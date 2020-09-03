Redmi Note 9 Pro Kullanıcı Deneyimi (Tolga Yıldız)

Sony WF-1000XM3 kullanıcı deneyimi videomuzda Arif Bilgin konuğumuz oldu. Bakalım Arif Bilgin, kullandığı Sony WF-1000XM3 kulaklığı ile ilgili bize neler anlatacak?

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