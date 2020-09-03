Sizin Yorumunuz
Redmi Note 9 Pro Kullanıcı Deneyimi (Tolga Yıldız)
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 Kullanıcı Deneyimi (Mert Çeliker)
Sizin Yorumunuz
Huawei P40 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Eraslan)
Sizin Yorumunuz
Sony WF-1000XM3 Kullanıcı Deneyimi (Arif Bilgin)
Sony WF-1000XM3 kullanıcı deneyimi videomuzda Arif Bilgin konuğumuz oldu. Bakalım Arif Bilgin, kullandığı Sony WF-1000XM3 kulaklığı ile ilgili bize neler anlatacak?
Sizin Yorumunuz serimize siz de katılmak isterseniz: https://hwp.com.tr/sizingorusunuz
Sizin Yorumunuz7 saniye önce
Redmi Note 9 Pro Kullanıcı Deneyimi (Tolga Yıldız)
Akıllı Telefonlar12 saat önce
Huawei P40 Pro, EMUI 11 güncellemesi aldı!
Google14 saat önce
Google Asistan, Siri benzeri ‘Kısayollar’ özelliğine kavuştu!
Oyun14 saat önce
Dead by Daylight, yeni nesil konsollar için güncelleme ile geliyor!
İşlemci15 saat önce
Intel, Tiger Lake işlemci ailesini resmi olarak duyurdu!
Sizin Yorumunuz8 saniye önce
Redmi Note 9 Pro Kullanıcı Deneyimi (Tolga Yıldız)
Donanım16 saat önce
İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG Strix XG27UQ
Video2 gün önce
2020 model Philips 55PUS7805/62 neler sunuyor? (VIDEO)
Video2 gün önce
Yeni F/P şampiyonu olabilir! – Xiaomi Mi 10 Lite 5G elimizde
Aksesuar3 gün önce
SELFIE ÇUBUĞU OLAN GİMBAL: Zhiyun Smooth X
Sizin Yorumunuz8 saniye önce
Redmi Note 9 Pro Kullanıcı Deneyimi (Tolga Yıldız)
Donanım16 saat önce
İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG Strix XG27UQ
Video2 gün önce
2020 model Philips 55PUS7805/62 neler sunuyor? (VIDEO)
Video2 gün önce
Yeni F/P şampiyonu olabilir! – Xiaomi Mi 10 Lite 5G elimizde
Aksesuar3 gün önce