilecek eğitimlerde TRT ile iş birliği doğrultusunda TV üzerinden de yayın yapacak.
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İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce’ye ilave olarak, ‘Yetiştirme Programı’ kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20’şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak.
Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, EBA TV İlkokul ve Ortaokul’da sabah saat 09.00′da başlayıp 13.30‘a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30’da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
EBA TV’nin lise yayınları ise sabah 09.00′da başlayıp 14.30‘a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise’de tekrar yayınları ekrana gelecek.
EBA TV uydu frekansları ve kanal sıralamaları belli oldu
Pazartesi günü başlayacak olan uzaktan eğitim için ders programının yanında uydu frekansları ve kanal sıralamaları da belli oldu. Türksat Kablo TV, Türk Telekom Tivibu, Turkcell TV+, D-Smart ve Digiturk üzerinden de bu kanallar yayın yapacak. Paylaştığımız görsele göre televizyonunuzda ayarlama yapabilir, ders yayınlarını izleyebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin hepsi, paylaşılan ders programını dikkate alarak eğitimlerini sürdürmek durumundalar. COVID-2019 salgın durumu geçene kadar eğitimler uzaktan devam edileceği tahmin ediliyor. Umarız en kısa sürede söz konusu salgın biter ve bütün öğrencilerimiz okullarına döner.
Genel
Samsung rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
Samsung, çip üretim departmanı için rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
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Samsung rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
COVID-19 salgını, bu yılın başından beri bütün dünyayı etkisi altına almakta. Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından yakından takip edilen ve Çin‘de başladığı düşünülen salgının şu anda bütün dünyaya yayıldığı bilinmekte. Küresel ekonomi bu derece acı çekerken akıllı telefon endüstrisi de bu zarardan payını aldı. Birçok üreticinin, çalışanlarının COVID-19‘dan etkilenmemesi adına üretimlerini durdurması sonucu, Şubat ayında akıllı telefon sevkiyatlarında 30milyon‘dan fazla bir düşüş görüldü.
Samsung da bu kırılmadan zarar görmüş şirketlerden birisi olmasına rağmen, şirket şu anda iyi eğitilmiş işçilerden rekor sayıda bir alım yapmayı beklemekte.
Samsung‘un hafıza kartı, LSI sistemi ve dökümhanesinin olduğu DS departmanına, alanında eğitimli ve deneyimli işçiler alacak. İnsan gücüne ihtiyaç duyuldığında genellikle Güney Kore teknoloji şirketlerinde alanında deneyimli insanlar bulmak kolaydır. Ancak bu sefer durum farklı. Samsung, baştan sona bütün DS departmanı için işçi almayı düşünüyor. Bu da Koreli şirketin rekor sayıda insana iş teklif edeceğini gösteriyor.
Kore Ekonomi Araştırma Enstitüsü (KERI) tarafından 300 veya üzeri işçi ile Güney Kore‘nin ilk 500 şirketine ilişkin yapılan ankete göre, bu şirketlerin 1/4’ü alımlarını azaltacak. Endüstri içerisinden alınan duyumlara göre, Samsung içerisinde bulunduğu zor durumu, hem kendi hem de işsiz insanlar adına bir “kazan-kazan” senaryosuna çevirmeyi planlıyor.