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Redmi Note 9 Pro Kullanıcı Deneyimi (Tolga Yıldız)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Redmi Note 9 Pro akıllı telefonuyla Tolga Yıldız oldu. Bakalım Tolga bey, cihazıyla ilgili bize neler anlatacak?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

iPhone 11 Kullanıcı Deneyimi (Mert Çeliker)

31 Ağustos 2020

Yazan:

iPhone 11 Kullanıcı Deneyimi

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu iPhone 11 cihazıyla Mert Çeliker oldu. Bakalım Mert, telefonuyla ilgili nasıl bir deneyim anlatacak?

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Sizin Yorumunuz

Huawei P40 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Eraslan)

24 Ağustos 2020

Yazan:

Huawei P40 Pro

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei P40 Pro akıllı telefonuyla beraber Mehmet Eraslan oldu. Bakalım Mehmet Bey, cihaz ile ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak.

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Sony WF-1000XM3 Kullanıcı Deneyimi (Arif Bilgin)

19 Ağustos 2020

Yazan:

Sony WF-1000MX3

Sony WF-1000XM3 kullanıcı deneyimi videomuzda Arif Bilgin konuğumuz oldu. Bakalım Arif Bilgin, kullandığı Sony WF-1000XM3 kulaklığı ile ilgili bize neler anlatacak?

Sizin Yorumunuz serimize siz de katılmak isterseniz: https://hwp.com.tr/sizingorusunuz

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