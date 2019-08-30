Redmi Note 8 Pro, 64 MP kamerasıyla duyuruldu

Uzun süredir beklenen Xiaomi Redmi Note 8 serisi, Çin’de düzenlenen lansman ile resmi olarak duyuruldu. Dünyanın ilk 64 megapiksel kameralı telefonu olan Redmi Note 8 Pro, özelliklerine göre uygun fiyatıyla dikkat çekeceğe benziyor.

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Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro resmi olarak duyuruldu

Xiaomi’den ayrıldıktan sonra alt marka olarak devam eden Redmi, Note 7 serisiyle yakaladığı başarıyı yeni modelleri ile sürdürmeyi hedefliyor. Serinin iki yeni modeli de sundukları özellikler ile bir hayli iddialı gözüküyor. Ön yüzünde damla çentiğe sahip olan Redmi Note 8 serisi, arka kısmıyla birbirinden ayrılıyor. Redmi Note 8’in arka kamera paketi sol üst köşeye konumlandırılırken, Pro versiyonunda ise kamera orta kısımda parmak izi okuyucu ile bütünleşen uzun bir yüzeye sığdırılmış. Ayrıca iki modelde de USB-C bağlantısı ve 3.5 mm kulaklık girişi unutulmamış.

Redmi Note 8 özellikleri

Serinin ilk modeli olan Redmi Note 8’de 6.53 inçlik Full HD+ IPS LCD bir ekrana yer veriliyor. Ön yüzü Corning Gorilla Glass 5 ile korunan telefon, gücünü 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 665 işlemciden alıyor. 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile gelen telefonda microSD kart desteği de bulunuyor.

Samsung ile kamera tarafında önemli bir işbirliğine giden Xiaomi, Redmi Note 8 serisinde bunu ilk defa kullanıyor. Dörtlü arka kamera paketinin merkezinde 48 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL GM2 sensörü kullanan telefon, özellikle gece çekimlerinde fark yaratacak gibi görünüyor. Bu kameraya 8 megapiksel çözünürlüklü geniş açı lensi ile her biri 2 megapiksellik makro lens ve derinlik sensörü eşlik ediyor. Arka kameranın görüntü sabitleme tarafında gyro-EIS teknolojisi tercih edilmiş ve kullanıcılara 4K/30 FPS video kayıt seçeneği sunuluyor. Redmi Note 8’in ön kamerası ise 13 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Gücünü 4.000 mAh kapasiteli bir bataryadan alan telefon, 18W hızlı şarj desteği ile büyük bataryasını kolayca dolduruyor. Son olarak Redmi Note 8’in kutusundan MIUI 10 giydirilmiş Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çıktığını belirtelim.

Redmi Note 8 Pro özellikleri

Serinin güçlü modeli olan Redmi Note 8 Pro’da da 6.53 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Telefona sürpriz şekilde MediaTek Helio G90T işlemci güç veriyor. Yüksek oyun performansı için özel olarak geliştirilen Helio G90T, yapılan testlere göre Qualcomm tarafındaki rakibi Snapdragon 730’a göre önemli bir üstünlük kuruyor. Bu da cihazın geçtiğimiz yılın amiral gemisi akıllı telefonlarına yaklaşan bir performansa sahip olacağı anlamına geliyor. Ayrıca telefonda 6/8 GB RAM ve microSD kart destekli 64/128 GB depolama seçenekleri sunulmuş.

Redmi Note 8 Pro’nun arka kamera paketi ise ilk model ile benzerlik gösteriyor. İki cihazın bu noktadaki en büyük farkı ise ana kamerası olmuş. 64 megapiksel çözünürlüklü Samsung ISOCELL GW1 sensör taşıyan telefon, bu alanda bir ilke imza atıyor. Piksel işleme teknolojisi sayesinde gece çekim performansını üst seviyeye taşıyan Redmi Note 8 Pro, ön yüzünde ise yapay zeka destekli 20 megapiksellik bir kamera taşıyor.

Batarya tarafında 4.500 mAh kapasiteli bir pile ev sahipliği yapan telefon, 18W Quick Charge 4+ desteği sayesinde 36 dakikada %50 doluluğa ulaşabiliyor. Siyah, beyaz, mavi ve yeşil renkleriyle Eylül ayından itibaren satışa sunulacak telefonların fiyat etiketleri ise şu şekilde sıralanıyor;