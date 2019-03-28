Redmi Note 7 neler sunuyor? (VİDEO)

Redmi Note 7 modeli Xiaomi’nin bugün gerçekleştirilen lansmanında tanıtılan modellerden biriydi. Açıklanan bilgilere göre 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan modeli 1999 TL‘ye satılacakken, 4 GB RAM + 128 GB depolama alanı sunan model 2349 TL‘ye satılacak. Bu videomuzda, Redmi Note 7 modelinin özelliklerine bir ön bakış attık.

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Redmi Note 7 özellikleri

Kırmızı, mavi ve siyah gibi farklı renk seçenekleriyle gelen cihaz önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam ile kaplı. Damla çentik tasarım anlayışını kullanan cihaz USB Type-C yuvasını kullanıyor. Ayrıca 3.5 mm’lik kulaklık girişi de cihazda yer alıyor.

6.3 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve IPS LCD panel kullanılmış. Cihaz gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor ve ülkemizdeki modellerde 4 GB RAM sunuluyor. Depolama ise 64 GB ve 128 GB olarak değişiyor. Dahili depolamayı 256 GB’a kadar microSD kart desteğiyle arttırabiliyoruz. 48 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera sunan cihazın ana kamerası F/1.8 diyafram değeri sunuyor. Hem ön hem de arka kamerada yapay zeka desteği ve portre modu bulunuyor. Son olarak cihazda 4000 mAh pil kapasitesi olduğunu da hatırlatalım.