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Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro – Pil Düellosu
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Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyoruz? | Soru Plus #2
Soru Plus serisinin ikinci bölümü ile karşınızdayız. Bu hafta da sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorduğunuz soruları yanıtladık. Bakalım ofisimiz, sorduğunuz sorulara nasıl cevaplar vermiş? Hep birlikte görelim.
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Soru Plus #2 zaman çizelgesi
0:00 Giriş anonsu
0:49 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Doğuş)
3:00 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Mert)
04:17 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Aydoğan)
06:18 arda.4008: pc toplama gelecek mi gelsin :D.
06:23 ilgazert: Her oyunu açacak ve güzel fps göstericek.
8:00 emreayik456 Amd nin 3000xt işlemcilerini nasıl buldunuz? Gerekli miydi?
10:07 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Ersin)
11:52 kaangla: meizu 16xs incelemesi gelecekmi ersin ağabeyyy?
12:10 muhammed_emin_akbas: Telefon fiyatları malum çok yükseldi. Telefon almak için ne kadar beklemeliyiz? Ya da beklemeli miyiz?
14:02 levent_orgun Dijital para ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Kaç yıl içinde cafede restorantta kullanıma başlarız?
15:45 isbirerol: Dünyanın şuanki durumunu biliyoruz? Sizce ne zamandan sonra döviz düşer, düşme ihtimali var mı?
17:55 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Aslı)
19:15 Bitiş anonsu
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Gcam vs. Orijinal kamera: Xiaomi Mi 10 5G
Xiaomi Mi 10 5G, Gcam serimizin bu haftaki konuğu olacak. Bakalım, firmanın amiral gemisi modeli, Gcam ile nasıl bir performans sergileyecek?
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Xiaomi Mi 10 5G cihazına nasıl Gcam kurulur?
Öncelikle aşağıda paylaştığım “Gcam versiyonunu” indirmeniz gerekmektedir. (Vermiş olduğum Gcam versiyonu kullanıcılar tarafından Mi 10 cihazında tavsiye edilen bir sürümdür.) APK kurulum aşamaları ile devam edip Gcam’in telefonunuzdaki kurulumunu tamamlıyorsunuz.
Xiaomi Mi 10 5G’ye Gcam konfigürasyon dosyaları nasıl kurulur?
Aşağıda vermiş olduğum Telegram grubundan, .XML uzantılı dosyaları indirin ve telefonunuzda bulunan dosya yöneticisine girin. (Bizim kullandığımız .XML dosyası “Burial_7.3-beta4_Dennis_Note10edition_tc” olarak geçmektedir.)
Dosya yöneticisinde ana dizine “Gcam/Configs7” dosyasını oluşturun.
Daha sonrasında ise Telegram XML grubundan istediğiniz konfigürasyon dosyasını indirin.
İndirmiş olduğunuz konfigürasyon dosyasını, ana dizinde açmış olduğunuz klasörün içine gönderin. Gcam uygulamasını açın ve “Çekim tuşu”nun sağ tarafındaki boşluğa iki kez basarak XML ekleme ekranını çalıştırın.
Buradaki ekranda, “Configs7” dizini içerisine atmış olduğunuz XML dosyasının görülmesi gerekmektedir.
Görünüyorsa eğer, dosyayı seçip “Restore” demeniz gerekiyor. “Restore” işlemini de tamamladıktan sonra, daha keyifli fotoğraflar çekebilirsiniz :).
Dipnot: Gece modunda bulunan “Astronomi Fotoğrafçılığı” modu için fotoğraf çekemedim maalesef. Astronomi Fotoğrafçılığı çekimlerinin düzgün gözükmesi için havanın bulutsuz olması gerekiyor.
Mi 10 Gcam Telegram Grubu: https://t.me/gcamMI10
Mi 10 Gcam Tavsiye Edilen Gcam Versiyonu: https://hwp.to/Gcam
Mi 10’da Kullandığımız Konfigürasyon Dosyası: https://hwp.to/GcamConfig
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Redmi Note 9 Pro kutu açılışı | Redmi Note 9S ve Redmi Note 8 Pro kıyaslamalı
Redmi Note 9 Pro ofise ulaştı. Xiaomi’nin Redmi Note 9 ailesinden Pro üyesi kutu açılışı ve ilk bakışı ile beraberiz.
Bu videoda hem Redmi Note 9 Pro’nun kutu içeriğini hem Redmi Note 9S ve Redmi Note 8 Pro ile genel olarak farklılıklarına göz atıyoruz. Fotoğraf örneklerini de videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…