Redmi Note 8 Pro – Huawei P40 lite | Pil Düellosu

Pil Düellosu serimizin bugünkü konukları Redmi Note 8 Pro vs. Huawei P40 Lite modeli olacak. Bugünkü videomuzda, Mert bize eşlik edecek ve cihazların pil durumlarını birlikte yorumlayacağız.

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Redmi Note 8 Pro ve Huawei P40 Lite pil kapasiteleri neler?

Note 9S modelinde 4.500 mAh’lik bir batarya kapasitesi yer alırken, P40 Lite’da 4.200 mAh’lik bir batarya kapasitesi mevcut.

Pil Düellosu tüm istatistikleri

%100 pil durumlarıyla başladığımız teste, ilk önce bir saat boyunca video izliyoruz. P40 Lite’da izlediğimiz bir saatlik video sonrasında, %88’e düştü. Yine aynı şekilde Note 8 Pro, bir saatin sonunda pil durumumuz %88 değerlerine kadar geriledi. Toplamda %12’lik pil yüzdesi kaybederken, mAh cinsinden P40 lite’da 504, Redmi Note 8 Pro’da 540 sayısını elde ettik.

Ses ve parlaklığı sonuna kadar açık vaziyette, bir saat boyunca test ettiğimiz müzik dinleme aşamasında, pil yüzdelerimiz P40 lite’da %8’lik güç kaybederek %80’e, Note 8 Pro’da ise %5’lik güç kaybı ile %83’e düştü. mAh cinsinden değerlerimiz, P40 lite’da 336 olurken, Note 8 Pro’da 225 sayısına tekabül ediyor.

Ardından, yine bir saat boyunca iki cihazla da video kaydına başlıyoruz. İki cihaza da bu esnada dokunmuyoruz. P40 Lite’da değerimiz %68’e inerken, Note 8 Pro’da %71’e kadar geriliyor. mAh cinsinden kaybımız, video izleme testinde olduğu gibi her iki cihazda da %12 düşüş mevcut.

Son olarak, her iki akıllı telefonumuzda da en yüksek çözünürlük değerlerinde PUGB oynuyoruz. Oyun testinde ortaya çıkan sayısal değerlerimiz sırasıyla, P40 Lite’da %58, Note 8 Pro’da %58 oluyor. Yani test sonunda, aynı pil yüzdesine sahip oluyorlar. mAh cinsinden ise değerlerimiz, P40 Lite’da 420, Redmi Note 8 Pro’da 585 olarak sonlanıyor.

Testimizin sonunda, yüzdelik pil düşüşü her iki cihaz için %42 olurken, harcanan mAh’imiz P40 Lite’da 1764, Redmi Note 8 Pro’da 1890 değerleriyle tamamlanıyor.