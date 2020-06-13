Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro – Pil Düellosu

Soru Plus serisinin ikinci bölümü ile karşınızdayız. Bu hafta da sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorduğunuz soruları yanıtladık. Bakalım ofisimiz, sorduğunuz sorulara nasıl cevaplar vermiş? Hep birlikte görelim.

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Soru Plus #2 zaman çizelgesi

0:00 Giriş anonsu

0:49 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Doğuş)

3:00 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Mert)

04:17 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Aydoğan)

06:18 arda.4008: pc toplama gelecek mi gelsin :D.

06:23 ilgazert: Her oyunu açacak ve güzel fps göstericek.

8:00 emreayik456 Amd nin 3000xt işlemcilerini nasıl buldunuz? Gerekli miydi?

10:07 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Ersin)

11:52 kaangla: meizu 16xs incelemesi gelecekmi ersin ağabeyyy?

12:10 muhammed_emin_akbas: Telefon fiyatları malum çok yükseldi. Telefon almak için ne kadar beklemeliyiz? Ya da beklemeli miyiz?

14:02 levent_orgun Dijital para ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Kaç yıl içinde cafede restorantta kullanıma başlarız?

15:45 isbirerol: Dünyanın şuanki durumunu biliyoruz? Sizce ne zamandan sonra döviz düşer, düşme ihtimali var mı?

17:55 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Aslı)

19:15 Bitiş anonsu